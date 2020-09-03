3 сентября, 2020, 20:50

Татьяна Зинченко

"И это - необратимый процесс", - сказал Уполномоченный по вопросам государственного языка. - Нам не будет стыдно потом, что мы "заговариваем" проблему украинского языка "

Начало учебного года приятно уже тем, что оно заметно украинизировалось. И не только на любительском уровне, на уровне поддержки патриотических сил и на уровне сознания и учителей, и учеников, но и на законодательном.

Согласно закону "Об образовании" от 2017 года и закону "О среднем образовании", который дополнительно приняли в 2020 году, с началом нового учебного года ученики 5-11 классов всех 194 русскоязычных школ перешли на украинский язык обучения по всем предметам.

Итак, ученикам начальной школы будут преподавать предметы на родном языке. Закон предусматривает, что всех детей, родители которых хотят обучение на русском, объединят в отдельные классы. Украинский язык в таких классах все равно будут изучать, а с 5-го класса такие ученики также будут учиться на украинском.

Об этом в эфире Украинского радио сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Это та категория соискателей образования, которая с 1 сентября переходит на стопроцентное изучение всех дисциплин на государственном языке. Есть еще две категории, для которых переход на украинский язык обучения будет происходить постепенно. Для тех, кто принадлежит к коренным народам (прежде всего речь идет о детях с крымскотатарской общины), язык обучения в начальной школе может осуществляться на языке нацменьшинства, а начиная со средней и старшей школы количество дисциплин на украинском языке будет увеличиваться до 80%.

Вторая категория - это представители тех общин, языки которых относятся к языкам Европейского Союза. У них также есть право в начальной школе использовать в обучении их язык, в средней школе дисциплины на украинском должны составлять от 20% до 40%, а в старшей - до 60% ", - сказал языковой омбудсмен.

"Не надо "заговаривать "проблему языка!

"Мне, как соавтору ряда законов, касающихся языка обучения, и теперь как Уполномоченному, как и всем гражданам Украины, очень важно понимать, что мы будем иметь в конечном результате, реализуя эти законодательные изменения.

Говоря о наших детях, мы хотели бы видеть не их только ответственными, компетентными, умными и мудрыми гражданами Украины, но и такими гражданами, которые владеют государственным языком, будут успешно сдавать экзамены, ГНА, ВНО по украинскому языку и нам не будет стыдно, мы не будем прятать своих глаз перед своей общиной, перед своими же детьми за то, что 29 лет "заговаривают" проблему украинского языка, а полигоном для этих спекуляций становится образование.

Когда я увидел, что в этом году у нас, по данным МОН, только 8 детей со всей Украины составили ВНО по украинскому языку на 200 баллов (в прошлом году их было 17), - такая динамика меня не устраивает ", - отметил Уполномоченный по защите государственного языка на Правительственном портале.

Спекуляции вокруг языка - политические

Тарас Кремень называет спекуляции вокруг языка политическими. "Я абсолютно убежден, что никаких политических спекуляций вокруг языка обучения быть не может. Органы управления образованием, так же как и родительские коллективы, сегодня понимают, что государственный язык - украинский - должен быть с 1 класса. А мы должны идти навстречу тем общинам , которые являются сознательными и ответственными ", - подчеркнул он.

Родной язык открывает новые горизонты

"Часто вспоминая свои" нулевые "уроки украинского языка и литературы в русскоязычной школе в далекие 1980-е, а также своих блестящих учителей, хорошо знаю, с какими трудностями пришлось столкнуться молодежи во время прохождения ВНО, вступительной кампании или при поиске работы детям , которые по тем или иным причинам не имели возможности обучаться на государственном языке. Теперь же, каждый выпускник учебного заведения, овладев государственный язык, будет чувствовать себя намного более защищенным как гражданин Украины, перед которым откроются значительно большие возможности для самореализации как в Украине, так и в мире ", - написал Тарас Кремень в своем Фейсбуке.

Фото с Фейсбука Тараса Кременя.

О трудностях перехода

"Конечно, это хорошо, даже замечательно, - говорит о школьном языковом улучшении Любовь Сердунич, писательница-просветительница. - Однако ... Буквально вчера наткнулась в ФБ на чей-то комментарий, что никто на самом деле на местах и не собирается переходить на украинский. Я тоже об этом думала, потому что это не просто: так сразу перейти на украинский тем, кто не сделал этого в течение 29 лет Независимости. А как это все будет воплощаться в жизнь, можно представить ... Хотя это нужно было предусмотреть и четко прописать. Думаю, так и сделано. Потому если сказали "А", то надо сказать и "Б". Но что это должно быть проконтролировано, это однозначно. Иначе все - "для галочки". А не хочется, чтобы так ..

Говоря о трудностях перехода, я, конечно, имела в виду прежде всего учителей. От их нежелания (желания) зависит и желание (нежелание) школьников. Но хочется надеяться на лучшее ".

Сейчас школьники все больше общаются на украинском языке, несмотря на принятый закон, и эту замечательную тенденцию нельзя не заметить. У нас учатся и дети, которые приехали из других стран, и они также говорят на украинском языке.

Именно в таком направлении и нужно двигаться в этом вопросе: ошибаясь - исправляться, но учиться! Это - прогрессивный путь развития не только языка, а всего остального. Не надо бояться ошибок, надо делать выводы и идти дальше.

Учиться на чужом языке, потому что тебе так легче и ты привык - это идти по пути наименьшего сопротивления. И это - не про нас. Мы должны бороться, и за язык тоже! И учить его - с первого класса.