Ядовитая репутация

4 сентября, 2020, 09:17

В эллинистическую эпоху западная часть Анатолии (современной Турции) находилась от властью Пергамского царства. Известного в современном мире во многом благодаря пергаменту, изобретенному (или открытому заново) именно в этом государстве. И огромному алтарю Зевса, который теперь, правда, находится в Берлине

Один из самых популярных турецких курортов Анталия до сих пор носит имя своего основателя, пергамского царя Аттала II (немного переиначенное его современными жителями по-своему). Впрочем, историки больше вспоминают не этого обладателя, а его тезку и преемника, Аттала III. Ибо его издавна считали одним из самых странных правителей античности.

По некоторым сообщениям, склонность к странностям Аттал III проявлял с детства. По другим - ошеломляющее впечатление на будущего царя произвела смерть его невесты, Береники. Он подозревал, что ее отравили. На самом деле яд был обычным оружием интриг во многих эллинистических государствах, в частности в Египте (откуда, по мнению некоторых исследователей, и происходила Береника), царстве Селевкидов, не говоря уже о пергамских соседях по Анатолии. Но происками врагов были склонны объяснять любую скорую смерть в семьях правителей, а особенно если погибший был молодым.

Аттал III считал, что его невесту свели в могилу завистники из окружения Аттала II, который, по официальной версии, был дядей и... отчимом царевича, потому что женился на Стратонике - вдове Эвмена II, своего погибшего старшего брата (закон этого не запрещал). Впрочем, есть историки, которые сомневаются в этой версии. Они отмечают, что во время, когда родился Аттал III, Эвмен II был в далеком походе, а "на хозяйстве" в столице оставался именно его младший брат (ассоциации с "похотливым дядей принца" напрашиваются сами собой).

Но даже если все подозрения беспочвенны, поводов для страстей, достойных пера классиков, было, очевидно достаточно. Нежное отношение Аттала III к матери поражало даже современников, потому что в историю он вошел под прозвищем Филометор (то есть "любящий мать"), а также умер, по преданию, когда занимался строительством памятника в ее честь.

Когда Аттал III унаследовал трон, его мать еще была жива. Поэтому расправу над знатью, устроенную новым обладателем, сразу после своей коронации, объясняют обычно "местью за Беренику". Он якобы пригласил на пир царского дворца придворных Аттала II, где всех их безжалостно перебили. А потом казнили еще и жен и детей. Демонстративные убийства должны были парализовать волю всех недовольных. Однако через несколько лет умерла и Стратоника. В том, что ее также отравили, Аттал III также не сомневался. И уничтожил всех соратников своего предшественника, которые в то время еще остались в живых - с наместниками и военными командующими, опять же с женами и детьми.

Статуя Аттала II и часовая башня Анталии

Нашим современникам кажется, что человек со здоровой психикой просто не способен на подобные массовые убийства. И скорее всего, Аттал III и был болен. В то же время ни о каком сопротивлении таким масштабным репрессиям нам неизвестно. Пергамское царство было типичной деспотией, в которой воля царя должна была выполняться без возражений. И ощущение всемогущества и безнаказанности, похоже, было способно изменить сознание правителя быстрее болезни или яда.

Показательно, между прочим, казня и убивая, Аттал III продолжал руководить государством - и эти его ежедневные действия мало чем отличались от действий предшественников на Пергамском престоле или царей-соседей. Он одерживал победы над врагами, регулировал конфликты между подданными, освобождал от налогов и вводил новые, распространял даже культ бога Сабазия, введенный когда-то Стратоником - это местное божество, известное еще с догреческих времен, которое сами эллины отождествляли с Зевсом. И если бы не ужасные сообщения историков, вполне возможно, что мы бы считали Аттала III вполне рядовым обладателем того времени. И даже то, что от подданных настойчиво требовали чтить его как бога, мы бы не считали признаком шизофрении - в конце концов, обожание царей было общей практикой того времени.

Из "деспотического стандарта" Аттал III выпадал в другом. Он искренне интересовался наукой, и не просто интересовался, а проводил собственные исследования и делал открытия. Возможно, именно смерть близких людей, побудила его к поискам методов лечения и нейтрализации ядов. Считают, что именно пергамский царь изобрел пластырь для лечения ран и "атталовые белила", которые помогали заживлению язв. И одним из первых начал изучать работу желез у животных и насекомых. По признанию современных исследователей, Аттал III, был, безусловно, выдающимся ботаником своего времени, автором трудов по виноградарству и выращиванию маслин. И одним из лучших исследователей ядовитых растений.

Ядовитые растения занимали в царском саду особое место. Действие смертоносных экстрактов и порошков он изучал сначала на насекомых. Затем на животных. Наконец на людях - рабах и приговоренных к смертной казни. Последних, как мы уже знаем, в Пергаме хватало. А потом Аттал III начал созданные им смеси рассылать. Не только врагам, но и друзьям. И очень обижался, когда те шарахались от "подарков".

Одного ученого по приказу этого "культуртегера", впрочем, казнили. Грамматик Дафид, правда, пострадал не столько за научную любознательность, как за остроту своего пера, потому что написал оскорбительную эпиграмму, в который был упомянут царский род. Наглеца по одной версии распяли, по другой - сбросили со скалы. Деспотия все же оставалась деспотией ...

Исследователи, однако, не могли не обратить внимание, что репутацию "особо зловещего тирана" Атталу III создали преимущественно римские авторы. Хотя царь самом деле был послушным исполнителем воли Рима, а Пергам - одним из самых верных его сателлитов в Восточном Средиземноморье. Вряд ли это можно объяснить тем, что благодаря союзническим отношениям о пергамских делах граждане республики узнавали быстрее, чем о событиях в других, не менее деспотических по своему устройству государствах Востока. Просто римляне, которые уже захватили Грецию, были готовы прибрать к своим рукам и царство Аттала III. И уже поэтому были заинтересованы в "надлежащем обосновании" своих претензий. И рассказы о сумасшедшем тиране-отравителе, который издевается над подданными и больше интересуется книгами, чем управлением государством, вполне этим намерениям отвечали.

Другое дело, что такие рассказы приучали римлян к мысли, что увлечение ядами вообще присуще деспотическим режимам Востока, особенно тем, которые не способны победить в "честном бою" и поэтому прибегают к проискам и заговорам. Убеждение, которое унаследовали от римлян и средневековая Европа, и современный Запад. Впрочем, ни тогда, ни сейчас это не мешает при необходимости договариваться с любой деспотией - ради собственной пользы.

В конце концов, тем же римлянам укрепление власти Аттала III было даже полезным. И не только потому, что на фоне деспотического произвола "римский образ жизни" выглядел привлекательнее, как это предполагают некоторые исследователи. Расчет был простой. Имея дело только с одним лицом, было легче договориться или даже сломать волю к сопротивлению - и тогда все государство должно было упасть в их руки как перезрелый плод. В конце концов, так и произошло, когда "союзники" заставили Аттала III "завещать" свое царство Риму - или подменить его завещание, как это утверждали недоброжелатели.

На самом деле римляне даже переоценили деспотизм пергамского царя и готовность его подданных без возражений выполнять его волю. Ведь почти сразу против их власти вспыхнуло восстание, во главе которого стал единокровный брат Аттала III Аристоник. А после его подавления часть "атталового наследия" победители наконец отдали (поговаривали, что за большую взятку) соседям Пергама - потнийцам. Тем самым поспособствовав появлению на горизонте куда более опасного для себя противника - Митридата VII. Которого, между прочим, тоже именовали деспотом и отравителем.