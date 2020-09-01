Роман Безсмертный: Лукашенко и Зеленский рекордсмены по звонкам в Кремль. Подумайте, с какой целью

1 сентября, 2020, 07:34

Антин Борковский

Дипломат, экс-представитель Украины в ТКГ в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о невозможности выборов в ОРДЛО, деле "вагнеровцев" и странной коммуникации с Путиным

Кремль уже не скрываясь выдвигает ультиматумы, требуя менять украинское законодательство, в частности в деле украинских выборов.

И тема "вагнеровцев", и тема смены участников трехсторонней контактной группы, и письмо Козака, и ультимативные требования о выборах - это очень связанные вещи, в том числе и маневры руководителя офиса президента Ерамка - это вещи одного сюжета. Тема выборов на Донбассе, как отдельных выборов или выборов в составе выборов на территории всей Украины, она сформировала совершенно четкие ответы еще в 2015 году. Объясню почему. Договоренности четко говорят, что все должно происходить, должно происходить согласно Конституции и законов Украины. Это ключевой тезис в данном случае. Так вот, если посмотреть на диспозицию, то выборы разделяются на составляющие: выборы на оккупированной территории, а точнее возможность, вероятность и допустимость таких выборов, далее - выборы в серой зоне, потому что есть еще серая зона, где есть полтысячи участков и контролируемая территории Украина.

Контролируемые территории - это тема украинского правительства. Теперь - оккупирована зона. Первое, могут там в принципе происходить выборы по законам Украины, когда государство не контролирует эти территории? Нет, не могут. Есть ли теоретическая вероятность проведения таких выборов, исходя из международного права допустимых Adhocпроцедур? Отвечаю - нет, нет и быть не может. Почему? Потому что на этой территории находятся российские регулярные войска. Третьих, могут в принципе происходить выборы, если правительство не контролирует какую-то территорию? Не может, потому что никто не будет нести ответственность за результаты этих выборов. Происходили какие-то международные шаги после прекращения непосредственно военного конфликта, которые легитимизировали выборы? О чем я говорю? Так называемая миссия ОБСЕ безопасности выборов. Не было этого. Какого бы вопроса вы не коснулись, оно говорит о том, что выборы там невозможны.

Кремль этого требует, а Леонид Макарович Кравчук что-то предлагает и так далее, такое ощущение, что действительно они попытаются это дело как-то завернуть в бумажки, а затем представить эту политическую бомбу. А она может взорваться.

Все дело в том, что это и есть тактика Кремля. Сначала разыгрывается пьеса о замене, возникает конфликт, в результате конфликта отходит Леонид Кучма, появляются Леонид Макарович и Витольд Павлович, которые на самом деле не знают, что и как происходило ни в 2014-м, ни в 2015-м, ни в 2016-м, 2017-м, 2018-м, 2019 годах в Минском процессе. Эти две проблемы, которые подхватывает Кравчук, на них исчерпывающе был дан ответ еще в 2015 году и по теме свободной экономической зоны, и по теме выборов - они невозможны, я это подчеркиваю, в нынешних военно-политических технологических условиях. Вам любой специалист на вопрос, можно ли провести там выборы скажет - нет, невозможно технологически. Если все условия выдержаны, мы можем запустить этот процесс через полтора - два года. Почему? Там реестр не работает и не может работать в таких условиях. Даже технологически - это два года. Но для этого надо, чтобы территория была освобождена от оккупационных войск, от наемников, чтобы там было восстановлено контроль государства на территории, потому что кто должен администрировать процесс и управлять этим процессом. Говорят, мы примем закон Adhoc. А этот закон Adhoc, какой бы он ни был, он должен соответствовать законодательству Украины, то есть там должно быть государство Украина. На сегодняшний день это невозможно и Кремль это прекрасно понимает. Но, что надо сделать? Надо снова создать конфликт между властью украинской, которая непрофессиональная и не понимает материю этому вопросу, и обществом, которое за эти годы и без власти четко разобралась, что там может быть и чего не может быть. Общество все очень хорошо понимает. В Минске за столом одержать победу в этой войне нельзя. Там можно получить паузу.

Но в своем последнем интервью президент Зеленский нас заверил, что скорее всего до конца этого года воцарится большой всеобъемлющий мир и, насколько я понимаю в расчете на это Украина начинает отводить войска на очередных участках.

Вспомните, только: господин Зеленский стал президентом, он сказал, что вопрос до нового года будет решен. Уже скоро будет новый новый год, а воз и ныне там. Я убежден в том, что это - игра. Вспомните весну нынешнего года, говорили, что выборы будут на всей оккупированной территории. Через три месяца замолчали, потому что понимали, что эти вещи взяты с неба. Еще раз говорю - Минский процесс способен решать две вещи: достигать договоренностей по освобождению военнопленных и периодически достигать договоренностей по минимизации стрельбы. Ни о какой тишине не идет. Это неправда, что не обстреливают территорию. Территорию обстреливают, гибнут люди. Но бумага все выдержит, бумага может не замечать ни смертей, ни обстрелов. Вот в чем трагедия нынешней ситуации.

А чем обусловлены отставки командующего ССО Лунева и, например, большое изменение в главном управлении разведки при Министерстве обороны?

Я не подвергаю сомнению факта профессионализма ни Лунева, ни Галагана. Их знают в Украине очень хорошо. Но, черт возьми, зачем в армии создавать напряжение, когда человека не спросили, а что ты сделал, а какую надо помощь, а почему ты не выполнил, или почему не наказали, объяснив, что ты что-то не выполнил, поэтому ты должен. На самом деле, делаются шаги, которые невозможно обяснить. А это значит, что в войсках возникает деморализация, далее - в обществе возникает напряжение. Возникает напряжение даже там, где оно не нужно было. С одной стороны, в Минске достигнуты некие договоренности, вместо того, чтобы использовать эти договоренности в Минском процессе, стабилизировать ситуацию, напряжение наоборот усиливается. Посмотрите, празднование Дня независимости, которое должно объединять нацию, нация в тяжелых муках рожала это государство, что воюет за эту независимость, и то умудрились наделать глупостей, которые людей между собой делают врагами.

С другой стороны, имеем довольно странную ситуацию, речь идет о деле с так называемыми "вагнеровцами" и так называемым "сливом" из администрации президента. Очень трудно проверить, не обладая фактажем и доступом, заявления Бутусова, зато очень бы хотелось узнать, а, хотя бы, можем проверить подобное могло иметь место?

Первое, все, что произошло и вся информация, которую мы получили по истории с "вагнеровцами" - это далеко не финальная пьеса. К этому будут еще присоединены очень много эпопей, потому что даже, если такая информация не родится в Украине, ее придумает наш враг. Это уже очевидно и понятно. Это основная причина, почему мы с вами должны сказать, что мы не можем точно проверить, потому что там невозможно отличить, где ложь, а где настоящий сюжет. Однако, очевидно, Минск - ни был конечная остановка этой группы людей. Следующее, очевидно, что конечной остановкой, обратите внимание, при всех вариантах, которые обсуждались, был Киев и мы об этом с вами говорили. И это не значит, что эта группа последняя и что она была едина. Слив состоялся из Киева, с политической верхушки, и здесь не важно, кому это приписывают, или руководителю Офиса, или заместителю секретаря СНБО. Это свидетельство того, что в высших эшелонах власти в Украине сегодня крыс столько, что ни разведка, ни одна, ни вторая, ни Генеральный штаб не могут быть защищены от того, что информация не злиють.

Теперь представьте себе последствия этих процессов. То есть кто-то хочет сказать, что после этого скандала кто-то из военных будет дальше продолжать деятельность по тем оперативных задачах, которые были ему поставлены !? Не надо быть идиотом, надо понимать, что после таких вещей или произойдет провал по массе направлений, или те оперативные работники будут просто розконспировани. Это последствия, начиная от непрофессионализма, заканчивая предательством интересов Родины. То, как отреагировали на это в Офисе президента, дали указание не освещать это в средствах массовой информации свидетельствует о том, что утечки информации были оттуда. Можно называть сейчас фамилию руководителя Офиса, можно называть фамилию заместителя секретаря Совета безопасности и национальной обороны, но уже не имеет значения. Это называется, что мы на полной скорости приехали. Которые будут уроки? Исходя из реакции господина президента - абсолютно никаких уроков, никаких действий в отношении того, что случилось, никаких групп, которые бы расследовали эту ситуацию.

Вот, собственно, а возможно офиса президента стоило бы озаботиться, объявить расследования и начать вытаскивать эти вот дела с очень длинными цифровыми грифами. А этого, собственно, и не делается, что наиболее подозрительно.

Даже для приличия это надо было сделать, но они даже до этого не додумались, чтобы просто начать этот процесс, потому что на сегодняшний день, на самом деле, завис этот огромный знак со словом "измена". Оно уже никуда не денется ни от Офиса, ни от секретариата СНБО. Но, не в том дело, в Украине в тяжелых муках рождались разведки, шла война, фактически разведки были разбиты, они начали свою оперативную работу, они разрабатывали эту и другие операции, теперь, представляете, в какой ситуации они оказались? Один доклад в кабинете президента - обращается чем? Огромным скандалом, тем более, что это люди военные, мы никогда с вами не узнаем, а какие это имело последствия для тех или иных оперативных работников. А их же, наверное, скорее всего повели их видели. То есть, ситуация, действительно, очень плохой с точки зрения безопасности блока государства.

Ну, мы видим, что нас ведут по определенному сценарию. Недаром Кравчук, извините, фонтанирует своими заявлениями и инициативами.

На данный момент, на планете Земля есть только два президента, которые звонят в Кремль, такое впечатление быстрее, чем собственной маме. Это - Лукашенко и Зеленский. Этого достаточно, чтобы оценить вес и значение тех звонков. Что это за поведение, российские войска по команде Путина расстреливают украинцев на фронте, а Зеленский звонит Путину, чтобы что? Белорусы вышли на улицу, Лукашенко звонит Путину, чтобы что? Вот в ситуации, когда на самом деле в эти дни надо было бы звонить в Варшаву и Вильнюс, и скоординировать действия по Беларуси, ведь там может развернуться трагедия не только для белорусов, но и для украинцев - он звонит в Москву. Вопросы, чтобы что в этой ситуации? Получить разрешение на позицию по Донбассу, по Крыму, по Беларуси? Знаете, они нас "сделали" информационно, но если вы нас "сделали" информационно, то вы хоть себя не "дела" каждый день. В такой критической ситуации звонить в Москву, чтобы что достичь?

Ну, с нас могут выбить так называемый капитулянський сценарий. У нас будут из официальных рупоров пропаганды кричать о нашей победе, мир и так далее, а по факту будут приниматься решения, нас могут вернуть в так называемый евразийский ордынский политическое пространство.

Подходя сейчас к местным выборам мы можем попасть в очень опасную зону, так как на севере Украины у белорусов революция, ситуация на фронте - зависла, в пике мы войдем на выборах, ведь они очень политизированы. Это уже не выборы местного самоуправления, а это по сути еще одни парламентские выборы, а там внутри полная каша, идет изменение территориального устройства, никто не понимает и не знает ни роли администрации, ни роли местного самоуправления, я уже не говорю о объединены территориальные общины. Добавьте к этому российские демарши и ультиматумы по оккупированной зоны - это клубок, который очень быстро, при определенных оперативных вмешательств нашего соседа восточного может превратиться в локальные бунты. Почему так говорю !? Потому революции осуществляются в столицах, а в регионах происходят бунты. Но эти бунты очень жестокие. Потому что на местах нет ответа на вопросы. Ответ в Киеве. Поэтому ситуация очень опасна для Украины и, дай Бог, сейчас в обществе сформировать ответ, так как оно сформировало ответ на вопрос войны 2014 через добровольцев, волонтеров, так и сейчас оно формирует ответ, аккумулируя свою энергию каждом локальном стрелку таком как район , населенный пункт, регион и так далее.