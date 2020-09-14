Тройная измена царя Теннеси

14 сентября, 2020, 15:32

Историю древней Финикии не только в школе, но и в университетах обычно изучают вскользь. С одной стороны - трудно игнорировать изобретателей алфавита, пурпура и заморской колонизации, с другой - больше внимания традиционно уделяют действительно "блестящей классике", Греции и Риму

Поэтому о финикийцах скорее вспоминают - в курсе истории Древнего Востока. И даже у тех, кто интересуется ею часто создается впечатление, что "народ купцов" сошел с исторической сцены сразу после захвата его страны персами, что в свою очередь и сами были лишь фоном для расцвета эллинской цивилизации.

Это, конечно, не так. Ведь Персидская держава мало напоминала карикатуру на нее, созданную массовой культурой (даже если оставить за скобками "клюкву" вроде кинокомикса "300 спартанцев"). Финикийцы сохранили в ее составе свой язык, религию, хозяйственную и общественную организацию. Их города - Сидон, Тир, Библ, Арвад - чувствовали себя под властью династии Ахеменидов довольно комфортно, более того - персидские властители позволяли их купцам свободно торговать во всех своих владениях и предоставляли многочисленные политические привилегии.

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Можно даже говорить о новом расцвет финикийских городов. Они даже начали чеканить собственную монету (чего не делали раньше, во времена независимости). И войны, которые мы привыкли называть греко-персидскими в значительной мере были войнами ... греко-финикийскими. Хотя бы потому, что флот "царя царей" на самом деле был финикийским (сами персы были народом сухопутным и кораблей не строили) и возглавлял его царь Сидона (собственных царей имели и другие финикийские города). К тому же интерес в ослаблении конкурентов - эллинов в "народа купцов" был никак не меньше при желании Ксеркса отомстить за унижение и гибель его посланников.

Даже поражение, которых финикийские цари-флотоводцы получили у Саламина и Микале, не изменили отношения к ним персидского властелина. Он даже отпустил их корабли домой, чтобы сохранить как последний резерв. Сын Ксеркса Артаксеркса I Долгорукий еще и расширил владения Сидона и Арвада - отдав под их власть земли, населенные другими ближневосточными народами (предполагают, что так он отблагодарил их за помощь в укреплении его власти - и это отнюдь не свидетельствует о униженность положения финикийцев, скорее наоборот). Во внутренние дела городских общин цари обычно вообще не вмешивались, а те не воспринимали признание персидской власти как посягательство на их свободу - в конце концов, под властью Ахеменидов находилось и немало греческих городов, при этом персидский власть считали менее обременительной, чем пребывание в союзе с Афинами или Спартой.

С греками финикийцы, между прочим, не только воевали, но и торговали - самыми активными в этом были жители Сидона. Со временем отношения становились плотнее - и персидские властители этому даже способствовали. Артаксеркс ІІ, скажем, направил сидонскую эскадру на помощь афинянам, которые в это время воевали со спартанцами. Многие финикийцев в конце концов поселились в Элладе (и не только в Афинах, но и, например, во враждебном к ним Коринфе), а в их собственных городах распространяется греческий язык и культура. Сидонский царь Баалшиллем ІІ ввел в своем городе аттический монетный стандарт, а его преемник Абдаштарт І даже получил прозвище Греколюб. Любовь была, как говорится, "с интересом". Ведь царь добился от афинских народных собраний освобождения сидонский купцов от уплаты пошлин - финикийцы все же оставались "народом купцов".

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Эллинизация Финикии, очевидно, не ограничивалась сферой культуры. Жители Сидона, Библа и Арвада, очевидно, интересовались и политическими практиками соседей и конкурентов. И сравнивали их с собственными. Все это питало стремление финикийцев к самоорганизации и большей самостоятельности. До освобождения от персидского господства. С другой стороны - и Ахемениды давали немало поводов для недовольства их властью. Начиная с увеличения налогов и взысканий и заканчивая использованием территории и ресурсов Финикии для ведения войн, от которых сами финикийцы уже не было никакой пользы.

Уже упомянутый нами Абдаштарт І решил рискнуть первым. Он начал чеканить монеты с собственным профилем вместо профиля "царя царей". Де-юре это означало непризнание власти Ахеменидов. В борьбе за независимость сидонский царь рассчитывал, правда, не на поддержку любых ему греков, как на помощь египтян, которые в это время в очередной раз освободились от персидской власти. И таки получил ее. Абдаштарт И ошибся в другом. Персы все еще были сильнее. Они не только восстановили свою власть над Сидон, но и наказали наглеца.

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Новый персидский правитель, Артаксеркс III, сидонцив "простил" - в обмен на их согласие признать своим царем его ставленника, Теннеси. Очевидно "царь царей" надеялся, что финикийцы воспринимать навязанного им правителя как предателя и тот сам вынужден быть искать персидской поддержки, послушно выполняя все установки "сверху". Вот только Теннесс сразу начал собственную игру. Которая при этом не ограничивалась Сидон.

wikipedia

Новый сидонский царь неожиданно выступил с инициативой создать Финикийская союз - подобно объединениям, которые к тому времени уже существовали в Греции. Идею Теннеси поддержали в Тири и Арваде. Библиты держались в стороне. Политическим союзом, впрочем, дело не закончилось. Уже вскоре союзники основали на севере Финикии новый город, состоявшее из трех поселений. В нем должна собираться совет союза - с участием царей и равного количества представителей от каждого города. Это, по мнению Теннеси, мало приучить финикийцев действовать вместе.

Когда персы в очередной раз попытались привлечь сидонян (вместе с их деньгами) к войне против Египта, возмущение горожан достигло пика, Теннесс созвал финикийского совет и добился от нее решение сбросить персидский власть. А чтобы подтвердить серьезность своих намерений и отрезать пути к отступлению, сидоняны демонстративно осквернили резиденцию Артаксеркса III, которая была расположена у их города и называлась "Парадис" (только потом это персидское слово стало синонимом рая, а тогда так называли сад, обнесенный стенами) . Сожгли даже корм для царских лошадей.

Как и Абдаштарт І, Теннесс рассчитывал не только на собственные силы. Но и на греков и египтян. Фараон от помощи не отказался, однако вместо собственного войска надиславзагингрецьких наемников во главе с опытным полководцем Ментором. Артаксеркс ИИИ приказал подавить бунт сатрапу Заречье Белесию. Но Ментор отбил нападение. А потом еще и разбил армию Маздай, сатрапа Киликии. Тогда в Финикии отправилось главное персидское войско во главе с самим "царем царей".

И тут оказалось, что у борцов за независимость самом деле ... нет лидера. И собственно, стоило ли ожидать самоотречения от человека, который к тому изменил дважды - сначала соотечественников, а потом и персидского властелина. Теннеси, который еще накануне упорно интриговал и призвал к решительному сопротивлению, просто испугался. И тайно направил к Артаксерксу ІІІ своего раба с предложением капитуляции. Но "царь царей" на слово уже не верил. Предатель должен был доказать, что готов на любой позор. В конце концов, Теннесс устроил "ловушку для своих". Объявив о срочном заседание финикийского совета, он вывел из города сто уважаемых представителей сидонский знати и собственноручно выдал их персам. Пленников сразу же казнили.





Монета Тенесси

Горожане, которые остались без главарей, оружия, однако, не составили. Наоборот - чтобы продемонстрировать готовность биться до конца, сожгли весь свой флот, который все еще стоял в гавани Сидона. И тогда их предал Ментор. Который приказал своим воинам открыть врагам городские ворота. В отчаянии сидоняны начали поджигать собственные дома. Персы пожара не тушили. По легенде, Артаксеркс IIIпродав пожарище перекупщикам "оптом", а те потом добывали на нем слитки, в которые превратились золото и серебро, оставшихся в сожженных домах.

40 тысяч сидонян погибло. Всех остальных обратили в рабов и, как скот, погнали вглубь Персидского государства. Ментор стал одним из воэначальникив Артаксеркса III. А Теннеси обладатель казнил - это предатель уже никому не был нужен. Разрушением Сидона "царь царей" не ограничился. Самостоятельности были лишены Тир и Арвад. Впоследствии, правда, мятежников он "простил", а Сидон позволил восстановить. Впрочем, беженцы, начали повертатисядо города, разгрома не забыли и к персам относились с откровенной ненавистью.

Когда Артаксеркса III не стало, а его преемник был разгромлен Александром Великим, большинство финикийцев приветствовали македонских воинов как освободителей. Арвадци сами отозвали свои корабли из состава персидского флота, сидоняны сбросили персидский власть, и даже царь Библа, города, не участвовало ни в Финикийском союзе, ни в восстании Теннеси, приказал открыть ворота перед воинами Александра. Единственным финикийским городом, отказалось подчиниться пришельцам, оказался Тир. Он выдержал восьмимесячного осаду, но в итоге македонцы получили город штурмом. И разгромили его почти так же, как за несколько десятилетий перед тем Артаксеркса III уничтожил Сидон.

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Настоящий упадок Финикии самом деле начался именно после этих двух погромов. Оправиться от них страна уже так и не смогла. Даже финикийский язык за несколько веков вытеснили греческий и арамейский. Как говорили между собой жители Тира или Сидона, мы сегодня можем только догадываться. По примеру созвучного их говоре иврита, сохраненном и возрожденном давними соседями финикийцев - евреями.