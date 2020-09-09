Александр Писарук о работе Райффайзен Банка Аваль в режиме адаптивного карантина

9 сентября, 2020, 13:06

Несмотря на карантинные ограничения и реальный риск распространения коронавируса, украинская банковская система обязана обеспечивать стабильность и предоставлять услуги своим клиентам

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Об этом заявил Глава Правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук.

“2020 год стал настоящим испытанием на прочность для финансовой системы Украины, которое мы пока проходим неплохо”, - отмечает он.

Как организована работа одного из крупнейших банков страны в рамках государственных ограничений на самом деле? Давайте узнаем.

Безопасность персонала и клиентов

Александр Владимирович Писарук подчеркивает: сотрудники всегда важнее дополнительной прибыли.

Именно поэтому на период жесткого карантина банк временно приостановил работу 71 отделения в городах и перешел на трехдневный режим работы в 226 отделениях в сельской местности. При этом персонал из соображений экономии не перевели на “простой”, как это сделали в некоторых других учреждениях, а продолжали выплачивать зарплату согласно графику.

“С введением адаптивного карантина мы вернулись к стандартному расписанию работы, поскольку все конкуренты уже запустились и клиенты начали нервничать”, - шутит Писарук. Вместе с тем, банк инвестировал более 13 млн грн на:

бронь на проведение ПЦР-тестов в клиниках;

маски, дезинфекторы, бактерицидные лампы;

регулярную дезинфекцию помещений и банкоматов.

Часть работников, которые не задействованы в прямом контакте с клиентами, остались на удаленной работе с полной организацией рабочих мест: техникой, оплаченным VPN, доступом к необходимым программам.

“Опыт дистанционной работы показал, что некоторые функции можно хорошо выполнять и вне офиса, поэтому мы и после отмены карантина часть штата планируем вывести на “удаленку”, - говорит Александр Писарук.

Глубинная трансформация и новое позиционирование

Карантин стал одним из катализаторов глубинной трансформации банка-консерватора. Как утверждает Глава правления Райффайзен Банка Аваль, сейчас у них внедряется несколько интересных решений, а именно:

платформа для бизнеса бізнесу Raiffeisen Business Online;

новое позиционирование “Райф. Так проще”;

новые стиль и айдентика банка.

Отчеты первого полугодия, половину из которого компания прожила, как и вся страна, в условиях карантина, наглядно демонстрируют верный выбор вектора развития.

Со статистикой подробнее можно ознакомиться на официальном сайте Райффайзен Банка Аваль. Мы же приведем несколько основных цифр за первое полугодие 2020 г:

2 млрд грн прибыли;

17,4% рост активов банка;

18,5% прирост клиентов Райфа.

“Выбранная стратегия работы в карантине приносит положительные результаты”, - резюмирует Александр Писарук. И клиенты банка это подтверждают.