Роман Безсмертный: Посмотрите, как умело парализован украинский парламент - он даже ВСК по "вагнеровцах" создать не может

16 сентября, 2020, 07:00

Антин Борковский

Политик, дипломат, экс-представитель Украины в ТКГ в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" об откровении Богдана и управленческом и конституционном кризисе

Экстраординарное заседание ТКГ отливается в довольно неожиданный результат, говорится о том, что часть украинского политикума была готова выполнять так называемый "пушилинский ультиматум". Речь идет о допуске боевиков на священную украинскую территорию.

Не один раз российская сторона требовала допуска боевиков, но и устав ОБСЕ, и так называемые Минские договоренности имеют в основе ответ на этот вопрос. Даже протоколы, которые были подписаны об отводе тяжелых, средних вооружений, минометов и танков, имеют механизм ответа, и это компетенция ОБСЕ. ОБСЕ должна проводить инспекцию, верификацию, предоставлять соответствующие показания. Я хочу вас проинформировать, что на этом заседании ТКГ ОБСЕ представило документы о том, что в зоне, о которой идет речь, никаких работ не велось, никаких сооружений оборонного значения не строилось, никаких сооружений и развития траншей не велось. Такой отчет ОБСЕ представило. С какого такого чуда украинская сторона принимала требования? Чтобы допустить на украинскую территорию и еще кого, вдумайтесь - людей, которые являются предателями Родины - это уголовники.

Похоже, что этот сценарий следует рассматривать синхронно с откровениями Богдана, бывшего шефа Администрации Зеленского, который говоря, как бы в шутку, о так называемых пунктах (кулуарных договоренностях с РФ, - ред.) отметил, что в принципе что-то, возможно, и было.

То, что было произнесено бывшим руководителем Офиса - соответствует действительности, очевидно, что его целью является месть Зеленскому за те вещи, которые произошли в отношениях между ними. Подача материала оформлена в стиле общения а-ля Коломойский. Но то, что касается ультимативных требований, то, что касается "вагнеровцев", то, что касается набора людей, то, что касается неумения и непонимания, как действуют институты государства - это подтверждено практикой. С точки зрения фактажа, если убрать эмоции, я доверяю тому, что было сказано. То, что озвучено в так называемых 12 пунктах и о так называемом координационном совете и о прямых переговорах Киева, Луганска и Донецка, и то, что касается выборов на оккупированных территориях, все это было сказано, в том числе и о внесении изменений в Конституцию, и введение в действие закона об особом порядке.

И ручной режим назначения украинских чиновников, согласованных с Москвой ?!

Да. Ничего такого, на чем настаивали россияне за эти все годы до сих пор нет - эти вещи Украина успешно отражала. И то, что в последний этот месяц, в последний год президентства Зеленского, Украина соглашается на это, с моей точки зрения, лишь подтверждает достоверность фактов, которые были озвучены бывшим руководителем Офис

Но насколько я понимаю, это вплетается и в сценарий, что россияне начинают Зеленского сливать.

На фоне так называемого режима тишины, который продержался чуть больше 40 дней, хотя это был условный режим тишины, на самом деле никакого режима тишины не было. Бои велись, более того, операции с пожарами - это просто операции с проработкой коридоров в минных полях. Другое дело, что Киев подавал это, как полный режим тишины, как свою заслугу, но это была только подготовка. Что касается роли Пушилина и Пасечника. Это просто исполнители роли и воли Кремля, которые в определенный момент делают то, что от них требует Кремль. Их задача была раздражать Киев теми ультимативными заявлениями, разговорами о том, что они чем-то командуют. Никем они не командуют, ни на что они не влияют. Все знают прекрасно, все армейские корпуса подчинены Генеральному штабу ВС РФ и только команды Генерального штаба ВС РФ выполняют эти военные корпуса. Командование в них от командира взвода и выше - вполне российское, поэтому ни Пушилин, ни Пасечник к этому процессу никакого отношения не имеют, а выполняют только те роли, которые им отводятся Кремлем. Но даже не в том дело. Очевидно, что мы находимся в определенном сценарии реализации пунктов, о которых было сказано. Какая роль здесь отведена Зеленскому? Очевидно, там, где им выгодно, им будут манипулировать из Кремля. Там, где он будет противиться, его будут заставлять это делать. Теперь уже это очевидно и понятно. Теперь уже режим обстрелов или затишье будет зависеть не от заседаний трехсторонней контактной группы, а от поведения самого Зеленского. Как Зеленский выпутается из этой ситуации, как объяснит такое поведение на фронте украинскому народу, я думаю, такого механизма нету. Данной ситуацией полностью управляет Кремль. Его задача сейчас, или обеспечить прорыв на фронте, или обеспечить конфликт в центре Украины. Это очень далеко идущие планы. Уже сейчас в Кремле проговаривают то, что Украину нужно делить на несколько частей. Потому что попытка оторвать так называемую "Новороссию" ни к чему не привела, а это значит, что этот план содержит маневр. И следующий маневр обеспечить внутренний конфликт за счет нездалости центрального руководства для того, чтобы Украина разошлась в разные стороны. В условиях, когда идет аншлюс Беларуси - это создает особые шансы Кремля по развалу Украины. И это поведение украинского руководства и особенно президента, руководителя Офиса Ермака - носит в себе признаки государственной измены.

Украина сейчас останавливается постепенно в так называемом стратегическом окружении, в том числе и из-за ползучего аншлюса Беларуси. С другой стороны, если верить Богдану, были люди из близкого окружения президента, которые держат связь напрямую с Кремлем, сливая чрезвычайно важную информацию. И третий элемент этой конструкции - это постоянная готовность Российской Федерации осуществлять агрессию на Востоке Украины.

Чтобы реализовывались подобные планы у Министерства иностранных дел забрали его природные функции - по дипломатическим каналам осуществлять общение даже с теми странами, с которыми идет война. Это святое правило. Все знают, что дипломаты обладают особыми функциями, особым правилам и они на то и учились, чтобы в экстремальных условиях использовать эту связь. В переговорах, в вопросах оформления определенных пауз, в вопросах освобождения военнопленных, даже в вопросах выноса раненых с поля боя. Первое, что было сделано, из всех этих отношений убрали не просто МИД, а весь дипломатический корпус. Ни для кого не секрет, что на связи с Кремлем в окружении Зеленского находятся два человека - Ермак и Демченко. Один имеет связь непосредственной с окружением Путина, другой с МИД. Поэтому спрашивайте, по каким каналам идет общение и какой идет обмен информацией. Следующее, последствия таких вещей. В этой ситуации ФСБ РФ кого использует втемную, кого в качестве резидента. Посмотрите на набор людей, которые идут в Офис президента. Это люди или команды Януковича, или люди, которые неизвестны никому, не известной, или люди, которые уже проявили себя антиукраинской риторикой, или более того - это люди, благодаря которым против атошников, против волонтеров, против тех, кто был на площади, совершаются разного года повестки, судебные процессы, следствия и так далее. То есть комплектуется вокруг президента Зеленского команда, которая работает в интересах Кремля. Что может этому противодействовать? Этому может противодействовать парламент, если он способен организовывать контрольную функцию. Посмотрите, как умело парализован украинский парламент. Он даже временную следственную комиссию создать не может. По вопросу "вагнеривцив" он пытается это делать, но не может. Следовательно вопросы, связанные с Оманским визитом завалились, о них почти забыли на сегодняшний день. Вопрос по "вагнеровцах" отходит на дальний план. Следующее, понятно же, что решение о допуске инспекции врагом твоим коммуникаций военных - оно заслуживает того, чтобы сказать человеку до свидания, ты не профессионален, ты не понимаешь этих вещей.

Но это означает, что время президента Зеленского так сказать на воображаемых часах с позиции на пол шестого постепенно перескочил на позицию без пятнадцати двенадцать. И кнопка, которая может запустить все эти механизмы находится у Кремля. Если учесть, что часть его окружения находится под влиянием враждебной нам страны, то у меня есть опасения, что сценарий может разыгрывать подобный, который разыгрывался против Януковича в 2013 году. Янукович поверил обещаниям о перспективах так называемого Вильнюсского саммита и евроинтеграции, а затем из Кремля ему сказали "фу". Он остановился и это вызвало колоссальную реакцию. И у меня есть предчувствие, что для Зеленского вопрос войны и мира станет именно таким вопросом. Плюс огромная доза компромата, который еще не посыпался на него.

Очевидно, если посмотреть сегодня на ситуацию, на ход событий - то центром их являются местные выборы. А теперь представьте себе, сопровождающие эти выборы учения "Кавказ 2020", а с другой стороны ситуация в Беларуси. Не так много надо, чтобы из-за срыва Нормандии, о чем идет речь, создать условия (угроза внешнего давления, внутреннее информационное давление в условиях политического обострения во время выборов), доводя ситуацию до крайнего накала. Сейчас от украинского политикума, от парламентариев, от политического руководства зависит очень многое - поступить мудро в такой ситуации. Добавляет огня паралич Европы по ситуации в Беларуси. Обратите внимание на мягкость позиции. Кроме Польши и Литвы, возможно еще чехи отдельно, все остальные отсиживаются.

Украина оказывается в опасном коридоре: в США до выборов еще полтора месяца, ЕС делает вид, что он не понимает, что происходит в Беларуси, либо не имеет адекватных рычагов воздействия - все превращается в говорильню. В окружении нашего президента сидят крысы и кроты, а Кремль готовится развернуть свой сценарий.

Учтите, что во Франции выборы, в Германии идет передача власти от канцлера в будущее правительство, там тоже ситуация медленно заходит в избирательный процесс. И чем ситуация может завершиться?! Ранее после таких трагических событий на фронте звонил Зеленский Путину. Теперь пытается позвонить украинский министр иностранных дел российскому министру. Мы уже что-то начинаем понимать, но мы не догоняем о том, что гарантом и посредником в решении этих вопросов является Нормандия, а это значит Париж и Берлин и нечего звонить в такой ситуации в России, потому что оттуда идут команды обстреливать, жечь лес, степь, делать коридоры в минных полях за счет пожара. И, с моей точки зрения, эта заклиненность на московском векторе не просто приносит вред и несет в себе смерть, она еще и разрушает планы Украины на Европейский Союз, НАТО. Что нас сейчас спасло? Полет бомбардировщиков Б-52 над территорией Украины, заход французского разведывательного корабля и британского крейсера в Черное море. Вот это, что нас спасло в нынешней ситуации. Но неизвестно, сможем ли мы рассчитывать при таком поведении украинского руководства на вещи, которые я назвал, на момент обострения ситуации во время учений Кавказ 2020, во время учений в Беларуси. Обратите внимание, даже сербы отказались от участия учений в Беларуси. А Украина как ведет себя в лице президента ?!

Что может быть следующим шагом для повышения внутренней эскалации в украинском политическом процессе? Будут выбрасывать какой-то компромат на Зеленского, чтобы окончательно его добить в глазах общества или что?

С моей точки зрения, Зеленский устраивает Москву, потому что он слаб, как президент, он не держит линию, он не может объективно оценить состояние дел и поэтому следующим решением для меня очевидно и это решение может быть принято где-то на следующей неделе - проведение выборов на оккупированной территории, заставит Киев соответствовать, а ответить то ничем и никак. Очевидно, что Кремль в очередной раз поднимет вопрос, связанный с внесением изменений в Конституцию и вопрос введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления, что они именуют статусом. Ведь на самом деле все прекрасно знают, что в парламенте есть рабочая группа и законопроект, который находится в Офисе президента. Поэтому очевидно, что Кремль будет настаивать. Потому что для меня, например, отсрочка и отсутствие ответа на обращение министра иностранных дел о возможности разговора с министром иностранных дел России Лавровым - это тоже жест. Ибо на дипломатическом языке это означает, что вы никто и с вами говорить никто не будет. Это очень опасные штуки и последствия такого поведения идут от самого Зеленского, потому что по факту, министром иностранных дел является Ермак. Вот о чем идет речь.

И он, такое впечатление, и премьер-министром является, и вообще министром по всем важным делам, конечно, если верить Богдану. Может, есть какой-то инструмент вытрезвить президента Зеленского или инстинкт самосохранения может ему ответит, что следует делать кадровые рокировки и отправлять Ермака на почетное дипломатическое повышение в Новую Зеландию, например.

Что касается институционального развала, то и Богдан сделал не мало. Вспомните, хотя бы письмо Богдана о том, чтобы не предоставлялись субвенции местным бюджетам. Точно так же, как сейчас видим действия Ермака, по переориентации средств по борьбе с эпидемией для дорожного фонда. Институционально мы разваливаемся. И причина здесь не в фигуре Богдана и не в фигуре Ермака, причина в том, что президент сам по себе не понимает, что такое государство, как действуют институты государства, как вырабатываются решения, как они принимаются. Это очень опасная вещь, потому что за институциональным развалом наступает конституционный кризис, а конституционный кризис - это канун исчезновения государства. Нынешняя ситуация в случае, если она будет двигаться в таком направлении, имеет несколько вариантов решения. Первое - это досрочные выборы. Второе - это выход из конституционного кризиса на новую модель государства и новая Конституция - это тоже вариант. А что будет механизмом? Механизмом будут результаты выборов. Видно, что на местных выборах "слуги" с президентом Зеленским терпят фиаско. А это значит, что местные элиты, мэры, руководство, сформируется в регионах, предъявит ультиматум центральной власти. И это будет стартом того, что я называю конституционный кризис. Потому что на сегодняшний день ни правительство, ни парламент, ни президентская ветвь власти в своей системе не имеют механизмов ответов на эти вопросы. Поэтому мы под давлением российского врага движемся в очень опасную зону.