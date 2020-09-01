Виталий Портников: "Солидарность" - это надежда на будущее

1 сентября, 2020, 10:27

Портников Виталий

Президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления в Гданьске на праздновании 40-летия создания независимого профсоюза "Солидарность" заявил, что это движение принесло свободу не только полякам, но и всей Европе за "железным занавесом"

В этом заявлении польского лидера нет преувеличения. "Солидарность" стала практически первой массовой некоммунистической организацией после оккупации большевиками стран восточной и центральной Европы в 1920-1945 годах. Она продемонстрировала, что несмотря на репрессии коммунистических режимов и наличия во всех этих странах - от Минска до Будапешта - советских войск либо лояльных к оккупантам армий и спецслужб марионеточных режимов свободу и солидарность трудно остановить. И крах авторитаризма и оккупации - это только вопрос времени.

Для большинства советских граждан это тогда было совершенно недоступным для понимания. Даже в частных разговорах обычных людей можно было услышать обиду на поляков, которые отплатили чёрной неблагодарностью за освобождение страны от нацизма и теперь "бунтуют" против власти, которая одобрена в Кремле. Понятно, что таких разговоров в Киеве было не меньше, а то и больше, чем в Москве - ведь Украинская ССР пользовалась заслуженной репутацией самой реакционной из европейских республик Советского Союза. И, тем не менее, создание "Солидарности" провозвестило не только "бархатные революции" в странах Центральной Европы, но и украинские Майданы. А во время наших Майданов к действиям украинцев с недоверием относились уже в Минске и Москве - жители Беларуси и России не понимали, почему это мы "бунтуем" против власти, которая одобрена в Кремле.

Теперь уже на своё восстание вышли и белорусы - и, вне зависимости от того, как оно завершится сегодня, ясно, что дни авторитаризма в последней из фактически оккупированных Россией стран на востоке Европы сочтены. И даже если Россия решится на формальную оккупацию Беларуси, действия Кремля все равно не увенчаются успехом.

Потому что придёт день, когда сокрушительное восстание в самой России сметёт авторитаризм, вынесет смертный приговор шовинизму и поставит крест на могиле последней человеконенавистнической империи Европы.

Доказано "Солидарностью".