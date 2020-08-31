Анна Вахитова: Повышение минимальной зарплаты увеличивает дефицит бюджета и налоги для бизнеса

1 сентября, 2020, 10:00

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Анна Вахитова прокомментировала решение властей повысить минималку и оценила, готова ли украинская школа к новому учебному году в условиях пандемии

Анна Вахитова более 15 лет преподает эконометрику и научные методы исследований в Киевской школе экономики и активно занимается исследованиями в сфере экономики труда, образования, социальной политики и трудовой миграции.

В 2006 году она получила степень доктора философии по экономике в университете Кентукки в США и с тех пор работает в Украине.

Как старший экономист Анна участвовала (в том числе, как руководитель) в многочисленных проектах Всемирного банка, Международной организации труда, Европейского Союза, USAID и Министерства труда и социальной защиты Украины.

Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики Киевской школы экономики.

Каково ваше отношение к повышению минимальной зарплаты с сентября? И действительно ли это решение поможет бедным украинцам?

На самом деле это достаточно проблематичное решение, на мой взгляд. И если вы вспомните, уже к таким мерам правительство прибегало. И мы сразу получили инфляцию довольно большую. И это такое решение проблематичное, понимаете. Потому что не только люди получают деньги, но эти деньги еще должны откуда-то прийти, да? Сразу дефицит бюджета растет, и правительство должно думать, как оно профинансирует этот дефицит, который и сейчас уже немаленький. Плюс это очень большие затраты для бизнеса на самом деле, хотя, возможно, так и не кажется. Но если у бизнеса и сейчас ситуация у многих очень сложная. И что они будут делать? Сокращать людей, уклоняться, возможно, как-то компенсировать эти расходы из-за переноса цен.

Госпожа Анна, это немного идет в противоречие с заявлениями со стороны правительства, что они будут создавать новые рабочие места.

Да да.

А Вы говорите, что бизнес будет сокращать.

Именно так. На самом деле, возможно, какие-то другие меры, которые правительство планирует, и будут способствовать созданию рабочих мест, но именно это мероприятие - оно на самом деле вряд ли создаст много рабочих мест.

А как вообще эпидемия коронавируса повлияла на экономическое неравенство, бедность, на рынок труда?

Уже все на разных уровнях, начиная от отдельных стран и до Всемирного банка, до Международного валютного фонда, все бьют тревогу, что эпидемия повысит неравенство как между странами, так и внутри страны. И это очень просто понять, если вы подумаете о том, кто до эпидемии имел хороший интернет, работу, которую можно делать, где хочешь, технику, которая позволяет тебе делать эту работу. Это никак не бедные люди. Это может быть средний класс. Это могут быть достаточно состоятельные слои населения. Потому что эти люди в первую очередь и могут воспользоваться такими амортизаторами в виде удаленной работы.

Люди, которые работали на не очень оплачиваемых работах, они обычно имеют очень ограниченный доступ к технике, к интернету, к таким возможностям делать такую работу. Поэтому это люди, которые страдают в первую очередь. Их в первую очередь будут увольнять, если нет возможности адаптироваться. И возможности дистанционно работать у них тоже очень ограничены. Поэтому они как раз страдают. И из-за этого также на уровне страны. И поэтому это неравенство, оно будет сейчас очень сильно обостряться.

Я бы еще добавил, что эти люди бедные, наиболее бедные, они больше рискуют, потому что они работают, например, кассирами в супермаркетах. Они общаются непосредственно с людьми. А люди, которые зарабатывали до этого больше, они и меньше рискуют. Потому что они работали дистанционно, как Вы правильно сказали.

Абсолютно точно.

Ну, мы знаем, что государство все-таки применило некоторые меры поддержки, в частности, упростило выплаты безработным. Как эти меры действуют? Помогают ли они преодолеть это неравенство экономическое? И что бы вы посоветовали сделать власти, чтобы поддержать людей бедных?

На самом деле вот как раз за это меру я могла бы похвалить власть, если можно так сказать. Потому что она была очень своевременной и достаточно грамотной. Безусловно, когда многие теряют работу так или иначе, и вместе с этим идет ограничение передвижения, возможности, которые создало правительство, - подать, по почте послать, более простая процедура, меньше документов надо подавать, это как раз большой плюс был. И я считаю, что это в значительной степени могло бы или может (это надо уже анализировать) помочь людям, которые пострадали, особенно людям, которые не имеют автомобиля, чтобы приехать, не имеют подушки финансовой, чтобы как-то передержаться. Это был хороший подход.

Завершаем этот блок разговора и вскоре поговорим о новом учебном годе.

Мы заранее опросили людей на улицах Киева. Мы их спрашивали, сколько стоило подготовиться к новому учебному году. Очень разные ответы - от 100 гривень до 1000 долларов. Как-то у людей такие разные ответы. Конечно, это не социология. Это случайные прохожие на улицах. Но каким будет ваш комментарий? Почему такие разные цифры люди называют?

Ну как почему? Кому-то, знаете, и шашлык - не еда, а кому-то и сосиска - очень вкусный ужин. Поэтому разные очень расходы.

А как, например, Вы готовились к учебному году, конечно, если у вас есть дети школьного возраста?

У нас как раз в этом году год перерыва. У нас старшие дети уже выпустились в этом году, а младший только через год пойдет.

Так у вас экономия на карандашах и тетрадях в этом году?

Экономия страшная. Да.

Давайте с уровня микроэкономики отдельной семьи перепрыгнем сразу на макро и поговорим о финансировании самого образования. Достаточно ли оно профинансировано в этом году, чтобы начать обучение в новых условиях, коронавирусных?

Спасибо за этот вопрос. Оно очень важно на самом деле. Смотрите, здесь есть два момента. Во-первых, это эффективность финансирования, то есть на что мы тратим. И сейчас как раз наша школа в процессе переформатирования, реформирования, которое бы позволило повысить эффективность этих расходов, которые мы делаем, в любом случае. То есть мы не хотим финансировать учебные заведения, в которых студенты тратят деньги, чтобы получить хорошие оценки. Это не обучение и это не инвестиция. Мы хотим, чтобы деньги шли за студентом в хорошие учебные заведения. Второе - это, конечно, объемы. Именно здесь, мне кажется, нет достаточной дискуссии в обществе, и от правительства мы этого тоже не слышим. Потому что из-за коронавируса мы сразу увидели, что если в школе плохой интернет, дети не получают качественных онлайн-уроков. Если в селе каком-то или в другом населенном пункте нет инфраструктуры под это, то есть, например, у учителей нет доступа к персональному компьютеру, чтобы они могли вести лекции. Понимаете, если у вас в семье только один компьютер на всех, и это и учитель, и его дети, говорить о качестве обучения очень сложно в такой ситуации.

Тем более на этом фоне меня удивляет, как правительство сократило этим летом, кажется, расходы на образование и перебросило более 4 миллиардов гривень в антикоронавирусный фонд. А вторым шагом почти половину этого фонда потратило на строительство дорог. То есть мы говорим о новом учебном годе, о том, что надо финансировать компьютеры учителям и, возможно, разделить классы на две группы. Соответственно, двойная зарплата должна быть тогда у учителя, потому что он одну и ту же лекцию читает дважды. А тратятся деньги на дороги вместо образования. Простите за мою такую реплику.

Я вас понимаю. На самом деле это очень сложно, знаете. Денег всегда не хватает, государству в том числе. Даже с хорошими намерениями. Потому что дороги - это тоже нужно. Знаете, хороших дорог Украине всегда не хватало. Хорошие дороги - это то, что стоит в каждом учебнике по экономике, это то, что государство должно было сделать еще 25 лет назад. Посмотрите, соседи наши - Хорватия, Польша - все инвестировали в дороги. Обычно им Европейский Союз помогал. Украина тоже могла бы думать, как это сделать менее затратно в этой ситуации.

Госпожа Анна, спасибо. Вам. У нас, к сожалению, заканчивается время. Я понял, что дороги тоже важны, но можно было бы найти деньги не из бюджета, а с чьей-то помощью внешней. Спасибо вам за включение.