С госбюджета не потратили ни копейки на подготовку школ к учебному году, - нардепка Инна Совсун

8 сентября, 2020, 09:22

Народный депутат Инна Совсун рассказала о готовности школ к новому учебному году в условиях пандемии, уточнила, кто должен устанавливать забор возле школы и высказалась относительно будущего дистанционного обучения после завершения пандемии

Об этом и другом - в эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо. Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики Киевской школы экономики.

Инна Совсун - народный депутат Украины, фракция "Голос". Преподавала в Киево-Могилянской Академии, в Киевской школе экономики, работала первой заместителем министра образования и науки в 2014-2016 годах.

Инна консультирует Министерство здравоохранения, Всемирный банк, проекты Европейского Союза, USAID, Всемирную организацию здравоохранения. Училась в Лундском университете (Швеция), в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Киево-Могилянской Академии, исследовала образовательную политки в Университете Калифорнии в Беркли.

Пани Инна, добрый день! Как украинские школы начали учебный год и все ли необходимые средства индивидуальной защиты против СOVID-19 были закуплены?

Смотрите, школы начали учебный год очень по-разному. Потому что на самом деле все очень зависело от местных властей, от школ и от родителей. Какой-то общегосударственной программы поддержки школ не было. Из государственного бюджета на подготовку школ к 1 сентября в условиях карантина не было потрачено ни копейки. Это все легло на плечи местных бюджетов, в которых и так по итогам первых восьми месяцев недовыполнение поступлений 11 млрд, и частично - на плечи родителей. Поэтому мы видим информацию из разных регионов, знаем, какие города или ОТГ, в которых очень активны местные органы власти, нашли деньги и помогли закупить средства дезинфекции для школ, вместе с тем есть отдельные регионы или города, или ОТГ, в которых не было средств - и там или скупали родители, или, откровенно, вообще нет базовых средств защиты детей и учителей. Единственная проблема, что все упало на местные бюджеты и родителей.

Да-да, мы даже не знали, что за 2 или 3 дня до 1 сентября, какие будут правила обучения. Была очень противоречивая информация. И вовремя закупить защиту за 2-3 дня - это почти невероятно. Но мы слышали такую рекомендацию, что надо разбить классы на 2 группы или на три группы, и учить их по отдельности.

Удалось бы тогда решить вопрос с финансированием сверхурочной работы учителей, которые фактически будут вынуждены тот же материал (или уже вынуждены) начитывать два раза, не сработала эта стратегия?

Для того, чтобы обеспечить такую норму, действительно, нужно иметь дополнительные выплаты учителям на зарплаты. Здесь надо обратить внимание, что зарплаты учителям платятся с образовательной субвенции. Образовательную субвенцию оплачивает государство. Это государственные средства, которые идут из государственного бюджета на местные - и потом оплачивается зарплата учителям.

Для того, чтобы эти нормы обеспечить, действительно, необходимо было увеличить расходы на образовательную субвенцию. В конкретных цифрах увеличение быть 6 млрд - для того, чтобы перекрыть дополнительные доплаты учителям в случае разбиения классов на меньшие группы и обучение, по факту, преподавания дважды одного и того же материала. Тех денег не было предусмотрено в государственном бюджете.

Безотносительно к COVID-19, какой уровень зарплат у учителей сейчас. Можно ли их считать рыночными? Как говорится, что чиновники должны получать рыночные зарплаты, а учителя должны получать рыночные зарплаты?

Я убеждена, что все должны получать достойную зарплату, которая соответствует уровню квалификации и усилий. И сегодня уровень зарплаты учителей в 2019 году составил 7,5 тыс. грн - это средняя зарплата по Украине. Но, конечно, здесь нужно учитывать, что уровень зарплат будет очень отличаться в зависимости от местности, от других факторов, например, от стажа учителя. У нас есть огромная проблема с молодыми учителями, с людьми, которые только приходят из университета. Поскольку очень большая часть зарплаты за стаж, поэтому молодые педагоги, только пришли на работу получают фактически минималку, поэтому их удержать в должности фактически невозможно.

Мы поговорили о зарплатах учителей, но есть еще такая штука, как инфраструктура школ, и сейчас, по крайней мере в Киеве, соревнуются проекты так называемых общественных бюджетов. Идея была в том, чтобы активные граждане, то могли обустроить за счет муниципалитета, за счет города, в своем дворе или где-то на улице, какой-то благоустройство сделать.

Но сейчас я вижу, что часть этих общественных проектов, фактически составляют проекты по улучшению инфраструктуры школ. То есть инфраструктура наших школ насколько плоха, что сами активные граждане приобщаются к тому, чтобы ее улучшать. Не отдаются министерствам или местной власти, а уже сами за это взялись. Это же ненормальная ситуация?

Вы знаете, очень интересно, у меня в этом учебном году, который завершился, была студентка, которая писала дипломную работу как раз на тему того, как общественный бюджет используется для того, чтобы улучшать материальное положение школ. Здесь во многом возникает проблема? Очень часто этот механизм используется как популистский шаг со стороны местных властей, показать: «Смотрите, у вас же есть возможности улучшить материальное положение школы, инфраструктуру школы, пожалуйста идите, выигрывайте». Но проблема в том, когда на общественный бюджет выносятся те вещи, которые на самом деле должны априори обеспечиваться за счет местных бюджетов.

Там забор вокруг школы?

Да. Эти вещи должны обеспечиваться за счет местных бюджетов. Это то, что прописано в законодательстве об образовании, и когда такие вещи финансируются за счет общественных бюджетов, за счет конкурсов, то это значит, что местные власти де-факто снимает с себя ответственность за содержание школ, и здесь есть проблема. Конечно, когда речь идет о каких-то дополнительные услуги, дополнительные идеи, дополнительные проекты в середине школы: кто хочет кружок по шахматам открыть, кто хочет кружок по баскетболу начать и так далее. Это прекрасное решение, это то, что должен идти на общественный бюджет, но содержание инфраструктуры школы - это то, что является ответственностью местных властей и должно им оставаться.

Перед тем, как перейти к другим вопросам. Мы спросили прохожих на улицах о расходах на средства индивидуальной защиты. Пани Инна, расходы людей выросли, лично их или работодателей, а что же можно сказать о родителях, которые повели в этом году детей в школу, как выросли их расходы на средства индивидуальной защиты?

Просчитать дополнительные расходы для родителей очень тяжело, потому что это очень и очень зависит от уровня подготовки школы, от города, где люди проживают. Я общалась с очень многими родителями и с учителями из разных районов и я знаю, например, школы в Киеве, где родители сказали: «Нас всех обеспечили, мы купили многократные маски для ребенка и просто их меняем, и даем несколько масок в день. Но есть антисептики в школе, и все обеспечено ». А есть те школы, где сказали приносить самим, и родителями сказали походить, и там очень разные суммы, тоже я слышала, от 120 грн в месяц на антисептики до 3 тыс. Грн на обеспечение защиты в школе во время учебного процесса. То есть, цифры очень разные, и они очень на самом деле отличаются от школы к школе, и от города к городу.

Я так понимаю, что учителя так же где-то вынуждены покупать эти средства безопасности на деньги, а где их обеспечивает школа?

Да, я даже знаю примеры, где школы самостоятельно решили шить маски, потому что им было это дешевле, чем закупать маски по рыночным действующими ценами.

Если школы вновь закроют, если будет ухудшение эпидситуации, снова встанет вопрос о дистанционном образовании. Готовы ли сегодня уже к этому украинские семьи, в том числе с точки зрения наличия гаджетов просто для обучения, для того, чтобы подключать детей к обучению?

На самом деле, что мы увидели в условиях карантина? Это очень большое усиление существующего неравенства в доступе к образованию. Оно существовало и раньше, мы знаем, что дети из сельской местности сдают ВНО в несколько раз больше, чем дети из города. Дети из более бедных семей учатся хуже, чем дети из богатых семей. Есть много факторов, которые уже влияют на качество образования, которое получает ребенок. И в условиях карантина эти факторы усиливались, потому что в сельской местности нет адекватного интернета, потому что в других семье нет гаджетов, и они не появились магическим образом в условиях, когда у людей падает зарплата, падают доходы, они могут дополнительно закупить какие-то гаджеты для своих детей.

Поэтому, на самом деле, это огромная проблема, что у нас часть детей может потенциально перейти на дистанционное образование, для части детей это просто невозможно, потому что у них нет компьютера дома либо нет адекватного интернета. И здесь, конечно, возникает масштабная проблема, когда даже это все закончится, когда карантин закончится, как двигаться дальше? Потому что нельзя просто сделать вид, что все дети проучились одинаково в течение полугода, и давайте продолжим изучение программы, так как мы это делали до этого, потому что на самом деле, что нужно - это адекватный механизм мониторинга.

А что же дети изучили в этот период карантина, когда было дистанционное обучение. И кому из них нужна нужна дополнительная помощь, чтобы догнать тот материал, который они пропустили. И к сожалению, на сегодня, 1 сентября, для школ не было подготовлено адекватного инструмента оценки и мониторинга уровня усвоения знаний предыдущего семестр прошлого учебного года. И это большая проблема, которая в конечном счете будет отражаться на результатах обучения на многие-многие годы вперед.

Я бы сказал, что не существует ни одной программы, какого-то льготного финансирования или аренды этих компьютеров для бедных семей, которые могли просто взять для ребенка, для того, чтобы ребенок мог учиться. И, возможно, ваша фракция будет инициировать это?

Нет, к сожалению, нет. Сейчас у нас есть инициатива, чтобы как минимум учителей обеспечить компьютерами. Это то, что, например, сейчас начинает делать Германия, закупает компьютеры для учителей. Для Украины, для того, чтобы закупить компьютеры для всех учителей, цена вопроса 3,5 миллиарда гривен.

У нас до сих пор у учителей нет компьютеров?

Абсолютно.

Ежегодно создавались компьютерные классы, каждый год были миллионные расходы на компьютеризацию школ.

Да, понимаете, здесь есть одно важное, тактическая ошибка. Компьютерный класс в школе не решает проблемы наличия компьютера у учительницы, которая сидит на карантине из дома.

То есть компьютер из школы она не может взять домой?

Абсолютно, да. И это факты, и надо это учитывать.

И возможно, напоследок, такой философский вопрос. Вообще-то, эту ситуацию с дистанционным образованием можно было бы использовать на пользу, чтобы дети как раз в селах и бедных семьях имели доступ к лучшим учителей страны. Чтобы организовать такое дистанционное обучение, возможно, какой-то смешанный формат обучения, но этого не было сделано. Во-первых, будет ли это все же когда-то сделано и останется наше образование таким, каким оно есть сейчас, после карантин. Вот не будет вируса, или элементы цифрового обучения останутся в нашей системе, или мы о них снова забудем?

Смотрите, я бы разделила ответ на два блока. Блок первый. Насколько распространенной может быть дистанционное образование. Здесь нужно понимать: чем меньше дети, тем менее эффективной для них дистанционное образование. Для того, чтобы работать с первоклассниками, их надо научить писать, правильно держать ручку и следить за тем, как они пишут. Ты никак не сможешь сделать это дистанционно, как бы ты этого не хотела. Здесь надо учитывать, что можно осваивать в принципе дистанционно, а что - нельзя. Дети действительно лучше овладевают дистанционную программу. Но, вместе с тем, если мы хотим, чтобы они научились делать лабораторные по физике, то это опять таки, дистанционно не сделаешь, это надо сделать в классе. Поэтому здесь нужно учитывать специфику предмета, специфика детей.

Второй вопрос, по поводу того, есть ли перспективы того, что крики будут оставаться. У нас несколько лет ведется дискуссия о создании национальной образовательной электронной платформы. На нее даже выделили средства, 60 млн гривен в позапрошлом году было выделено, но платформы до сих пор нет. Потому что, по многим причинам, сейчас расследованием этого вопроса занимаются правоохранительные органы, куда делись эти 60 млн гривен на эту образовательную платформу. Но да, я убеждена, что элементы дистанционного обучения, как усиление школ, как усиление учителей, работающих в классе, могут оставаться и должны оставаться. И, соответственно, для этого нужны соответствующие инвестиции и управление процессом со стороны государства и Министерства образования и науки в первую очередь.