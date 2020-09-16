Искатели костей

16 сентября, 2020, 14:26

Невероятная история с находкой могилы Александра Поля, которая "просто совпала" с днем Днепра и началом избирательной кампании, вызвала разные ассоциации. Кто-то вспомнил о Ларе Крофт. Кто-то - о средневековье и практике тогдашней церкви

Тогда "удивительные нахождения мощей" действительно случались с большой регулярностью. И так же - «чисто случайно» - становились в случае не только церковным иерархам, но и светским владельцам или даже целым городским общинам. В «счастливых» находках видели проявление Божьего провидения и знак очевидной приверженности небес к благочестивым искателям.

Впрочем, изобретателями «сакральной археологии» на самом деле были не средневековые христиане. Восхищались ею уже древние греки.

Самыми известными были быть два эпизода. Первый «случился» со спартанцами. Которые никак не могли покорить соседнюю Тегею. Сначала дельфийский оракул пообещал им, что вскоре они услышат звон кандалов и они будут мерить тегейську землю. Но вдохновленные этим предсказанием, спартанцы потерпели позорное поражение, и их пленники вынуждены были в кандалах обрабатывать поля победителей. Тогда жители Лакедемона обратились за оракулом второй - и услышали, что Тегею получат не раньше, чем найдут ... утерянные останки героя Ореста. Поговаривали, что такой ответ пифия могла дать просто, чтобы не говорить лаконично «никогда» (впрочем, на лаконичных ответах специализировались в самой Спарте, а не в Дельфах). Потому что если Орест и существовал когда-то, то его кости исчезли еще в глубокой древности. Кто-то высказал даже предположение, что тегейци достались святилища раньше спартанцев и "простимулировали" нужно пророчество.

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Но в Спарте восприняли его всерьез. Еще буквально. Только где искать потерянную могилу? И тут на помощь пришли ... сами тегейци. Точнее один из местных кузнецов. Который на свою беду похвастался, что нашел у своей кузнице гигантские кости - скорее всего как-то животные, потому что для человеческих они были велики. Но спартанцы решили, что это именно то, что им нужно. Ведь кости героев и должны быть больше скелет обычного человека! Хитростью они похитили находку с Тегеи и торжественно перезахоронили его у себя на родине. Мы, конечно, не знаем, то боги смилостивились над спартанцами, или церемония вызвала всплеск энтузиазма в их воинов, или тегейци были деморализованы потерей, но на этот раз победа была за Спартой.

Правда, вся эта история, сохраненная для нас Геродотом, происходила еще во времена архаики, когда быль еще не окончательно отделилась от легенд. Поэтому некоторые могут предположить, что мы имеем дело с еще одним мифом. Но еще один из эпизодов случился уже при классической эпохи. При жизни того же Геродота. И на этот раз «археологами» были афиняне. Точнее - их военный предводитель Кимон. В 476 году, то есть через три года после изгнания из Греции персов он захватил остров Скирос и потребовал от местных жителей ... отдать ему останки героя Тесея, который по преданию погиб именно на этом острове.

Наши современники - те, конечно, интересующиеся греческой историей - привыкли считать Тесея афинянином. Но на самом деле это не так. Даже святилище этого героя появилось в этом городе только после Марафонской победы, то есть в том же V веке до нашей эры. Сначала Тесей был «странствующим» персонажем - общим для всех ионийцев, одного из основных греческих племен. Таким, как для другого греческого племени - дорийцев - был Геракл.

Даже биография Тесея охватывала большую территорию. Родился в якобы в Арголидского Трезене, завершил жизнь на уже упомянутом нами Скирос. В Эпидавре победил разбойника Перифета, на Истме - Синиса, в Мегарах - Скирона, в Элевсине - Керкиона, в Эгалео - Прокруста, в Кроммиони укротил ужасную свинью Файюме и в конце концов на Крите одолел жуткого монстра, получеловека-полубыка Минотавра, освободив Грецию от власти его отца, легендарного Миноса. А еще отбил нападение амазонок, участвовал в калидонского охоте, в походе аргонавтов, сражался с кентаврами, вместе со своим другом Пейрифой похитил из из Спарты Елену Прекрасную, а в царстве мертвых едва не пленил богиню Персефону ...

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Все эти события, пусть и легендарные, происходили не в Афинах. Однако город, который претендовал на первенство среди других греческих (и не только ионийских городов), требовало собственного героя. И настойчиво начали лепить именно с Тесея - ведь именно он был главным героем ионийцев. Начал эту «информационную кампанию» еще тиран Писистрат, в VI веке до нашей эры. Он вообще очень много внимания уделял «пиар-технологиям» - достаточно вспомнить о том, что даже «Илиада» и «Одиссея» были записаны по его распоряжению (до этого их рассказывали на память), а для получения власти в городе он устроил настоящее представление, в котором играл роль Геракла. Очевидно, именно в правление Писистрата появились «новые» легенды о Тесея, связанные уже непосредственно с Афинами, в которых отдельные действия старого героя были «осовремененная» - вплоть до того, что они, по сути, повторяли практические меры самого тирана (которые герой, поэтому, волей-неволей «освящал»).

Если в первобытных мифах Тесей был сыном морского божества Егейона, то теперь у него появилось ... аж два отца. Одним стал Посейдон (в это время именно его считали «главным» богом моря), другим - царь Эгей. Егею, правда, пришлось «создать» биографию - достаточно запутанную, кстати. Потому и родился он в изгнании, и в Трезене, откуда происходил Тесей, оказался проездом, на одну ночь - которой, впрочем, хватило не только для сближения с трезенской царевной, но и для детального «инструктирование» любовницы, что делать с забытыми гостем сандалиями и мечом после того, как ее сын вырастет и возмужает.

После свержения тирании «работа над образом» продолжилась. С Тесея начали лепить еще и «первого демократа», который якобы ввел равенство между афинянами (а аристократы, таким образом превращались в узурпаторов, которые «исказили установки» героя древности). А после победы под Марафоне начали рассказывать, что дух героя присутствовал на поле боя и вдохновлял афинских воинов. Возможно именно тогда и древний миф о преодолении Марафонского быка окончательно был привязан к "Тесеевого цикла", хотя его победителем называли Геракла.

Окончательная победа над персами превратила Афины на одного из настоящих лидеров Эллады. К тому же это было не единственное большое ионийское город в Балканской Греции, и именно к нему переселялись другие ионийцы, которое чувствовали себя лучше среди людей, которые говорили на одном наречии с ними, и принадлежали к единой культурной традиции, частью которой и были мифы о Тесея. Следовательно - вполне логичными представляется стремление афинских главарей окончательно «присвоить» себе этого героя - до переноса в город его останков. И поход Кимона на Скирос вполне укладывался в эту логику.

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С другой стороны, в Кимона были и понятные личные мотивы. Как у сына Мильтиада, победителя персов при Марафоне, которому якобы «помог» Тесей. И просто как в амбициозного политика и полководца. В конце концов, если его отец был для соотечественников прежде всего марафонским победителем, а соперник Фемистокл - Саламинского, на счету самого Кимона тогда не было значительных военных побед (Евримедонт был еще далеко впереди). Скиронцив, конечно, трудно было сравнить с персами, но кости Тесея для тогдашних греков вполне могли считаться не менее весомым трофеем.

Интересно, что скиронци не спешили их отдавать афинянам. И не только потому, что «герои нужны им самим». Ведь Тесей, если он действительно существовал, погиб настолько давно, что его могила вряд ли сохранилась бы. Однако Кимон не стушевался. И применил «спартанский» рецепт. Афинские воины начали искать на Скирон кости большого размера - и наконец нашли. Их и объявили останками Тесея, потерянными «навдячнимы» потомками.

Находку торжественно перенесли в Афины и похоронили на Агоре - главной площади города. А над могилой возвели святилище - Тесейон (он сохранился до нашего времени). Был ли это действительно скелет героя вообще человеческие кости, а не, скажем, скелет какой-то доисторического животного, на самом деле не так уж и важно. Часто в греческих городах подобные "герооны" вообще были кенотаф, то есть не содержали никаких останков. Однако чествовали их даже не меньше - в конце концов, речь шла прежде всего о духе героя, способного путешествовать по миру и появляться в нужное время в нужном месте (как дух Тесея среди воинов на Марафонском поле).

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Что касается последствий античных пиар-кампаний, то со стратегической точки зрения они были иногда на удивление эффективными. Ведь мы и сегодня считаем Тесея прежде всего афинским героем - как нас пытались убедить Писистрат с Кимоном. А вот по решению тактических задач есть сомнения. Потому что слава «искателя тесеевих костей» отнюдь не помешала афинянам вскоре выгнать Кимона из города путем остракизма. Впоследствии его, правда, вернули и переизбран на высший государственный пост. Но уж точно не благодаря "пиара на костях".