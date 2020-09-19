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Espreso.tvОбществоЗеленые экспериментаторы. Как спасти страну от опытов "слуг народа"?

Зеленые экспериментаторы. Как спасти страну от опытов "слуг народа"?


фото: president.gov.ua
Как пережить эпоху "Вечернего квартала" и не повторить 1918 год? Надо просто не давать спуску нынешним руководителям нигде

Помните, как несколько недель назад я описывала латвийский опыт противодействия "русскому миру" на основе украинских кейсов? Пока спонсируемые РФ политические силы на территории Украины - переживают ренессанс, а граждан зомбируют историями о том, что сопротивление агрессору неважно, украинская армия должна уйти снова в обочину, а национальная идентификация - это "какая разница" - у наших соседей, которые пережили советскую оккупацию, все иначе.

Так, на днях сейм Латвии одобрил в первом чтении поправки в закон "О безопасности общественных развлечений и гуляний", которые запрещают так называемую георгиевскую ленту.

Для того чтобы прикрыть всю эту "коларадщину", глава комиссии Сейма Артус Кайминьш сказал следующее: "Принимая во внимание экспансию России в Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР, в Латвии есть основания видеть угрозу своей демократической системе и безопасности. Запрет на георгиевские ленты ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать свою позицию против использования этих лент на публичных мероприятиях ".

Что интересно, это происходит в государстве, где треть населения является потомками русских оккупантов. Где до недавнего времени пророссийские партии имели мэра Риги и заключали соглашения о сотрудничестве с "Единой Россией". И где первое и второе - было расторгнуто латышами именно из-за агрессии РФ в Украине.

То есть украинское законодательство по противодействию щупальцам "русского мира" - прекрасно работает. Особенно не в Украине. Ибо только в Украине во время войны, на седьмом году успешного сдерживания агрессии РФ - нынешний глава министерства обороны Андрей Таран отдает приказы ... о штрафах за огонь. Лишь после громкой огласки, критики тех, кто сейчас держит хрупкую линию фронта - любимый министр завхоза президента Андрея Ермака - сдался и сказал, что такого приказа уже нет.

Эксперементаторы от власти уже полгода устраивают на украинцах опыты, как на лабораторных мышах. Особенно циничными являются намерения как чучелом так тухлой тушкой - реализовать российский сценарий в Украине. Были попытки теплой ванны для русского языка от Макса Бужанского - отбили. Были попытки - втюхать русский язык преподавания - не проголосовали. Сейчас упоротые миротворцы качают ситуацию, чтобы поломать то, что было сделано в украинской армии: подтачивают "Укроборонпром", заигрывают с гауляйтером Донецка Денисом Пушилиним, ломают операции украинской разведки с американскими коллегами и экспериментируют уже с войском.

Чего только стоит попытка унизить 503-й отдельный батальон морской пехоты и его командира Вадима Сухаревского принуждением к ручканию с российским генералом Якубовым / Вахитовым, который является по сути "смотрящим" в структурах ОРДО, которые контактируют с СММ ОБСЕ, а также из-за международных наблюдателей с украинскими военными. Только после критики ОПУ - "ермаки" сдали назад.

Прогнозирую, что это не последняя попытка этой осенью унизить армию, дать понюхать Украине отборочного дерьма. Не исключены также даже попытки протащить постановление о выборах в оккупированном Донбассе. Потому единственная победоносная стратегия "Слуг народа" на выборах 25 октября - дотянуть до выборов на "перемирии", а там - хоть потоп. То есть - потеря суверенитета, и экономическое поглощение нас россиянами - власти ермаков и подолян будет нормально.

Дело в том, что на выборах 2019 года Украина выбрала одного президента Владимира Зеленского, а за полтора года власть захватил другой человек. Который, по словам предыдущего руководителя Офиса президента Украины и создателя двух побед Зеленского - Андрея Богдана, даже не делал ни одной избирательной кампании ЗЕ-команды. Это - Андрей Ермак.

Человек, который преподносил скрепки и кофе Владимиру Зеленскому на съемочную площадку - захватил мозг президента и захватил власть. Глава ОПУ принимает на себя полномочия, полномочия правительства и уникальные фотосеты на борту номер один.

Власть Зеленского - сам Владимир Александрович и его верный продюсер Андрей Ермак пошли путем отрицания реальности. Нету оппозиции; нет проукраинских активистов; нет решительно настроенных военных ... В головах Ермака и Зеленского они все делают правильно, а агрессивное воинственное меньшинство за американские деньги так и мешает реализовать здесь филиал РФ. Не потому ли так знаково вчера на шоу Савика Шустера глава ОПУ заговорил о создании некоего Центра противодействия пропаганды - заранее больной идеи, направленной на внедрение механизма репрессий в отношении всех, кто публикует нежелательную для власти информацию.

Забыли только умники из власти, несмотря на все шишки и грабли - мы не Беларусь. И диктаторы здесь не пройдут. Тем более власть Зеленского сама давала заднюю, несколько раз, когда на улицу выходили с протестами. Или "Марш патриотов" 14 марта, когда несколько тысяч Героев российско-украинской войны похоронили в зародыше реализацию "формулы Штайнмайера", по случаю подписания которой Ермак купил дорогой мерседес. То - решительная критика инициатив Шмыгаля с подать воды до крымским военных баз. То поездка активистов под имение Зеленского - после которой власти отказались от инспекцией российским генералом и дружками Пушилина позиций под Шумами.

У нас нет другого шанса, чем давить на этих трусов с "корочками" государственных чиновников. Наш голос должен быть громче кваканья в унисон всех пророссийских сил вместе взятых. Мы должны поддержать каждого депутата, даже их "Слуги народа", кто имеет проукраинские взгляды и не делает хуже своему государству. Мы должны держать кулаки за свою украинскую армию, потому что только на ее плечах сегодня держится наша независимость.

Ночь над рассветом темная и в чертей крылья больше бросают тени. Но мы сможем. Потому что если наши братья по советской оккупации и русификации - латыши - могут, то и мы победим.

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