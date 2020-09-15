Нырнув - выныривай

15 сентября, 2020, 12:39

Человеческие жизни во многих смыслах напоминают синусоиду. Каждый имеет периоды успехов и неудач, кризисов и взлетов, радостей и печалей. Иногда эти периоды сменяют друг друга очень быстро, а временами продолжаются недели, месяца. Некоторые периоды продолжаются даже годы

Ловлю себя на том, что моя осень - пора, которую невероятно люблю - начинается вроде и неплохо, но в ней почему-то много мелких неприятностей с разных сторон. В воздухе витает много человеческой тревожности, которая в конце выплескивается в разные стороны агрессией - чаще не в реальности, а в виртуальных пространствах. Ее количество тоже и тревожит, и пугает. Незнакомые люди приходят и вмешиваются в твои фейсбуковые разговора с твоими знакомыми и друзьями, доказывают тебе что-то, о чем ты вообще не спрашивал, потому и не нуждался. Ничего о тебе не зная, эти виртуальные незнакомцы выворачивают тебя горы грязи и мусора, приходят на твою страницу и ставят под рядом постов злые смайлики - только потому, что ты думаешь иначе, чем они, имеешь другие религиозные, политические, культурные или еще какие-то другие предпочтения. И убегают, забанив. А ты удивляешься: теперь это нормально? Вот такое поведение становится для взрослых людей одним из вариантов нормы? Что чувствуют те, кто так делает - не важно, боты они или нет? Радость и наслаждение? Злорадство или что-то совсем другое? Вероятно, для ботов это часть хорошо выполненной работы. "Хорошо" в данном случае означает нанести кому-то неприятности. "Хорошо" является тогда, когда кому-то от деятельности бота становится плохо. Но зачем это людям, которые ботами не является, наверное, никогда не узнаю.

Зачем приходить и обливать кого-то грязью? Откуда такая интенсивная злоба? Зачем эти бесконечные соцсетевые "срачи" и настаиваение на исключительно своей правоте, а затем травля тех, кто осмеливается не разделять твоих взглядов? С каких пор все стали экспертами по всему и с каких пор предполагаемая терпимость и толерантность превратились в слова, потерявшие свои значения? Тоже удивляюсь, почему у некоторых лиц есть необходимость создавать фейковые аккаунты, где можно, спрятавшись под псевдонимом, писать гадости обо всех, о ком угодно. Скажем, о коллегах. Очень "удобно", ничего не скажешь.

Соцсети изменили мир, и мы даже не заметили, когда и как это произошло. Просто почувствовали в какой-то день, что мы стали очень незащищенные в этой виртуальности. Что воздух - если только в виртуальности есть нечто похожее на воздух - начало становиться токсичным от стиля разговоров, от того, как странно - и не раз дико - ведут себя здесь, казалось бы, взрослые люди. Те, кто уже давно должен позрилишаты.

Какой-то момент, оказавшись в этой точке синусоиды, можно просто потерять веру - в людей, в социуме; засомневаться, где твое место в реальности, где никто никого не уважает, где размыты поведенческие нормы, где человека не смотрят как на ценность, потому что, в конце концов, чтобы так видеть другого, нужно самому о себе осознавать, кем ты есть. Знать правду о том, кто ты. А этот вопрос для зрелых людей. Вопросы, на которые никогда не начнешь искать ответы, находясь в позиции хама.

От этого воздуха кружится голова. Поэтому должен, как пловец, который нырнул до самого дна, оттолкнуться и направить свое движение вверх. Осмотреться вокруг еще внимательнее и заметить тех, кто в этой сетевой паутине своим письмом и осанкой напоминает о достоинстве. Тех, кто не агресуе и не разрушает своими сообщениями ни настроение другим, ни саму веру в человека. Тех, кто творит и тем самым напоминает другим о том, что мы все призваны к творчеству, а не к деструкции. Несущественно, о каком творчестве идет речь. Или о пении, или о писании икон, или о ткачестве покрывал, или об изготовлении кузнечиков из сыра и выработки вина, или о писании стихов и прозы, или о приготовлении вкусной еды, или о съемках хорошего фильма ... Все эти акты одинаково прекрасны. И я благодарна всем тем, кто делится в соцсетях опытами и примерами, которые вдохновляют и поднимают других в духу.

Спасибо и тем, кто милосерден к другим и не отвечает оскорблениями на оскорбления в этом легковоспламеняющемся соцсетевом пространстве. И просто тем всем прекрасным людям, которые не превращаются в роботов, а, извините за тавтологию, в лучшем смысле слова вопреки всему остаются в виртуальном мире людьми.