"Инвестохиллс Веста" продолжает системно уничтожать украинские предприятия

2 сентября, 2020, 08:34

Название “Инвестохиллс Веста”, имя ее директора Андрея Волкова и его партнера - основателя финансовой компании “Гелиос” Андрея Дудника в 2020 году все чаще звучат в украинских СМИ и среди украинского бизнеса. Поводом для этого стали истории украинских предприятий, которые “Инвестохиллс Веста” систематически пытается уничтожить, продать и незаконно нажиться на разрушенных бизнесах

Вышеуказанная компания - один из самых известных и агрессивных игроков рынка взыскания долгов в Украине. Среди их методов работы - выкуп долга за бесценок, давление на собственников бизнеса через Национальную полицию Украины, которая является частью МВД, и другие правоохранительные органы, очернение репутации менеджеров и собственников предприятий, разрушение бизнесов и дальнейшая продажа активов с максимальной наживой. Директор ООО “Инвестохиллс Веста” Андрей Волков - экс-руководитель “Альфа Банка” и Нацкомфинуслуг, может именно поэтому ему так легко и с огромным дисконтом удается выкупать у ФГВФЛ долги “лакомых” украинских предприятий. Кстати, после своего назначения руководителем Нацкомфинуслуг еще в 2014 году Волков в комментарии изданию “Капитал” обещал продать все компании, к которым имеет отношение в течении года. В частности, речь идет о “Ритейл-Страховании” и еще ряде бизнес структур, которыми он владеет через кипрскую Investohills Partners, в т.ч. этой структуре принадлежит и “Инвестохиллс Веста”. Компании не были проданы, а сомнительная репутация Волкова и невыполнение им требований закона и своих обещаний не смутило ни один соответствующий регулирующий и контролирующий орган в Украине.

Российский след и национальная безопасность

Вседозволенность в действиях Андрея Волкова скорее всего связана с Павлом Фуксом - псевдобизнесменом с запутанной репутацией, вынуждено перебравшимся в 2015 году из России в Украину из-за мошенничества в РФ, но, по мнению некоторых СМИ, до сих пор связанного с РФ и являющегося проводником кремлевского влияния в Украине. Плюс покровительство российской “Альфа Групп”, частью которой господин Волков был и есть на протяжении долгого времени. Сам Волков сейчас предпочитает не называть свои связи с бизнесом и должностями в РФ, хотя ранее он более 10 лет работал в "Альфа Групп", которая занималась перехватом корпоративного управления, отрабатывал схемы “отжима” бизнеса на российских компаниях и прямо заявлял, что может обанкротить любую компанию. По сути Волков в лице “Инвестохиллс Веста” создал близнеца российской “Альфа Групп” - компанию, которой плевать на общественное мнение, справедливость, закон, сохранение производства, рабочих мест и социально-экономической стабильности. Единственная преследуемая цель - собственная нажива. Допуск такого персонажа на украинский рынок - это прямая угроза безопасности нашей страны, которая почему-то не смутила ни назначивших его ранее на должность главы Нацкомфинуслуг, ни контролирующих законность ведения бизнеса в Украине, ни Национальную полицию Украины, которая является частью МВД, ни другие правоохранительные органы.

Банкир-неудачник

Надлом в “карьере” Волкова произошел после ухода с постов в “Альфа Банке” и Нацкомфинуслуг. Судя по всему ставленник страны-агрессора РФ не смог оправдать ожидания своего “старшего брата” и изменить украинское законодательство под него. "Альфа Групп" пролоббировала в 1998 году принятие закона "О банкротстве" в России, а потом эффективно и с удовольствием им пользовалась. И эта схема вполне применима и для Украины. Волков не смог доказать собственную состоятельность как управленец и банкир, и, как злословят его бывшие коллеги “из-за крысятничества в банке, на котором он был пойман, вынужден был уйти в “свой бизнес””. Единственное, что он умеет делать хорошо - это кошмарить украинские компании с помощью МВД, других правоохранителей и отдельных судей, и отбирать то, что те строили годами, вкладывая огромные силы и средства в подобные производства.

Ломать - не строить

Одной из самый громких и скандальных историй является кейс с предприятиями ведущего украинского экспортера, крупнейшего переработчика фруктов и ягод и производителя концентрированных соков T.B. Fruit "Яблуневий дар" и "Танк Транс". Как сообщал ранее портал Delo.ua, “Инвестохиллс Веста” в ноябре 2019 года на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), выкупила права требования 6,19 млрд. грн долга "Яблуневий дар" и "Танк Транс" перед ликвидированным "Дельта Банком" за сумму менее 5% от этих огромных миллиардов, а теперь, судя по всему, использует Национальную полицию Украины и другие правоохранительные органы в качестве “некоррумпированного” рычага давления на этот украинский бизнес. В свою очередь "Яблуневий дар" и "Танк Транс" не могут быть ответчиками по данному уголовному производству или быть должны компании «Инвестохиллс Веста», поскольку рассчитались по своим долговым обязательствам с ранее существующим "Дельта Банком" путем взаимопогашения кредита депозитом в этом же банке. Но для «Инвестохиллс Веста» ни буква закона, ни отсутствие компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс в списке должников “Дельта Банка” не являются аргументами, когда речь идет о возможности “спилить” огромные средства, используя свои “некоррумпированные” связи в Национальной полиции Украины, МВД и других правоохранительных органах, а также имея отработанную схему “отжима” активов.

Еще одной пострадавшей от рук Волкова компанией является единственный национальный производитель шин с полувековой историей “Росава”. Здесь выпускается качественная продукция, в том числе для нужд Министерства обороны Украины. Благодаря белоцерковским шинам для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники Украина стала известна далеко за рубежом. В ноябре 2019 года пул долговых обязательств ЧАО “Росава” был выкуплен у ФГВФЛ компанией “Инвестохиллс Веста” также за менее, чем 5% его реальной стоимости. Не дожидаясь окончания законной процедуры банкротства, “Инвестохиллс Веста” хочет забрать шинный завод за бесценок и продать его по частям, уничтожив производство, распилив уникальное оборудование на части и сдав его на металлолом, оставив без работы тысячи людей и лишив Белую Церковь местных налогов и градообразующего предприятия, а Украину – единственного национального производителя шин.

Пострадало и предприятие "Восток Солар". Директор "Восток Солара" Анатолий Старицын ранее заявлял о рейдерской атаке "Весты" на предприятие: на предприятии проводились обыски Национальной полицией Украины и другими силовыми ведомствами, а на сотрудников оказывали давление эти и другие “некоррумпированные” правоохранители.

Еще одна история - претензии “Весты” к Агрохолдингу “Мрия”. По отработанной схеме в 2019 году Волков выкупил пул активов банка “Форум”, куда входили и долговые обязательства “Мрии”. На тот момент контроль над активами “Мрии” перешел к компании SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company), принадлежащей Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Волков решил давить по всем фронтам с одной целью — создать как можно больше “бумажных проблем” арабам на стартовой стадии, чтобы заставить их пойти на уступки и откупиться от назойливого оппонента.

Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" не пренебрегает и малыми и средними предприятиями: компания судится в судах всех уровней и всех регионов с огромным количеством физических и юридических лиц.

Выкуп права требования долгов, что является основной деятельностью "Инвестохиллс Веста", стал крайне популярной схемой легализации коллекторской деятельности, рейдерства и простого “отжима” уже давно, особенно когда ей незаконно “помогает” МВД и другие силовые ведомства Украины. Имея на дворе финансовый кризис, который в украинских условиях осложнен многолетней войной на востоке страны, пандемией COVID-19, девальвацией, разрушенными рынками и прочими проблемами, на долговых рынках “выживают” только те, кто незаконно и сомнительно выставляет максимальные требования на минимальные долги, накручивая на них все возможные пени, штрафы и проценты. И вдобавок, подкрепляет это всеми способами давления, не “брезгуя” услугами МВД и других правоохранителей, умело искажая действительность в глазах людей, не погруженных в проблематику. От рейдеров 90-х "Инвестохиллс Весту" пока что отличает только отсутствие применения оружия при захвате имущества.

От стабильной деятельности предприятий зависит социально-экономическая ситуация отдельных городов и страны в целом. Открытыми остаются вопросы сколько еще успешных, конкурентоспособных, технологически современных, стратегически важных украинских предприятий "Инвестохиллс Веста" сотрет с лица земли, сколько десятков тысяч людей останутся без работы, сколько лучших специалистов цинично будут выброшены “Вестой” на улицу, сколько миллиардов гривен налогов не получат бюджеты пока МВД и другие правоохранительные органы будут закрывать на такую бурную "деятельность" глаза, а иногда и помогать ей? И это все происходит сегодня, когда вся страна и мир оказались заложниками пандемии, вызванной коронавирусом Covid-19, когда все понимают, что от сохранения предприятий и рабочих мест зависит быстрое восстановление экономики Украины и благополучие ее граждан. Ведь намеренно ставить палки в колеса и добивать представителей реального сектора украинской экономики в нелегкие для нее времена, помогая спекулянтам и мародерам, – это угроза национальной безопасности Украины.