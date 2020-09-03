Светлана Демина: У сообщества арбитражных управляющих большие проблемы

3 сентября, 2020, 17:16

В известном всему профессиональному сообществу медиа-ресурсе "Банкротство и ликвидация" 20 августа 2020 г. была размещена статья Сергея Боярчукова "Сергей Боярчуков: о проблемах сообщества арбитражных управляющих надо кричать", в которой автор от имени Совета арбитражных управляющих Киева, пользуясь статусом Главы Совета, распространил негативную информацию о выполнении мной полномочий ликвидатора ЧАО "Росава"

При этом господин Боярчуков ссылался на документы, полученные от "опытного" арбитражного управляющего Ильи Комлика, который обратился в Совет арбитражных управляющих Киева по неопределенным причинам и предоставил на рассмотрение Совета "целый ряд документов", которые якобы подтверждают нарушение мной норм профессиональной этики арбитражного управляющего. При этом ни одной ссылки на нарушение конкретных норм Кодекса профессиональной этики арбитражных управляющих в статье указано не было, однако среди материалов, которые якобы рассматривались Советом Киева, были выборочно предоставлены документы финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "Росава", информация о банковских транзакциях, ссылки на видеосюжеты с высказываниями третьих лиц.

Цитирую текст статьи, предоставленный как личное высказывание господина Боярчукова: "Мы говорим о деньгах предприятия-банкрота". Мне лично была дана характеристика "новичок в профессии", "однозначно неопытный", который не вправе получать такие сложные дела, как дело завода "Росава" и "не имеет необходимого багажа знаний и навыков".

Очевидно, господин Боярчуков, который взял на себя ответственность оценивать профессиональную деятельность других арбитражных управляющих, наделен какой-то неизвестной мне компетенцией и чрезвычайными профессиональными навыками, которые дают ему право судить других, разделять наших коллег на "опытных" и "новичков"?

Тогда я хочу спросить его лично:

1) Понимает ли он разницу между осуществлением проверок деятельности арбитражного управляющего на предмет соблюдения законодательства и контроля за соблюдением арбитражным управляющим профессиональной этики? Какие органы, по его мнению, уполномочены осуществлять следующие уровни контроля за деятельностью арбитражных управляющих?

2) Известно ли господину Боярчукову, какими полномочиями он наделен как глава Совета арбитражных управляющих м. Киева и какие органы НААКУ имеют полномочия осуществлять контроль? Как в НААКУ распределяются полномочия между Советом НААКУ и советами регионов?

3) известно ли господину Боярчукову и его "опытному" коллеге Илье Комлику о содержании п. 6 статьи 12 КУПБ, согласно которому "Арбитражному управляющему запрещается разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с его деятельностью, и использовать их в своих интересах или интересах третьих лиц "?

Таких вопросов у меня, рядового арбитражного управляющего, к моим "опытным" коллегам очень много, но, я считаю целесообразным оставить проблемы повышения их квалификации в компетенции соответствующих образовательных учреждений и Министерства юстиции Украины. Хочу лишь напомнить им содержание статьи 7 (Конфиденциальность) Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего, утвержденного профессиональным сообществом почти год назад: "Арбитражный управляющий в своей деятельности соблюдает конфиденциальность, что указывает на невозможность разглашения третьим лицам информации о Должнике, Кредиторе, другой информации, полученной им в связи с выполнением своих полномочий. Указанное правило не распространяется на случаи, когда в соответствии с законом арбитражный управляющий обязан разгласить (сообщить другим лицам) указанную информацию, или когда в соответствии с законом третьи лица имеют право на получение такой информации, или же когда такое разглашение вызвано необходимостью выполнения функций, возложенных на него Кодексом по процедурам банкротства ".

Светлана Демина

Хочу объяснить, что ЧАО "Росава" является градообразующим предприятием, его деятельность нельзя остановить мгновенно, в том числе потому, что оно обеспечивает энергобезопасность всего региона, что мне как ликвидатору было неоднократно отмечено, в том числе, Белоцерковским городским советом Киевской области.

Вопрос законности, соответствия и полноты выполнения мной полномочий ликвидатора ЧАО "Росава" был предметом проверки Министерства юстиции, о чем господин Боярчуков рассказал в своей статье. Но, странное дело: результаты проверки моей деятельности органом контроля тоже не устраивают Сергея Григорьевича. Несмотря на то, что в последнее время он очень активно защищает коллег-арбитражных управляющих, у которых есть много претензий со стороны как Министерства юстиции, так и правоохранительных органов, в то же время именно ко мне, даже после проверки, которая не выявила никаких нарушений, у г-на Боярчукова очень много претензий. Не кажется ли странным, что вопросы по моей деятельности на ЧАО "Росава" возникли у уважаемых господ Комлика и Боярчукова именно сейчас, после моего отстранения от исполнения обязанностей ликвидатора ЧАО "Росава" и назначения Ильи Комлика?

Я не открою любой тайны, поскольку это процессуальные вопросы, если сообщу общественность о том, что Илья Комлик предназначен ликвидатором ЧАО "Росава" очень странным образом: без решения комитета кредиторов и без применения автоматизированной системы, с грубыми нарушениями процессуального законодательства. Эти обстоятельства сейчас рассматриваются апелляционной инстанцией по моей жалобе. Может именно поэтому господин Боярчуков считает "глубинной проблемой" комитет кредиторов ЧАО "Росава", состоящий из государственных органов, с которым трудно договориться и который невозможно контролировать. Ссылка в статье на проблемы Фонда гарантирования в процедуре банкротства ЧАО "Росава" имеет искусственный характер. Существуют только проблемы финансовых компаний, которые приобрели права требования Фонда к ЧАО "Росава" с огромным дисконтом и интересы которых в деле о банкротстве ЧАО "Росава" представляет компания господина Боярчукова ЮФ "Алексеев, Боярчуков и Партнеры".

Процедура банкротства ЧАО "Росава" - лакомый кусок, к которому хотят присоединиться структуры и специалисты, которые имели и имеют отношение к Сергею Боярчукову и его компании. Это, в частности, и Илья Комлик, который в прошлом был сотрудником ЮФ "Алексеев, Боярчуков и Партнеры".

Все приведенное выше указывает не на отсутствие достаточной компетенции моих "опытных" коллег, а к имеющемуся конфликту интересов и недобросовестной конкуренции, для которой используется региональный совет саморегулируемой организации, которую мы вместе создавали последние годы, следует отметить, совсем для других целей. Материалы, неправомерно, в нарушение норм Кодекса профессиональной этики, обнародованные в отношении меня, используются для дискредитации меня как арбитражного управляющего. Предполагаю что по мнению авторов, это должно помочь им во время рассмотрения поданной мной апелляционной жалобы, по отстаиванию своих профессиональных прав и обжалованию своего неправомерного отстранения от исполнения обязанностей ликвидатора ЧАО "Росава", с которым я не согласна.

Если вопрос контроля за деятельностью арбитражных управляющих, осуществляется СРО, по соблюдению устава СРО, Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего и других решений СРО непонятно для некоторых членов НААКУ и их "лидеров", хочу отметить, что он предусмотрен ст. 20 КУПБ и осуществляется путем проведения внеплановых выездных и невыездных проверок. В соответствии с уставом НААКУ, единственным органом, рассматривающим материалы проверок деятельности арбитражного управляющего и, в случае выявления по результатам проверки признаков дисциплинарного проступка, решает вопрос о внесении в дисциплинарную комиссию представление о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности,которым является Совет арбитражных управляющих Украины (не надо путать с Советом арбитражных управляющих м. Киева), что прямо предусмотрено п. 13.10.11 Устава НААКУ.

Хочу напомнить всем коллегам, что именно независимые и высокопрофессиональные арбитражные управляющие обжаловали и отменили в суде ту редакцию "Положения об автоматизированной системе по отбору кандидатов на назначение арбитражного управляющего по делам о банкротстве", которая предусматривала уровни квалификации и ранжировала арбитражных управляющих на "опытных" и "неопытных". Я на своем примере хочу доказать, что нет арбитражных управляющих "опытных" и "новичков", "сильных" и "слабых", "командных" и "одиночек". Мы все равны, процессуально независимы, защищены Законом и нашей общей профессиональной организацией.

Считаю что информация, обнародованная в статье "Сергей Боярчуков: о проблемах сообщества арбитражных управляющих надо кричать", унижает мою профессиональную честь и достоинство, деловую репутацию как арбитражного управляющего, создает конфликт интересов и предназначена для оказания давления на меня и использования должности с целью недобросовестной конкуренции .