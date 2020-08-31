Время для лета

31 августа, 2020, 08:09

Каждое лето несет в себе что-то уникальное и длится по-разному, хотя каждый год одинаково, в последний день августа нам кажется, что оно прошло слишком быстро. Что осень могла еще не наступать

Каждый год радусь за тех, кто успел сполна побыть в лете, сполна прожить его. Наотдыхаться, нарадоваться, выехать из загазованных городов и надышаться свежим морским, горным, степным, луговым или просто сельским чистым воздухом, полным аромата трав. Радуюсь за тех, кто умеет отдыхать и кто позволяет себе отдых. И в то же время очень печалюсь, что многие работают так много и интенсивно, что эти три месяца лета словно проходят мимо. И, наконец, в последний день августа можно сокрушенно вздохнуть и сказать: "Лето снова промчалось так быстро. Его как и не было".

Казалось бы, я не должна слишком переживать, потому что каждый вроде выбирает сам, сколько ему работать и как жить. Но не все так просто, как кажется. В Украине мало кто работает столько, сколько хочет. Сотни тысяч людей должны работать много и больше, чем многие, чтобы содержать семью. Чтобы хватило на еду, одежду, на неотложные нужды свои и детей. Многие работают на одной работе, а вернувшись домой берутся еще за какие-то подработки и трудятся до глубокой ночи. Ночью присылают рабочие письма и ждут чуть ли не мгновенной реакции адресата, который в это время смотрит уже третий сон. Договариваются о рабочих встречах, обсуждают рабочие планы.

Когда-то я тоже много работала по ночам и вдруг заметила, что у меня пропало чувство и вечера, и ночи. Я не замечала, как красивы вечера. Пропускала закаты. Только работала и работала... В одиннадцать мне казалось, что все еще продолжается вечер, потому что моя рабочая активность была довольно интенсивной и ничто не напоминало мне о ночи. Даже темнота, потому что, скажем, зимой темнеет еще днем. И только где-то в час или в два ночи я наконец начинала подумывать, не стоит ли ложиться спать.

Так продолжалось и продолжалось, пока я сама не начала себя останавливать. Постановила работать только в рабочее время, а выходные проживать только как выходные - без рабочих дел. Стараясь придерживаться этого режима, я так живу уже более десяти лет. Потому что, кроме всех задач, связанных со всяческой работой, у меня есть еще один важный долг: заботиться о себе. Заботиться о своем отдыхе и восстановлении ресурса. Потому что ночь создана для сна и отдыха, и очень стоит ею пользоваться, чтобы набраться сил. А в воскресенье даже сам Господь вошел в свой покой, после того, как за шесть дней создал мир.

Казалось бы, я пишу о банальных, само собой разумеющихся вещах. Но прошло еще одно лето, и я ужасаюсь, как много вокруг уставших людей. Вижу работников супермаркетов, для которых смена длится пятнадцать часов, и даже не представляю, как они живут в таком ритме. Когда общаются с родными? Когда готовят еду и когда в свое удовольствие едят, потому что на работе перекусывают преимущественно чем-то не слишком полезным и вовсе не наслаждаются трапезой. Вижу работниц гостиницы на море, которые все лето работают без выходных и каждый день ворочают горы работы, лишь бы только отдыхающим было хорошо. Вижу друзей, у которых постоянно так много работы, что не могут выбраться отдохнуть - поймать хоть последнее летнее тепло и первое сентябрьское. Знаю и тех, кому не с кем оставить детей и поэтому они вообще не едут отдыхать. Вижу тех, у кого, несмотря на год насыщенной работы, нет сбережений на отдых - потому что нет здоровья на две работы, а на одной мало платят. В конце концов, вижу и тех, кому просто нравится много работать. Или, вернее, кто так втянулись в работу, что она стала едва ли не единственным смыслом их жизни. И каждый раз чувствую внутреннее сопротивление: так быть не должно. Так нездорово, нехорошо. Так мы в какой-то момент или выгорает, или начинаем требовать от зависимых от нас людей, чтобы они работали так же интенсивно, как и мы. Несущественно - есть ли у них на это силы и возможность, нет ли. Знаю работодателей, которые живут по такой схеме, и их работники порой чувствуют себя как семена подсолнечника после того, как из него выжали масло... Владельцы бизнесов, вероятно, забыли о трудовом законодательстве, а их работники молчат, потому что в ответ на малейшее несогласие услышат, что могут искать другую работу, если их что-то не устраивает. Общество в целом тоже молчит, хотя сколько можно молчать?

Зимой был уменя странный случай. Определенные люди перед Рождеством устраивали аукцион, средства от которого должны были пойти детям наших воинов. Организаторы попросили меня дать для аукциона несколько моих книг. Я согласилась, и координатор, которая координировала этот аукцион из Польши, дала мне контакты человека в Киеве, которому я могла бы передать книги. Я написала ему, поздоровалась, представилась кто я и откуда у меня его контакты. Он без всякого приветствия коротко отписал примерно так: "067 *******. Звоните завтра". Я написала, что мне неудобно звонить завтра и хотела бы по возможности договориться письменно, поэтому завтра еще раз напишу.

На следующий день я снова написала этому господину. Поздоровалась, спросила, как могу передать книги. Ответ был где-то такой: "г. Киев, ул. **** ". И тогда я не выдержала и спросила: "Простите, а почему Вы никогда не здороваетесь?"

И только тогда человек со мной поздоровался и написал, что он помощник депутата, сейчас работает над несколькими законопроектами, а еще координирует какие-то события для ветеранов АТО, а кроме того, у него есть много других обязанностей, и он просто не успевает здороваться. Я спросила его, отдыхает ли он хоть когда-нибудь, есть ли у него выходные или отпуск. На что он иронически отписал, что уже и забыл, что это такое.

Напоследок я пожелала ему иметь возможности и время на отдых. А еще - здороваться со своими партнерами. Потому что нет хорошего сотрудничества без приветствия, как и нет качественной жизни без отдыха и в постоянной занятости, которая на самом деле является синонимом загнанности.

Теперь это моя мечта мечт: чтобы люди не работали по вечерам и по ночам, чтобы их выходные не проходили за работой. Чтобы мы все имели отпуска и использовали их для путешествий в прекрасные места для оздоровления и укрепления. Для общения с родными и друзьями. И просто для радости. И чтоб у нас было время просто быть, думать о чем-то интересном, жить свою жизнь, чтобы когда-нибудь, когда настанет время уходить, не казалось, что жизнь прошла мимо нас, а у нас была только работа.

Нужно что-то менять, иначе в не слишком отдаленном будущем нас ждет серьезное выгорание в масштабах всей нации. В моем детстве никто из знакомых взрослых даже не пользовался словом "выгорание", его не было в нашем лексиконе, а за прошедшие десять лет мы и не заметили, как оно уверенно вошло в нашу жизнь. Как часто на выгорание начали жаловаться наши друзья и знакомые, как оно подкрадывается к нам самим.

Утешительным остается то, что если мы не успели отдохнуть летом, впереди нас ждет осень, в которую тоже можно найти прекрасную местность, где будет хорошо все поставить на паузу. А чуть позже придет зима, и можно будет ехать любоваться заснеженными вершинами гор и дышать прекрасным морозным воздухом. Поэтому давайте позаботимся о себе и не дадим втянуть себя в такой темп работы, при котором нет времени даже на то, чтобы просто поздороваться.