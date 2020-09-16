Кого ненавидят в Карпатах, сумасшедшая на крыше и голод в Кремле - 5 книг, которые все разъясняют

17 сентября, 2020, 07:44

Игорь Бондарь-Терещенко

Читать книги в этой подборке лучше последовательно, чтобы понять тактику захвата земель нашим северным соседом. Что касается стратегии, которая не меняется веками, то авторы этих книг напоминают, как она воплощается уже в отношении самих народов, их населяющих.

Залця Ландман. Моя Галичина. Край за Карпатами. - Черновцы: Издательство 21, 2020

Большинство событий в этой книге разворачивается в Восточной Галичине, в частности в Жовкве, родном городе автора, а ее главный коллективный персонаж - ближайшее окружение: родители, дедушки и бабушки, дяди и тети, кузены и кузины, друзья и знакомые. Именно они являются рассказчиками или действующими лицами сплетения бесконечных историй, образующих нарративное пространство этих воспоминаний. А кроме того здесь действуют десятки других персонажей, эпизодических и случайных: польские помещики, украинские селяне, хасидские вундерраби, австрийские гусары, русские казаки, еврейские коммерсанты, арендаторы, кабатчики, шадхены (брачные посредники), нищие, городские сумасшедшие, священники, монахини, няни и служанки и тому подобные. Под пером швейцарской писательницы еще раз колоритно возникает аутентичная панорама Восточной Галичины начала 20 в. - со всем своим разнообразием, буднями и праздниками, социальными контрастами и историческими катаклизмами. "Изменились, однако, объясняющие надписи у оружия в "Городском музее Лемберга", - вспоминает автор львовские новости недалекой давности. Сначала алебарды и бердыши называли оружием средневековой городской стражи Лемберга. А о саблях, с их роскошными, тонкими грифами, можно было уже из надписей, выгравированных на клинках, узнать, что эти роскошные произведения искусства аристократы дарили своим сыновьям на совершеннолетие или к дню мужской зрелости. Потенциальными врагами здесь, в этой самой восточной части страны, считали, через сто лет после победы над турецкими войсками и их изгнания из пространства славянских поселений, безусловно, русских. Но что же стояло на объясняющих табличках теперь? Это было - так гласили отныне надписи - оружие мятежных крепостных крестьян, которым они сражались с польскими магнатами".

Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. 4 с половиною кроки. - Л .: Издательство Старого Лева, 2020

Первая книга в этом двухтомнике - тюремный дневник, который кремлевский узник Олег Сенцов начал вести в мае 2018 года, на третий день после того, как объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных. День за днем, в течение 145-ти дней, несмотря на моральное давление и физическое истощение, мелким неразборчивым почерком в тетради Олег откровенно, резко и предельно точно фиксировал свои тюремные будни в российской тюрьме, наблюдения и мысли. После освобождения автору чудом удалось вывезти свои записи из России. Вторая книга - это сборник малой прозы Олега Сенцова, написанной в российской тюрьме. Что чувствует человек, впервые попав в тюрьму? Как за толстыми стенами и тусклыми окнами с двойными решетками, в тесных и грязных камерах живут арестанты? Какие правила и законы приходится соблюдать, оказавшись там? Автор рассказывает о жизни заключенных и об обстоятельствах, приведших их в тюрьму, максимально объективно и отстраненно - не оправдывает, не осуждает, только свидетельствует. Поразительные, порой ужасные факты рядом с выверенными точными деталями создают убедительный фон, на котором и разворачиваются события чьих-то жизней. Автор в основном не делает выводов - он оставляет это право читателю.

Лана Перлулайнен. Правила ходіння проти вітру. - Тернополь: Учебная книга Богдан, 2019

"Волшебный колорит центра Львова в романе Ланы совсем не похож на пышную гастрономическую картинку Юрия Винничука, - говорит Галина Пагутяк в предисловии к этой необычной истории. - Здесь плохая канализация, протекают крыши и пахнет дешевым вареньем. В центре живут дети и внуки энкаведистов и партийных бонз, которые понемногу распродают отобранное у львовских мещан жилье таким же чужим, или под забегаловки или хостелы тем же иностранцам. Они тоже живут по правилам в трофейных квартирах, которые никогда не будут им принадлежать. На их лицах печать вырождения. А красивые легенды для туристов есть кому писать". Неудивительно, что по всем винничуково-туристическими правилам, героиня этого произведения "не такая", посккольку имеет собственные правила. Этих правил не так уж и много: всего лишь двадцать одно. И против ветра идти не обязательно. Конечно, если вы не Мася. Потому что Мася призван спасти мир и прославиться. Поэтому упорно барахтается в каше в собственной голове, общается со снами и привидениями, предотвращает конец света, спорит с Эйнштейном и пытается написать детектив. А еще издает книгами свои "аферизмі", открывает литературно-художественно-музыкально-научный салон и получает наследство от книжного врача. Место действия - центр города Львова. Масины соседи, как было сказано, - те, кто вселился в "освобожденные" квартиры после войны, и их потомки. Читаешь и все больше сомневаешься: кто же на самом деле не в себе - Мася с его официальным диагнозом или его окружение?

Полина Кулакова. Усі їхні демони. - К. Дом химер, 2020

По сюжету этого триллера, в одной из квартир серой "хрущевки" живет, казалось бы, обычная семья. Однако за закрытой дверью этого дома происходят тревожные события, которые равнодушные соседи предпочитают не замечать. Женщина, которая страдает от домашнего насилия; парень-подросток, который ищет понимание и поддержку на улице; одинокая девятилетняя девочка, которая учится жить с "демонами" своих родителей... "Все их демоны" - взрывной социальный триллер о детях, лишенных детства, алкоголизме, равнодушии ... и кровавых убийствах в маленьком городке. "Люди под подъездом продолжали перешептываться и время от времени заглядывали в окна квартиры на первом этаже, пытаясь высмотреть, что там происходит. Сквозь задернутые занавески пробивался тусклый желтый свет, на фоне которого, как в театре теней, сновали суетливые силуеты - полиция, врачи, эксперты, жители квартиры. Толпа не стихала. Кто-то осуждал людей, которые жили там, кто-то выдвигал уже совсем невероятные версии трагедии..."

Юлия Гудошник. Боже[Я]вільна. - Черновцы: Издательство 21, 2020

Этот роман - настоящий путевой дневник украинки, которая ищет свое место в мире. Эти поиски ведут ее по свету: от немецкого общежития до тайского острова, от китайского поселка до американского мегаполиса, от датской столицы - до японского храма. Каждое путешествие дает ей мудрых наставников и открывает секреты счастья. Это произведение о внутренней свободе, о ненасытной жажде жить и искусстве быть счастливым. "Почему я так торможу в словах, мыслях, идеях? - начинает автор свой рассказ, еще будучи в Украине. - Эта жгучая нехватка тепла сделала меня какой-то куклой. Откуда такая амнезия? Думаю, просто мой организм спит. Так он пытается защититься. Ибо как только я проснусь и осознаю, что происходит со мной и моей жизнью, то, как минимум, заберусь на девятиэтажку. А там уже все просто. Мне еще нет и двадцати, а такие мысли возникали уже энное количество раз. А дальше что? Так прожить до старости вряд ли кому-то удается. Человек срывается раньше или позже. А я даже не знаю, как мне сорваться. Эмоции спят. Мозг дремлет. Зато нежность к миру распирает. И не на кого ее тратить".