 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Зеленский лишается доверия и авторитета

Виталий Портников: Зеленский лишается доверия и авторитета


фото: gettyimages
Рейтинг украинского президента Владимира Зелинского упал ниже 30 процентов

Только 29 процентов  избирателей, которые определились с собственным выбором, готовы проголосовать за действующего главу государства. Зеленский остается лидером симпатий украинских избирателей только потому, что в социологических опросах он по-прежнему конкурирует с бывшими участниками выборов президента. Но стоит появится какой-нибудь новой фигуре – а в украинских условиях такие игроки обязательно появляются ближе к выборам главы государства – как Зеленский незамедлительно превратится в аутсайдера избирательной кампании, будет значительно уступать даже тем, кого он опережает сегодня. Потому что собственного рейтинга у Владимира Зелинского не было, нет и никогда уже не будет. Его рейтинг – это рейтинг народных ожиданий. Эти ожидания Зеленский не мог оправдать, даже если бы вдруг захотел - столь противоречивыми они были.

Падение рейтинга президента вполне закономерно. За время, которое прошло с дня после выборов главы государства, от Зеленского естественным образом отвернулась патриотически настроенная часть его электорат, которая просто не хотела видеть того как её избранник далёк от идеалов и достижений Майдана. Ну а после того как Зеленский стал президентом,  после того как в его окружении, в депутатской фракции «Слуг народа» появились бывшие соратники Януковича и люди с откровенно антиукраинскими взглядами, не заметить происходящего было уже очень трудно. От Зеленского отвернулась и большая часть пророссийского электората, которая рассчитывала, что новый президент сдаст страну Владимиру Путину. Популистская часть электората так и не дождалась социальных преференций – и ситуация стала ухудшаться с каждым днём, а тут ещё некомпетентность правительства, а тут ещё пандемия коронавируса. В результате с Владимиром Зеленским осталась секта верующих, которые ещё на что-то надеются. Но и количество сектантов будет уменьшаться по мере неизбежного ухудшения экономической ситуации в стране. 

Можно было бы, конечно, написать текст о крахе популизма,  о том что прививка, необходимая для излечения украинского общества от иллюзий,  начинает действовать. А эта прививка для нас не менее важна, чем прививка от коронавируса. Но радоваться нечему, власть теряет авторитет и популярность на фоне серьезнейших испытаний для государства и общества. Россия продолжает усилия по дестабилизации нашей страны. С каждым днём увеличивается количество инфицированных коронавирусом, а это серьезное испытание для нашей системы здравоохранения. Мы на пороге экономического кризиса, если не краха.В этой ситуации необходимо будет принимать целый ряд непопулярных решений. И поэтому нам необходима власть, которая будет пользоваться доверием общества, президент, которого будут уважать.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать