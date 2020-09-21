Место для восстановления энергетического баланса и оздоровления

21 сентября, 2020, 16:16

Известный курорт на Закарпатье - село Шаян. Находится в 18 километрах от города Хуста и в двух километрах от границы с Румынией. Именно здесь, среди зеленых гор и лесов Закарпатья, где стремительные горные реки берут свое начало, в чрезвычайно живописном месте находится санаторий "Карпатия"

Здравница специализируется на заболеваниях ЖКТ, органов дыхания, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, лечении аллергических реакций, нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистых патологий, занимается общим оздоровлением. Также сюда можно приехать ради того, чтобы просто расслабиться и отдохнуть от городской суеты, в санатории богатый выбор SPA-услуг и косметологических процедур.

В "Карпатию" следует приезжать уже с медицинской картой. Но если вы не успели сделать обследование, здесь можно сдать анализы и пройти ультразвуковую диагностику. А еще есть возможность исследовать функциональное состояние легких, поставить или исключить диагноз "бронхиальная астма" методом спирографии.

Оздоровление здесь начинается с употребления минеральных вод. В "Карпатии" две минеральные воды местного Шаянского месторождения.

Анна Сидоряк, главный врач санатория "Карпатия":

"Шаянская №4 - это гидрокарбонатно-натриевая, они обе у нас маломинерализованные. Но Шаянская 242 холодная, она углекислая, гидрокарбонатно-натриевая, хлоридная плюс кремниевая. То есть кремния и хлоридов нет в Шаянской №4. И конечно, если мы подбираем питьевой режим, при каком заболевании принимать Шаянскую №4 или №242, выясняем однозначно кислотность, повышенная при гипоцидных гастритах, идет одна водичка, при гипер - другая. Рекомендации дает лечащий врач. Шаянская №242 холодная углекислая маломинерализованная, кремниевая, гидрокарбонатхлорид-натриевая вода, очень похожа по своему составу на минеральную воду Боржоми (Грузия), Виши Селестон (это Франция).

Особый питьевой режим назначает врач. Все это записывается на специальный браслет. Когда отдыхающий приходит в бювет, он выбирает назначенную воду, подносит браслет к валидатору, и из крана течет вода.

В санатории большой выбор физиопроцедур.

Например, процедура, о которой вы, возможно, и не слышали, это HiTop-терапия. Ее преимущество - прямое воздействие на клетки. После таких процедур увеличивается энергетический потенциал клетки, улучшается метаболизм клеток и снимается болевой синдром. Прежде всего рекомендуется пройти курс таких процедур пожилым людям, тем, кто много работает, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при сахарном диабете, мигрени ... спектр действия и пользы впечатляет.

Гордостью санатория "Карпатия" является соляная комната, максимально приближенная к микроклимату подземных соляных шахт и карстовых пещер. Именно ради нее люди приезжают в здравницы ежегодно.





Анна Сидоряк, главный врач санатория "Карпатия":

"Уникальность соляной комнаты заключается в том, что здесь полностью воссоздан искусственный микроклимат соляных шахт Солотвинского солерудника. Вдыхание таких мало дисперсных аэрозолей хлорида натрия воздействует на функцию бронхо-легочного аппарата и через нейрон-гуморальные механизмы - на иммунитет. Здесь полностью отсутствуют в воздухе аллергены. 30-40-минутного пребывания ежедневно в соляной комнате достаточно для того, чтобы снять стресс, усталость, очистить легкие, укрепить здоровье, улучшить работоспособность и выносливость организма".

На процедуры в Карпатии можно ходить с утра до вечера. А если некуда девать ребенка, есть детская комната. С детьми целый день занимается воспитательница.





В "Карпатии" можно выбрать жилье на любой вкус. В основном корпусе есть маленькие комфортные номера со всем необходимым. А еще на территории есть одноэтажные и двухэтажные коттеджи, там будет удобно разместиться семье с детьми.

Кроме того, вы можете не просто приезжать в санаторий, как гости, а можете приобрести жилье и получать прибыль. Все номера в "Карпатии" продаются. А сам курорт развивается и уже через год на территории появится еще один большой корпус, в котором будет еще больше SPA- и физиопроцедур.

Это только маленькая часть того, что можно рассказать об этом санатории. «Карпатия» великолепна в любое время года, невероятная энергетика этого места завораживает. Приятный и квалифицированный персонал позаботится о каждом госте, а в ресторане вы попробуете самые вкусные блюда закарпатской кухни.

Больше о Санатории "Карпатия" можно узнать здесь: