Игорь Эйдман: Нас убеждают, что Путину невыгодно убийство Немцова, отравления Навального и невыгодно сбивать Боинг. Это же бред!

1 сентября, 2020, 13:43

Антин Борковский

Социолог деятель российской оппозиции в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о мотивации отравления Алексея Навального и различные "гильдии киллеров"

Отравление Алексея Навального всколыхнуло мир, одновременно мы видим некую контрпропагандистскую атаку со стороны Кремля и его шавок, которые начинают нас убеждать, что "вот кому-кому, а Кремлю это не выгодно".

Это стратегия контрпиарной работы, которую ведет Кремль после каждого покушения, после каждого из своих преступлений, что, мол, Кремлю это не выгодно. Получается так, что Путин это такой бедный, несчастный "терпила", который сидит в Кремле и ему все невыгодно - ему невыгодно убийство Немцова, ему не выгодно сбивать Боинг, невыгодно отравлять Навального. Но вот какие-то странные люди каждый раз подставляют "бедного терпилу". Очередные пропагандисты рассказывают, что после каждого преступления "Путин разгневан и возмущен", потому, что совершаются преступления, что, мол, совершенно ему не выгодны. И каждый раз он терпит, но люди, которые осуществляют эти преступления, которые управляют российскими преступными силовыми структурами, кадыровцы, фсбэшники, грушники только получают дополнительные звезды на погонах и ордена.

Луговой, которого подозревали в отравлены Литвиненко, получил мандат депутата Госдумы.

Это - один вариант. А вот Кадыров, насколько я знаю, недавно стал генералом. Кстати, после убийства Немцова он получил очередной орден. Так вот, все это - бред. Никому это не выгодно, кроме Владимира Владимировича Путина. Вот, например, убийство Литвиненко. Это была акция ФСБ. Почему? Его отравили радиоактивными материалами. В общем ядерную сферу курирует, контролирует ФСБ. Они следят за тем, чтобы не вытекли секреты, а, по сути, крышуют эту сферу, поэтому им легко получить в ядерщиков "полоний". А, например, "Новичок" и близкие к нему яды - это боевые отравляющие вещества и они характерны для армии, то есть для ГРУ, оно сейчас будто бы по другому называются, но смысл тот же. Это - два киллерских агентства. Есть еще кадыровцы. И это еще не все. Существует еще и частная армия боевиков Пригожина. Есть такая статья Троцкого о Сталине - "СуперБорджиа в Кремле". Вот сейчас ее название стало крайнее актуальной. Вы знаете, Борджиа это был такой средневековый отравитель.

Но зачем было выпускать Навального в Германию?

Смотрите, вот Лукашенко все абсолютно по барабану, он - мировая персона нон грата. Никто с ним, не то, чтобы переговоры вести, рядом за общим столом не сядет. А Путин очень хочет иметь свое место среди вершителей судеб мира. Чтобы по правую руку сидел Трамп, по левую - Меркель. Пусть они и не очень хотят его принимать, однако же Трамп хочет, и постоянно это подчеркивает. Но, все равно, шанс есть, что его таки снова вернут за этот стол, он этого очень хочет, это льстит его самолюбию. Поэтому он не может просто развязаться с ними и послать их к чертовой матери. Поэтому наши чекисты тянули время, надеясь, что к тому времени, когда придется Навального выпустить, то кровь очистится, яд выйдет и так далее, но бесконечно тянуть время они не могли, потому что это был просто международный мегаскандал, который бы окончательно убил для Путина возможность вести переговоры с приличными людьми. Вот поэтому, скреготя зубами, он вынужден был Навального выпустить.

А какая мотивация этого коллективного червонопогонного отравителя? Белорусские события?

В Кремле и у Кремля, есть толпа людей, которые имеют достаточное влияние, деньги и силовые ресурсы, чтобы устранить Навального и есть толпа людей, которые его просто люто ненавидят. Фамилии эти общеизвестны. Тот самый Бастрыкин, председатель следственного комитета, который составляет, видимо по пьяной лавочке, стихи о Навального на уровне десятилетнего ребенка, и публикует их на ресурсах по типу "Стихи.ру". Тот самый Золотов, который, как вы помните, отвечал Навальному, брызгая слюной в состоянии неадекватности. Или олигарх Усманов, который тоже угрожал Навальному. Но, видимо, Кремль санкции тогда не давал, то есть лично Путин. Почему? А потому, что кроме этих дармоедов, не знаю ничего кроме языка силы, в Кремле дует в уши Путину еще и другая группа людей. Это такие хитрые манипуляторы, которые продают не силу, а манипуляции, хитрые ходы. К ним, например, входит Сергей Кириенко, достаточно влиятельный человек, а Навальный, формально проходит по части в Администрации президента. Я думаю, что люди по-типа Кириенко дули Путину в уши и говорили, что, "не нужно Навального убивать, не нужно сажать. Давайте мы его дискредитируем. Мы лучше ему разрушим репутацию и тогда все будет проще. Не будет "героя Навального", а будет "агент Кремля" Навальный и все будут на него плевать ". И Путину эта мысль, конечно, больше понравилась, чем просто физическое устранение. Но эти ребята обещают это не первый год, а за это время воздействия и репутация Навального, в том числе и международная, только растет. И, пожалуй, белорусские события стали какой-то переломной точкой. Когда в Кремле увидели, что происходит в Беларуси, видимо решили убрать человека, пока единственная, кто в России выводил десятки тысяч людей на несанкционированные акции.

Здесь еще знаете какой есть момент? К большому моему сожалению, видно что их расчет сработал. Мы видим, что в Москве, в России никаких массовых акций в связи с отравлением Навального, не происходит. Просто элементарно некому это организовать, некому призвать, никто не смелости этот процесс возглавить, так как это делал Навальный.

Да роль Навального была важна тем, что он был интегративной фигурой, и в принципе, несмотря на его "антибутербродные" заявления, которые мы очень болезненно воспринимали в Украине, в принципе он был человеком не из системы. И сейчас процессы, которые могут начаться в связи с возрастом Путина, могут перерасти в довольно неконтролируемые движения, потому что ни политически значимой фигуры, после ухода Путина, в силу тех или иных обстоятельств, с поста президента, нету.

Да. Все это было выжжено абсолютно сознательно. Путин никуда уходить не собирается. Мне кажется, что он собирается властвовать до тех пор, пока у него хватит сил держать ручку или мобильный телефон, или чем он там руководит, разруливает. Он, как известно, не очень дружит с компьютерами и пользуется традиционными методами руководства. Так что, он никуда уходить не собирается и то, что поле выжжено, то все это было сознательно. Что характерно, как мне кажется, одна из причин, почему Путин, даже несмотря на большую роль Навального в оппозиции, не двигал его, или двигал, но не фатально, то потому, что Навальный обличал путинских прихвостней. Вот их разоблачение было для самого Путина, как мне кажется, довольно приятным, это даже было заметно. После фильма "Он вам не Дима", который фактически разрушил репутацию Медведева в России, Медведев, значит, заболел, а Путин тогда пришел на какое-то совещание и сказал - "не уберегли мы Дмитрия Анатольевича", и сделал это с довольно злорадным видом. Медведев потом оправдывался, что, "я то и не болел". Поэтому, думаю, что это Путину даже нравилось, потому что задача Путина затоптать поляну, чтобы там никого кроме него не видно было, а после нас хоть потоп. Что дальше будет России Путину неважно, главное, чтобы он вошел в историю, как великий государь.

А возможно уже начался процесс, когда свита уже просто не обращает внимания на престарелого Акелу. Возможно, начались большие внутренние войны. Не знаю, как выглядят обстоятельства принятия подобных токсичных решений, но, возможно, процесс становится неконтролируемым из Кремля.

Вы знаете, я не думаю. По всей информации, которая ко мне поступает из открытых источников и от моих знакомых в Москве, которые до сих пор имеют отношение к местной политтусовке, сейчас ключевые решения принимает лично Путин. Та же аннексия Крыма. Он хвастается тем, что это было его личное решение. Акела, конечно, немолодой, но в наше время, как говорится, семьдесят - не возраст. Вы посмотрите, сколько лет Трампу и Байдена. Там вообще под восемьдесят ничего, живчики еще. Так что я думаю, что пока, к сожалению, он уже достаточно функциональный и держит в руках ситуацию.

Но если есть централизованная система токсикологического подхода к политическим процессам, то следующим может быть любой.

Грубо само существование этого преступного режима, который возглавляют люди с совершенно преступной психологией является угрозой для всех, и для меня, и для вас, и для Украины, и для Германии, и для самих жителей России. Это просто очевидно. В них преступные цели и преступные методы реализации. Абсолютно бандитская структура. Безусловно все это очень опасно и единственное, что дает надежду на изменение ситуации, она вообще замкнутая таки на одного человека - на Путина. В этом большом бандформировании под названием российские власти множество маленьких банд, которые находятся в перманентном конфликте между собой. Они постоянно делят собственность, то "пилят", выясняют отношения, сажают друг друга, убивают не только оппонентов из оппозиции, но и своих же, но представителей других кланов. Но при этом существует определенный "вор в законе", "пахан", который поддерживает относительную стабильность в этом хаосе. Они знаю, что в случае конфликта они могут прийти к пахана и он ситуацию разрулит. Скажет, условно, Сечину: "На тебе Башнефть", а Евтушенко скажет: "Ты не волнуйся. Мы в тебя больше ничего забирать не будем и сажать тебя тоже не будем ". То есть, если это звено выпадает, то система разрушается и начинается война всех против всех.