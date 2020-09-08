Лечение и оздоровление в "ТЕПЛИЦЕ"

8 сентября, 2020, 17:30

Почти 800 километров от Киева. Один из самых теплых и самых экологичных районов Закарпатья - город Виноградов. Здесь в живописной местности, где свободно дышится горным воздухом, у подножия Черной горы находится санаторий "Теплица"

Санаторию 15 лет и принимает он гостей круглый год.

В "Теплицу" желательно приезжать со всеми необходимыми обследованиями и выписками от врачей, поскольку диагностической базы здесь нет.

Рекомендуемый курс лечения в санатории от 12 дней.

Слава Зейкан, главный врач санатория "Теплица":

"Санаторий Теплица многопрофильный, но основной профиль преобладает - это опорно-двигательный аппарат. И большинство пациентов, которые к нам приезжают с заболеваниями позвоночника, суставов, остеохондрозы. Но не бывает у нас таких пациентов, приехавших с одним диагнозом, почти все имеют сопутствующие заболевания. Преобладают сегодня заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ, сахарный диабет, подагра, псориаз и желудочно-кишечный тракт. Гордостью и изюминкой санатория является термальная вода. Она добывается из-под Черной горы напротив санатория, из глубины 961 метр получается наша термальная вода, омывая все подземные породы и насыщаясь минералами, микроэлементами, микроэлементами. Когда она выходит на поверхность ее температура 39-40 градусов. Попадая к нам по трубопроводу, конечно температура снижается, но она поступает в бальнеологическое отделение там ее подогревают. У нас есть большой термальный бассейн и три гидробокса, также используем воду в термальных ваннах, как общих так и ножных.

Вода горько, соленая, более 10 биологически активных веществ в составе. Она имеет болеутоляющий эффект, улучшает обмен веществ, обладает иммуностимулирующим и имунозмицнюючий эффект, укрепляет сосуды, хрящи, кости. "

Еще одна гордость санатория "Теплица" - это новый, современный бювет.

Минеральная вода здесь подается автоматически. Нужно только выбрать назначенный вид и температуру. И нажать соответствующую кнопку. Стандартная дозировка - до двухсот миллилитров. Но лимита потребления нет. Поэтому важно сознательное водолечение. Иначе - можно и навредить.

В санатории 4 вида маломинерализованных минеральных вод: Боржавская - борная гидрокарбонатная кальциево-натриевая; Кушницкая №867 - борная гидрокабонатна натриевая; Кушницкая №12 - борная гидрокарбонатная натриевая; Олеговская - с высоким содержанием кремния, кремниевая гидрокарбонатная кальциево натриевая.

Врач подберет, какую именно, сколько и какой температуры воду нужно принимать человеку.

А еще в бювете есть кран с вином. В Теплице один раз в неделю проводится лечение вином, очень интересная и полезная процедура.

Каждый из отдыхающих сможет найти здесь жилье на свой вкус и кошелек. Можно поселиться в трехэтажных домах, где довольно скромные номера со всем необходимым. А можно выбрать двухэтажный коттедж с кухней, двумя санузлами и отдельными комнатами. Но если вам очень понравилось и вы хотите жить на территории санатория и в любое время проходить лечение, можете приобрести коттедж. Здесь на территории санатория "Теплица", построен "Городок здоровья". Есть большие двухэтажные дома и компактные одноэтажные. Те, кто особенно любит комфорт могут приобрести дом, оснащенный всем необходимым: мебелью, бытовой техникой и элитной сантехникой. И самая главная ценность таких коттеджей - к каждому подведены минеральная и термальная вода.

Больше о санатории "Теплица" можно узнать здесь: