Лечение и оздоровление в "Боржаве"

7 сентября, 2020, 16:46

Солнечное Закарпатье стоит того, чтобы преодолеть такой долгий путь к нему. Между лесами, возле горной реки, в живописном месте находится санаторий "Боржава"

Поэтому кажется, что даже воздух здесь имеет оздоровительный эффект. Сама же здравница многопрофильная, специализируется на оздоровлении и закалке, лечении сердечно-сосудистых заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и болезней желудочно-кишечного тракта.

По приезду в санатории можно сделать УЗИ и сдать анализы. Но лучше приезжать уже с выпиской от семейного врача. После курса санаторно-курортного лечения врач в санатории обязательно назначит необходимые анализы и обследования для того, чтобы увидеть динамику.

Марина Ваш, главный врач ООО санаторий "Боржава":

- В санаторий приезжают люди как для профилактики заболеваний, так и на лечение. В первую очередь, у нас есть минеральные воды для внутреннего приема. Во-вторых, наши минеральные воды для наружного применения в виде ванн. Души лечебные: Шарко, циркулярный, подводный душ, массаж. Это различные ингаляции с использованием минеральных вод. Наши воды гидрокарбонатные - это сода, и при проблемах и болезнях бронхо-легочной системы, соответственно, это очень эффективно. Санация и очистка органов бронхо-легочной системы - это очень важно для людей, которые переболели любыми легочными заболеваниями, в том числе на коронавирус. Минеральные воды мы также используем и для промывания кишечника. Наш санаторий максимально использует природные ресурсы в виде минеральных вод. Термальная вода для лечения опорно-двигательного аппарата - это вообще невероятные результаты. У нас также есть электропроцедуры, 4 вида грязей... То есть для каждого мы подбираем, что будет наиболее эффективно. Кроме того, большой выбор SPA-процедур - это как для омоложения, так и для релакса - фитобочка, массажи, стоун-массаж, пилинги, скрабы.

На первом этаже в корпусе находится бювет - это очень удобно, так как зимой не нужно одеваться и далеко идти. Здесь каждый может найти себе воду и по вкусу, и по диагнозу. В "Боржаве" четыре вида маломинерализованных, неагрессивных минеральных вод, а пятый сейчас находится в разработке в научно-исследовательском институте курортологии. И хотя такой большой выбор, лучше придерживаться назначений врача и не принимать воду по желанию самостоятельно, поскольку можно навредить организму.

"Боржава" - молодой санаторий, здесь очень много семей с детьми. Утро начинается с зарядки - как для детей, так и для взрослых. В санатории много активностей - волейбол, футбол, бильярд, теннис. Пока родители на процедурах, тренер по фитнесу занимает детей.

Есть у "Боржавы" и настоящее собственное богатство - конюшня. Здесь на лошадях и обучают гостей верховой езде, и лечат. Ипотерапия - всемирно признанный, уникальный метод реабилитации и лечения от целого букета болезней. Проблемы опорно-двигательного аппарата, простатит, гинекологические болезни, рассеянный склероз и полиомиелит - от всего этого можно избавиться с помощью упорных занятий верхом. Чаще всего сюда привозят детей, страдающих аутизмом, детским церебральным параличом, у которых есть задержка развития и генетические заболевания. Для них лошади - лучшие врачи.

Во время терапии у таких детей тренируются базовые рефлексы, улучшается координация движений и работа нервной системи. Все занятия проходят только под наблюдением тренера. Он знает особенности каждой лошади, поэтому подбирает пару индивидуально под клиента.

Поскольку санаторий «Боржава» специализируется на болезнях опорно-двигательного аппарата, то есть доска Евминова, и кабинет ЛФК, и аквагимнастика и аквастеп. Но самым действенным методом считают кинезиотерапию, она показана абсолютно всем - если не для лечения, то для профилактики. И начинать следует с детского возраста.

Больше узнать о санатории «Боржава» можно по ссылке: https://espreso.tv/video/277789 , но лучше приехать сюда на оздоровление и испытать все на себе.