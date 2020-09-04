Турборежим в "совок". Почему Зеленский хочет быть похожим на Ленина?

4 сентября, 2020, 12:47

Владимир Зеленский ровно год назад играл роль Александра Лукашенко ради рейтингов. А сейчас оказалось, что молодого руководителя покусал еще и Ленин

Во времена, когда наши западные соседи вырывают себя из последствий коронавирусного локдауна и выцарапывают из себя эмбрионы "русского мира ", руководители украинского государства взяли курс на СССР.

"Советы" в головах луганских и крымских бабушек показали, столь опасными могут быть последствия - военное вторжение, сотни тысяч переселенцев и смерть чужих внуков. Советщина в головах президента и премьер-министра независимой Украины - путь в никуда. Застой, болото и разруха.

Когда появилась информация о назначении пожизненной стипендии для отца Владимира Зеленского в размере 100 долларов и пошли нелепые оправдания премьер-министра Дениса Шмыгаля, автор этих строк специально открыла "Википедию". Зеленскому - 42, Шмыгалю - 44. Откуда у этих двух руководителей взялся запах "совка".

Украинская экономика вовсю летит со свистом вниз. Уже к новому году дыра в бюджете может намного превысить нынешний дефицит в 300 млрд гривень. На улицу с протестами против притеснений концертной области вышла одна из самых кассовых певиц Оля Полякова. Недельку назад Оля плясала вместе с президентом на торжествах по случаю Дня независимости, но сейчас уже даже она возмущена, почему гастроли украинских звезд отменяются, а у российских певцов, которые гастролируют в Украине, все хорошо и залы набиты под завязку. Конечно, Оля Полякова не пойдет работать дояркой на ферму даже при худших раскладах, но тенденции угрожающие - из-за притеснений украинских артистов убивают целую отрасль, которая отличала нас от РФ. Курс на потерю едва рожденной культурной идентичности?

То есть, все идет к тому, что против президента будут скоро уже те, кто снимался на бэк-вокале в его политических роликах.

Но вернемся к стипендии Александру Семеновичу Зеленскому. Одно дело, как выглядело это представление от и.о. министра образования Сергея Шкарлета. Ну, хотел человек прогнуться перед начальством и поблагодарить за то, как зашкваренную шкурку подопечного Дмитрия Табачника всунули рулить недореформированной системой образования. Но здесь вылез на арену Денис Шмыгаль, который убеждает, что Владимир Александрович взял ложный курс на создание "укрбаши".

Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В ... Опубликовано Денис Шмыгаль, четверг, 3 сентября 2020 г.

100 долларов - действительно небольшие деньги. Но даже наибольших "терпил" среди украинского народа всегда смущали попытки украинских руководителей помочь своей семье за счет всей страны.





В свое время так "поплыл" Янукович, когда не смог ответить, почему его сын Витя Янукович нарушает Конституцию, занимаясь кнопкодавством.

Титул "женщины третьего тысячелетия" Ирины Луценко стал поводом для многочисленных насмешек по поводу нее и ее мужа, экс-генерального прокурора Юрия Луценко.

Я уже не помню многочисленных депутатов-олигархов, которые брали то материальную помощь из бюджета, то, имея элитные особняки под Киевом, не чурались компенсаций за жилье для иногородних.



Мне интересно, куда пойдут Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский дальше? Может, субсидию семье президента? Может, звание Зеленскому после черного пояса каратэ - лучшего кардиохирурга, лучшего акушера или почетного педагога. С обязательными доплатами.

Турборежим в "совок" набирает все более плачевных форм. И не потому, что в статусе переговорщиков во Временной контактной группе у нас два старца особого назначения - Леонид Кравчук и Витольд Фокин. И их умасливают на особый статус для ОРДЛО. Российская Федерация хочет втянуть украинскую сторону снова на минскую площадку - чтобы у Лукашенко осталась видимость легальности. А мы косвенно поддержали диктаторский режим. Страх Зеленского и его несмешных комиков набрал таких форм, пока Литва и Польша делали громкие заявления об отравлении Алексея Навального "Новичком" и опирались как раз на опыт оккупации Крыма, Донбасса и МН17, наши руководители засунули языки в одно теплое место. И вместо того, чтобы поддержать наших союзников по "Люблинскому треугольнику" - два дня играли в попытки легализовать "лжереферендумы" по выборам на Донбассе. Измена? Да. Только общественный резонанс, сопротивление лидеров общественного мнения и старания немногочисленной парламентской оппозиции помогли остановить план нового порабощения Украины в XXI веке.

Владимир Зеленский не просто покусан мумией Ленина. Он теряет остатки контроля над ситуацией. Все больше становится Андрея Ермака, Андрея Портнова, призраков прошлого в личинах многочисленных пудриков. И все меньше того смешного Голобородько на велосипеде.

Трагедия Зеленского в том, что когда в свое время был свергнут Виктор Янукович, никто так и не повесил проблемы и причины его краха на Сергея Левочкина, братьев Клюевых или Арбузова с Клименко. Сама Партия регионов уже в 20-х числах февраля 2014 г. прямо говорила, что во всем виноват Янукович, а наше дело было кнопки нажимать. То же самое может ожидать Зеленского - Ермак самый первый убежит фотографироваться с Дмитрием Козаком уже на территории России.

Мне не жалко Владимира Зеленского. Я жалею о потерянном времени и упущенных возможностях. А еще того, что пока Польша и Литва сделали выводы из агрессии РФ на нашей территории, с безнаказанных отравлений "Новичком" российских оппозиционеров, мы идем куда-то не туда. И пользуются этим негодяи. С депутатскими значками. На телеэкранах. И со вторым паспортом РФ в сейфе мамы.