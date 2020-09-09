Плюсы оздоровления на Моршинкурорте

9 сентября, 2020, 13:14

Курорт Моршин был открыт почти полтора века назад. Конечно, с тех пор его база осовремененная, а вот лечебный опыт передается из поколения в поколение

Всего на Моршинкурорте 5 санаториев. Каждый из них принимает людей с определенными заболеваниями. Здесь ждут оздоровления и лечения детей и взрослых с заболеваниями ЖКТ, печени и желчевыводящих путей, с диабетом, реабилитации после травм и оперативных вмешательств, после инсультов.

После поселения отдыхающих ждет врач, который ознакомится с медицинской выпиской, заведет карту и назначит необходимые обследования.

Одним из огромных плюсов Моршин курорта есть собственный диагностический центр - это 7 этажей, более ста видов диагностики. Здесь можно пройти консультацию девятнадцати узкопрофильных специалистов - кардиолога, отоларинголога, хирурга, уролога, гинеколога, гепатолога, педагога, офтальмолога.

Есть свои лаборатории: иммунологическая, биохимическая, цитологическая и клиническая. Спектр анализов впечатляет. Диагностика на уровне серьезной больнице, а не санаторий. Кроме привычных для здравницы анализов, сейчас здесь можно пройти тестирование на Ковид-19.

Очень важным обследованием является ультразвуковая диагностика и она здесь есть. Без нее невозможно сделать ни одного назначения процедур или водолечения. В ходе обследования часто обнаруживают заболевания желудочно-кишечного тракта, о которых человек даже не догадывалась.

Если у пациента есть жалобы на боли в желудке, в диагностическом центре можно сделать эндоскопическое обследование.

После всех обследований и анализов, когда врач видит полную картину можно назначать водолечение. На Моршинкурорт есть большой бювет, карантин внес коррективы в его работу. Теперь по правилам, чтобы ограничить физический контакт людей с оборудованием, воду отпускает персонал бювета.

Моршинская минеральная вода уникальна, аналогов в Украине нет. Но принимать ее самостоятельно без назначения врача нельзя, потому что она достаточно агрессивная вода. На Моршинкурорт есть три основных источника - первое, четвертое и шестое.

Олег Мельник, медицинский директор ГП Санаторий "Моршинкурорт":

"Моршинская вода, особенно источник 6, богатая сульфаты магния и на сульфаты калия. Это такие микроэлементы, которые очень редко встречаются в минеральных водах и есть несколько аналогов в других странах, но в Украине нет. Сульфаты очень важны. Сульфаты магния оказывают мощное влияние на печень и на поджелудочную железу. Они способствуют тому, чтобы желчь которая у человека есть застоявшаяся, становилась жидкой и она тогда легче выходит из желчевыводящих протоков, из желчного пузыря. Это в свою очередь приводит к улучшению микроциркуляции самой ткани печени, улучшает ее кровоснабжение и усиливаются ее функции. Печень лучше производит белки и некоторые микроэлементы ".

"Моршинкурорт" - лидер в лечении заболеваний органов пищеварения у взрослых и у детей. Есть процедуры не релаксирующие и даже не очень приятные, но они чрезвычайно важны для каждого человека. И здесь их делают из максимальным комфортом - это кишечные орошения. Они особенно популярны среди мужчин.







Новая и малоизвестная процедура, но очень эффективна при заболеваниях суставов и позвоночника - это инъекции углекислым газом. Не пугайтесь, это почти безболезненно, но после таких процедур улучшается кровообращение, насыщаются кислородом ткани, уменьшаются болевые ощущения исчезают функциональные изменения опорно-двигательного аппарата.

На Моршинкурорт большой выбор физиопроцедур, ванн, душей, массажей, ингаляции, реабилитаций и детское оздоровление ...

Хотите подтянуть тело и улучшить состояние кожи выберите подводный душ массаж. Хотите заняться закаливанием организма, идите на курс процедур криосауны и в спелеокомната. А если вам хочется позаботиться о коже лица, так здесь принимает косметолог. Она и массаж сделает, и программу по уходу и процедуры по омоложению предложит.

Моршинкурорт принимает отдыхающих круглый год. Поэтому выделите 2-3 недели и скорее в Моршин на оздоровление.