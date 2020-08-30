Топ-20 блюд для вкусного сентября: Школьные печеньки, фруктовые булочки, заоблачные торты, кабачковые голубцы, королевские салаты и мясо в яблоках

1 сентября, 2020, 07:01

Татьяна Зинченко

Как всегда, уважаемые кулинарные мастерицы подготовили нам замечательные рецепты. Встретим осень вкусно!

Осень - пора вдохновения, и об этом все знают. Поэты посвящают ей свои нетленные шедевры, писатели именно в это время творят свои лучшие романы. Послушайте "Времена года" Моцарта - как же мелодично идет по земле осень!

Или прочитайте это - "Двори стоять у хуртовинні айстр" Лины Костенко. Или посмотрите полотна всемирно известных художников - там осень в таких красках, в таких изящных линиях, что не успеваешь удивляться: и этой осени, и тем, как ее воспринимают творческие люди, и тем, что чувствуешь и в себе особое желание творить.

И пусть мы этой осенью не создадим картины и не напишем роман. Но большое также начинается с маленького: со сказочки для ребенка, собственноручно нарисованной георгины, с собственноручно испеченного пирога для родных.

"Кулинарные фавориты" осени

Для многих осень ассоциируется с детством: со школой, вкусными домашними завтраками, бережно приготовленными перекусами в школе, многим - снова на работу после отпусков. И снова будут яблочные пирожки в кофейной паузе на работе, тыквы в разных вариациях (не те, что для женихов, а для кухне), овощные сюрпризы, фруктовые вкусности.

Сентябрь имеет своих "кулинарных фаворитов": баклажаны, помидоры, перец, морковь, свекла, капуста, лук, кабачок, тыква - это полезно, вкусно и так сочно!

Готовьте горячие овощные салаты, крыша на противень все любимые овощи, поливают специями, слегка сбрызгивайте маслом или посыпьте тертым сыром - и пусть они немножко подрумянятся в духовке. И не забывайте о грибах - шампиньоны или лесные. Ждем опята: вот-вот!

Из фруктов - ищите яблоки! И сливы, груши - и для пирогов, и для десертов это именно то, что надо. Арбузы - готовый десерт, и готовить не нужно. Еще сочней стала малина, пошла облепиха. Калина в напитках, для десертов, соусов - кладовая витаминов.

Сентябрь с рыбой также будет значительно интереснее! Ее в этот период как раз хорошо запекать на овощных подушках: нарезать помидоров, перца, лука, натереть морковки и выложить на это все осеннее добро замаринованную в специях рыбу. Останется ее только сбрызнуть маслом и запечь. Будет хорошо, полезно и вкусно!

Мясо, конечно, вкусное в любое время года, а в сентябре - и подавно. Замаринованное на ночь и с травами и специями и запеченное или в рукаве, или в мучной кадушке (муку развести с водой, сделать тесто консистенции пластилина и им закутать мясо, снять, когда допикатиметься) - прекрасно подойдет к запеченной картошки, к овощным салатам и каш, а еще хороший ингредиент для накладенця на работу.

А теперь - поподробнее: что конкретно советуют нам наши кулинарные мастерицы.

Осень с привкусом орешков

Почему начинаем печеньем с орешками от любимыми нами всеми кулинарной феи Лилии Цвит? А потому, что эти коржики каждому напомнят щемящие времена детства, школьные перерывы, когда коржик с чаем так предвкушал! Да и сейчас подходит, со знанием дела говорит Лилия Цвит, мама двоих детей, лучших дегустаторов ее, несомненно, вкусных шедевров.

"Вкусные, ароматные, песочные коржики с арахисом - вкус младенчества! Предлагаю рецепт такох лепешек - это совсем не сложно и очень вкусно!» - говорит кулинарка.

Требуется: маргарин - 100 г, сметана - 100 г, яйца - 2 шт., Сода - 1 ч.л., уксус - 1 ст.л., сахар - 130 г, ванильный сахар - 1 п., Мука - 450 г + -20 г, арахис - 150 г, яйцо - 1 шт.

Яблочное печенье от Татьяны Козак

"Школьную эстафету" подхватывает Татьяна Козак, уважаемая кулинарка из Почаева, мама четырех детей. "Ешьте полезное, аппетитное печенье, и пусть ваши дети растут вам на радость, - желает кулинарка прежде чем продиктовать рецепт, и добавляет: очень яблочные".

Нужно для теста: мука - 600 г, масло - 300 г, сметана - 150 мл, цудра сахарная - 200 г, яйца - 1 шт., Но лучше будет 2 желтка, сухие дрожжи - 5 г, вода теплая - 15 мл, сода - 1/4 ч.л., корица - 1 ч.л., яблоки - 7 шт., сухие дрожжи + вода (размешать и оставить).

Масло сливочное комнатной температуры и сахарную пудру взбить миксером. Сметану и желтки взбить.

Соду и дрожжи перемешать.

Муку просеять и небольшими порциями в несколько этапов вмешиваем миксером на малых оборотах.

Делаем быстро, чтобы тесто не затягивалось. Делим на 2 части, обворачиваем пищевой пленкой, оставляем в холодильнике на 1:00.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать на 6-7 частей. Посыпать корицей и осторожно перемешать.

Тесто достать из холодильника, раскачивать в круг. Нарезать тесто на кружочки по размерам яблоки (стакан, чашка)

Разложить яблоки на край кружка и второй половиной накрыть, слегка прижать.

Перед выпечкой смазать яйцом. Выпекать при температуре 180-200 градусов 15-20 минут.

Печенья-цветочки от Марии Пташник

В известной кулинарки из Львова есть хорошее предложение: любимое многими масляное печенье.

Потребуется: 200 г масла мягкого, 100 г сахара, 1 яйцо, 300 г муки.

Все взбивать миксером в этом же порядке. Готовое тесто выложить в шприц и выдавить на форму, застеленную пергаментом.Можна простым кондитерским шприцем, насадка звездочка. Кто имеет специальный для печенья, можно любые узоры выработать, будет и красиво, и вкусно!

Пушистые булочки для школьников от Лилии Цвит

"Если вы еще не готовили дрожжевое тесто с содой - обязательно приготовьте! Это что-то невероятное! Сода в нем совсем не чувствуется, но делает такие булочки очень мягкими, нежными, воздушными. Они долго не черствеют и прекрасно нравятся даже на следующий день ! Для наших школьников - то, что надо! " - убеждена кулинарная блогера и мама.

Нужно на опару: вода - 250 мл, сахар - 1 ст.л., дрожжи прессованные - 50 г (сухие - 16 г).

Мучная смесь: мука - 1 кг 100 г, соль - 1 ч.л., сода - 1 ч.л., куркума - 0,5 ч.л.

Сдоба: сметана (или кефир) - 250 г, сахар - 200 г, ванильный сахар - 1 п. 16 г, яйца - 2 шт., масло - 100 г, растительное масло - 2-3 ст.л.

Для смазывания:

желток - 1 шт., вода - 2 ст.л., кунжут. А порядковость действий хозяйка рассказывает в видео:

Эта любимая гениально простая яблочная шарлотка от Марии Пташник

Мастерица Мария печет очень изысканные торты, мы могли убедиться и, кто хотел, испечь какой-то за ее рецептам. Но это простая яблочная шарлотка также очень вкусная, многими любимая, проста. Как говорят, изысканно проста.

Форма d 21

Требуется: 2 яйца, 5-6 ст л сахара - взбить до светлого цвета, 10 г ванильного сахара, 140 мл молока, 2 ст муки, 15 г разрыхлителя, 70 мл масла.

Начинка из яблок: 6 средних яблок покрошить кубиками и смешать с 3 ч л сахара, 2 ч л манки, несколько кристалликов лимонной кислоты, корица.

В смазанную форму вливаем половину теста, затем выкладываем начинку из яблок и заливаем другой частью теста. Печь при высокой температуре румяности, готовность проверяю шпажкой (зубочисткой).

Бабка с орехами от Кристины Ласяк

"Бывают такие дни если не хочеться долго мудрить со сладким для родных, но к чаю или кофе обязательно что-то надо, - делится своей кулинарной философией молодая, но уже известная, кулинарная мастерица Кристина Ласяк, - Предлагаю вам быстро и вкусно приготовить десерт. У нас дома всегда называли его "медовик", хотя правильно - "бабка".

Форма 25 х35

3 яйца взбить с 1,5 стакана сахара (стакан 250 мл) до легкой пышности, добавить 3 ст. л. масла, 4 ст. л. любого повидла, 0,5 л кефира с 1 ст. л. соды и 1 ч.л. уксуса (соды с уксусом добавить в кефир и хорошо размешать, чтобы начало шипеть), 5 стаканов муки, 2 ст. л. какао и 1 стакан орехов.

Выпекать при 180 градусах 40 минут, а затем уменьшить температуру до 160 градусов и печь до сухой зубочистки (еще примерно 20 минут).

Сырник "Доброе утро" от Марии Цимбалистой



Галицкая кулинарная мастерица Мария Цимбалистая известна нам по рецептам вкусных пляцков и тортов. На сентябрь предлагает любимое: время года надо начинать с любимого! Эта творожная запеканка, рецепт которой она предлагает, - из таких.

Тесто: 2 стакана муки, 300 г масла (маргарина), 2 желтка, 4 ст. л. пудры, 2 ч. л.разрыхлителя.

Замесить тесто и разделить на 2 части. Большую - в морозиловку, а меньшую часть - в холодильник на 1:00.

Сыр: 1 кг творога, 12 белков, 300 г сахара, 200 г масла, 6 ст. л.сметаны, 4 ст. л крахмала, 2 ч.л.ванильного сахара.

Сыр сбить, добавить все ингредиенты, кроме белков и сахара. Их взбить отдельно и аккуратно соединить с творогом. Можно добавить изюм.

Выпекать больше корж - сыр - потертый корж меньше. Темтература - 180 градусов, печь 50-60 минут.

Кекс ореховый от Оксаны Харченко



Среди интересных рецептов сентября в кулинарки Оксаны Харченко - и этот: рыхлый, ароматная, очень вкусный. Нужно для теста: сметана - 1 стакан, маргарин - 100 г, сахар -1 стакан, разрыхлитель - 1 ч. л, яйца - 3 шт., мука - 2 - 3 стакана, орехи - 1/2 стакана, сок лимона - 1 ст. л, цедра 1/2 лимона.

Яйца взбиваем с сахаром.

Добавляем сметану, растопленный маргарин и понемногу вводим муку с разрыхлителем. Тесто должно быть как густая сметана. Делим визуально на 2 части: в одну добавляем измельченные орехи, в другую - сок и цедру лимона.

Сначала выливаем тесто с лимоном, а сверху - тесто с орехами. Ореховое - труднее, поэтому оно опускается внутрь и выходит красивая ореховая середина.

Печем к сухой спичке. Не забываем сварить кофе. Приятного аппетита!

Грушевый кекс от Оксаны Билинской

Нет необходимости представлять и эту кулинарную мастерицу, знакомую нам по невероятно красивой и вкусной выпечке. К 1 сентября учительница по профессии и по призванию предлагает это рыхлое грушевое чудо - с медом, орехами и шоколадом. Вот уже порадуются дети, если испечете. Да и не только дети, конечно.

"Интересный в разрезе и вкуснейший десерт, еще и с цитрусовой ноткой! Перечень вкусов уже говорит за себя, не так ли? Да еще и легкий и сравнительно быстро готовится!" - комментирует эту красоту Оксана Билинская.

Тесто: 4 яйца, 150 г сахара, 10 г ванильного сахара, 250 г йогурта / сметаны, 110 г растопленного масла, 350 г муки, 15 г разрыхлителя, 40 г какао, цедра 1 апельсина, 6 груш, 100-200 г измельченных орехов (у меня прожаренный арахис), 1-2 ст л меда.

Сироп: 1,3 л воды, 250 гр сахара, 1/2 лимона

1) готовим сироп: в кастрюлю выливаем воду, добавляем сахар и нарезаем дольками лимон

2) груши чистим от кожуры; аккуратно вынимаем сердцевину и кладем в сироп; варим на небольшом огне 15 минут выстуживает

Орехи размешать с медом и начинить ими груши.

3) делаем тесто: смешиваем сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель, какао)

4) в нише сосуде взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром; можно дать еще щепотку соли; добавляем йогурт или сметану, растопленное масло, цедру апельсина

5) до жидких ингредиентов постепенно вводим сухую смесь и аккуратно размешиваем до однородности

6) форму для кекса (26см) смазать маслом и присыпать какао; выложить все тесто и по кругу погружаем груши в тесто; верх груш смазать медом

7) выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут охлаждаем; вынимаем и поливаем шоколадным ганашом!

Наслаждайтесь!

"Грушевый пунш" - торт с грушами, вином и орехами от Лилии Цвит

Тема груш не будет полностью раскрыта, если такой тортик не будет красоваться на вашем столе. Сентябрь ассоциируется с душистыми медовыми грушами. Усильте эти ассоциации, сделайте этот месяц вкусно незабываемым!

Это - авторский рецепт Лилии Цвет, многократно проверенный, любимый хозяйками ее кулинарной сообщества. "Здесь гармонично соединились ароматные ореховые лепешки, изысканный грушевый слой с вином и легкий сметанковый крем-мусс. Получилось изысканно и вкусно! Попробуйте!" - говорит она.

Форма: д. 20 см

Бисквит на 1 шт .: яйца - 3 шт., Сахар - 90 г, мука - 50 г, разрыхлитель - 1 ч.л., корица - 0,5 ч.л., арахис жареный - 50 г

Крем: сметана - 800 г, сахар - 100 г, ванильный сахар - 1 п. 16 г, загуститель - 2 п. По 12 г, желатин - 25 г, вода - 50 мл

Грушевый слой: груша очищенная - 800 г, сахар - 60 г, ванильный сахар - 1 п. 16, вино - 100 мл, лимон - 1 ломтик, Бодян (анис) - 1 шт., желатин - 25 г, вода - 50 мл

Сироп для пропитки: вода - 70 мл, сахар - 1 ч.л., целым. сок - 1 ст.л.

Ганаш для покрытия торта:

шоколад - 300 г

масло - 300 г

Для декора:

груша - 1 шт.

вода - 100 мл

сахар - 100 г

лим.кислота - щепотка

краситель "Гранат"

кандурин "Золото"

водка

"Свидание с осенью" от Екатерины Скрябиной

В кулинарки из Полтавы Екатерины Скрябиной - не выпечка, а сплошная романтика! Так и надо в сентябре, который так романтично подчеркивает красоту каждого фрукта, каждого цветка.



"Предвкушая этот десерт, мне показалось, что я сижу в уютном кафе и жду встречи ... Жду ее ... осень! Теплую, щедрую, волшебную. Какая окутает в свои оранжевые объятия и напоминает, что лето так быстро прошло ... "- говорит автор рецепта.

Ингредиенты:

тесто для штруделя (можно купить готовое)

150 гр тыквы

4 груши

5 ядер грецкого ореха

сахар

корица

панировочные сухари

яйцо для смазывания

миндальные хлопья

сахарная пудра

Тыкву и груши очистить и натереть на терке. Орехи почистить и поджарить, очистить и порезать. Тесто для штруделя посыпать панировочными сухарями. Тыкву отжать от сока и выложить на тесто, сверху тонким слоем выложить груши и орехи. Посыпать корицей и сахаром по вкусу. Сформировать штрудель, смазать взбитым яйцом и посыпать миндальными хлопьями. Выпекать при температуре 190 градусов 25 минут. Готовый штрудель посыпать сахарной пудрой. Очень хорошо сочетается с мороженым.

"Яблочная свежесть" от Екатерины Кудляк

Молодая кулинарка из Почаева Екатерина Кудляк каждый раз удивляет сезонными вкусностями, и каждый раз интереснее. Вот - очень нежный торт, душистый, нарядный - для особых случаев сентября, и не только ...



тесто:

▪️360 г муки

▪️200 г масла

▪️150 г сахара

▪️1 большое яйцо

▪️15 г ванильного сахара

▪️2 ч.л. разрыхлителя

крем:

▪️750 г чищеных яблок

▪️2 ст.л. лимонного сока

▪️300 г жирной сметаны

▪️150-200 г масла

▪️150 г сахара

▪️15 г ванильного сахара

▪️15 г желатина

▪️60 мл воды

▪️зелений краситель (по желанию)

Сначала крем: яблоки порезать на дольки, полить лимонным соком и переложить в кастрюлю с толстым дном, влить немного воды и тушить под крышкой 5 минут. Добавить сахар и ванильный сахар и тушить еще 15 минут. Пробить яблоки погружным блендером в гладкую массу. В горячее пюре добавить масло и сметану, перемешать. Крем охладить и поставить в холодильник для стабилизации на 6:00. Коржи: масло порубить с мукой в крошку, добавить разрыхлитель, сахар и ванильный сахар, перемешать и влить яйцо. Замесить тесто и поставить в холодильник на час, после этого разделить на 8 частей. Каждый кусок теста раскатать на пергаменте в круг (так, чтобы потом из готового коржа можно вырезать круг диаметром 20 см). Наколоть вилкой и выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут до румяного цвета.

Собираем: желатин залить водой, чтобы набух. Крем взбить миксером, добавить растопленный охлажденный желатин и перемешать. Собирать тортик нужно в кольце с пленкой, чередуя корж, крем и т.д. Поставить торт в холодильник на 2-3 часов. Затем снять кольцо, из обрезков коржей сделать крошку и украсить ими торт.

Это невероятно вкусно, тортик просто тает во рту

"Золотая нива" от Ольги Михайлюк

Именно нам выпала возможность познакомиться с кулинарным творчеством молодой хозяйки. Ее рецепты очень хорошие, недавно как раз с ними Ольга Михайлюк заняла победное место в большой кулинарной группе, с чем мы и поздравляем кулинарку. "Золотая нива" - рецепт ее пирога, который она, в свою очередь, научилась печь у подруги. А мы поучимся у обоих!

Форма д. 22 см

тесто:

200 гр маргарина

3 желтка

1 ст л сметаны

1 ст л водки (коньяка)

1 ст л порошка до выпечки

Муки сколько возьмет (тесто должно быть как на вареники).

Желтки взбить со сметаной, добавить потертый маргарин, водку, постепенно добавлять муку и порошок для выпечки.

Быстро замесить тесто, разделить его на 6 частей, оставить в холодильнике на 2:00 (или на ночь).

Форму выстелить пергаментом, ничем не смазывать, потому что тесто жирное.

Раскатать один шарик теста, положить в форму.

До 1-го коржа - 1 белок взбить с 2 ст. л. сахара добавить 100 г кураги порезанной соломкой и размешать. Выложить начинку на тесто в форме, сверху накрыть второй частью розтачаного теста, края защипать, тесто сверху наколоть вилкой.

До 2-го коржа - 100 г перемолотого мака + 1 желток + ван.цукор + 1 белок взбитый с 2-мя ст. л. сахара, размешать.

К 3 - го коржа - 100 г рубленых грецких орехов + 1 белок взбитый с 2 ст. л. сахара, размешать.

Сверху каждый корж с начинкой, накрываем вторым листом теста, защипываем края, накалываем вилкой.

Печь при 170 градусах 25-30 минут (до золотистого цвета).

крем:

2 яйца взбить с 200 г сахара и 1 пакетиком ванильного сахара, добавить 3 ст. л. крахмала и 100 мл холодного молока, все хорошо размешать.

Отдельно вскипятить 400 мл молока, тонкой струйкой влить яичную смесь, помешивая довести до кипения, 2-3 минуты проварить.

Снять с огня, охладить, накрыв пленкой.

Взбить 300 гр сливочного масла, по ложке добавлять заваренный холодную массу и взбивать до пышной состояния, в конце добавить цедру лимона-0, 5 ч. л.

Перемазать корж кремом, лепешку с маком ставим посередине.

Дать настояться несколько часов в холодильнике.

Украсить по желанию.

Санта Барбара и яблоки - сентябрьские воспоминания от Лилии Цвит

Лилии Цвит удалось найти очень вкусные точки пересечения этих двух понятий.

"Пирог" Санта Барбара ": мак, яблоки, белковая пенка и песочное тесто. Если любите деруны без крема - это именно то, что надо! А какой эффектный разрез! И готовится легко! Рецепт с 90-х, когда только начали у нас транслировать сериалы. Это было что-то невероятное! А следует этой эпохи сериалов остался в названиях пляцков: "Дона Бейжа", "Педро", "Дикая Роза" - говорит она и переходит сразу к рецепту. Послушайте и испеките такой, он мегавкусный.

Нужно будет: (форма 25-35 см):

тесто:

маргарин - 250 г

мука - 500 г

разрыхлитель - 2 ч.л.

сметана - 100 г

желтки - 5 шт.

сахар - 150 г

какао - 20 г

Маковая начинка:

мак - 150 г

яйцо - 1 шт.

сахар - 50 г

Белковая начинка:

белки 5 шт.

сахар - 200 г

кисель вишневый - 1 п. 40 г

яблоки - 10 шт.

Пирог "Госпожа Дульская" / Ciasto "Pani Dulska" от Лилии Цвит

"У меня опять новый торт, очень вкусный, - говорит мастерица. Кто бы сомневался? Ее рецепты распространяются, как грибы после дождя. - Это польский торт с оригинальным названием "Госпожа Дульская ". Это корж с яблоками, маком, орехами, медом. рыхлые ароматные лепешки и замечательный шоколадно-заварной крем делают этот корж очень нежным и мягким. А яблочная начинка с апельсином вносит свою кислинку, поэтому он совсем не скучный. очень удачный рецепт пирога и хорошее сочетание всех компонентов, у меня он вышел из первого раз и уже стал моим "фирменным". Пирог с яблоками и маком цветной, высокий и красивый. Такой торт подойдет на любую гости, даже в качестве свадебного торта! ".



Форма 25х35 см

Маковый корж.

1 ст. муки + 2 ч.л. порошка к печенью, 150 г маргарина, 8 яиц, 100 г меда, 150 г сахара, 50 г изюма, 150 г мака, 1 ст.л. какао, ваниль.

Мягкий маргарин взбить с сахаром. По одному добавить желтки, взбивая. Добавить муку, какао, мед, ваниль, мак, изюм. Перемешать. Взбить бельков, добавить в тесто, осторожно перемешать. Вылить в форму, печь 40-50 минут при температуре 180-200 градусов. Вынуть из формы, остудить, разрезать вжздовж на две части

ореховый корж

1 стакан орехов, 5 яиц, 3 ст.л. панировочных сухарей, 3 ст.л. муки, 2/3 стакана сахара, 1 ч.л. порошка для выпечки

Желтки взбить с сахаром. Отдельно взбить белки в устойчивую пену. В отдельной емкости смешать орехи, сухари, муку и порошок для печенья. Добавить эту смесь к взбитым желтков. Перемешать и добавить белки. Еще раз осторожно все перемешать. Выложить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при темп. 180 градусов приблизительно 40 минут.

Шоколадный пудинговый крем.

1 шоколадный пудинг, 450 мл молока, 200 г масла, 150 г сахара.

Приготовить пудинг, как указано на упаковке, добавив 150 г сахара. Остудить. Взбивать, по ложке добавляя мягкое масло, пока не образуется густая пышная масса.

Яблочная масса:

8-9 яблок, кожура с 1 апельсина, 3 ст.л. сахара, апельсиновое желе

Яблоки обобрать, натереть на крупной терке. Добавить сахар татушиты на слабом огне, прикрыв крышкой, примерно 30 минут. В конце добавить цедру апельсина и сухое апельсиновое желе, перемешать и тушить все вместе еще 2-3 минуты.

Собираем корж.

Ореховый корж смазываем теплой яблочной начинкой. На яблочную начинку выкладываем 1 маковый корж. Второй маковый корж смазываем 2/3 крема и выкладываем на него ореховый корж вместе с яблочной начинкой и другим маковым коржом. Сверху смазываем корж оставшимся крема, посыпаем измельченными орехами. Оставляем застыть в холодильнике, мин на 2 часа.

Малиновый чизкейк от Нины Павлишинец

В киевлянки Нины Павлишинец выпечка граничит с красотой в природе, она пытается совмещать, подчеркнуть сезонные дары в собственных кулинарных интерпретациях. Посмотрите, как это удачно у мастерицы!

Ингредиенты:

Для нижнего слоя:

-300 г обычного печенья (чтобы не очень сладкое и жирное)

75 г сливочного масла (возможно чуть больше, зависит от жирности масла и сорта печенья)

Для крема:

-500 г творога, сметани- 500 г 30%, 1 ст. сахара,

Ванильный сахар - по вкусу (у меня из натурального ванилью) Желатин быстрорастворимый - 20 г., 0, 5 стакана кипятка, сок лимона - 2 ст. ложки

можно брать крем-сыр, но я делаю всегда с домашнего творога

Для верхнего слоя:

-500 г малины и 1 упаковка желе с малиновым вкусом, можно брать прямо желатин и воду, сахара по вкусу - 1 ст, можно меньше

Для начала кипятим воду и разводим быстрорастворимый желатин (постоянно помешивая, чтобы не было комочков, кипяток нужно вливать в желатин, а не наоборот). Далее в другой посуде разводим желе согласно инструкции на упаковке и тоже постоянно помешивать до полного растворения желатина. Затем печенье измельчаем в блендере до мелкой крошки, высыпаем в миску, добавляем растопленное сливочное масло и тщательно руками перемешиваем до однородной массы.

В это время готовим форму (у меня разъемная 27 см.) снимаем бортики, кладем на дно пекарской бумаги (с запасом) и закрываем бортики. Лишнюю бумагу обрезаем, оставляя примерно 1 см. Бока закрываем полосками пекарской бумаги и скрепками. Массу с печеньем выкладываем в форму, разравниваем и тщательно дном стакана или чем-то другим (у меня деревянная толкучка) ровно прижимаем ко дну (можно оставить невысокий бортик). Форму ставим в холодильник.

-В глубокую миску выкладываем сыр, сметану, сахар, ванильный сахар и взбиваем до увеличения массы в два раза и растворения сахара (примерно 4-5 мин.), затем постепенно вводим остывший желатин при этом, не переставая взбивать крем. В самом конце добавляем сок лимона и еще раз взбиваем. Крем готов. Получаем форму с печеньем из холодильника, выкладываем крем и снова ставим в холодильник.

- В это время готовим малину (моем и раскладываем на бумажное полотенце обсушиться) Затем перебиваем вместе с сахаром, можно протереть через сито, чтобы не было косточек, делаю с косточками, а не перетираю, добавляем желе малиновое или желатин.

Смотрим, если желе уже остыло, получаем форму из холодильника, выливаем малиновое желе на крем, ставим форму в холодильник на ровную поверхню.Намагайтеся лить желе очень нежно и только когда крем из сыра застив.Увага! Не заливайте желе на торт теплым, потому желе смешается с белой кремом.

Приятного аппетита!

Яблочник от Ольги Думы

"Простой, но очень вкусный яблучник.Тесто, проверенное годами", - рассказывает хозяйка с Новояворовска.



Тесто:

4 яйца

200 мл.цукру

200 мл.олии без запаха

200 мл.воды или молока

Пакетик порошка для печенья (18 г)

2 стакана (250 мл) муки

Яйца взбить с сахаром до густой пены, (5-7 минут) добавить жидкие компоненты и муку с порошком, можно добавить еще ванильный сахар.

начинка

1 кг яблок (очищенных от кожицы)

корица

100 грамм сухого мака (это не обязательно)

Сахар по вкусу, примерно 100 г.

Яблоки порезать на пластинки, добавить мак, сахар. На противень, застеленный пергаментом и смазанный, вылить половину теста, посыпать тесто корицей, разложить равномерно яблоки, тоже посыпать корицей (кто не любит корицу, то не нужно) . Остаотное тесто разровнять лопаткою.Випикаты 40-45 минут при температуре 180 градусив.Смачного ! Ягоды (для красивого вида). Размер формы 42/24.

Арбузные цукаты от Юлии Стець-Грещук



Умеет удивить львовская мастерица вкусов Юлия!

"У вас есть остатки арбуза? Не спешите выбрасывать !, - авторитетно, потому что ее рецепты этого заслуживают, заявляет она. - Мой рецепт-эксперимент удался, вкус для меня замечательный! Планирую делать еще разных цветов, храню в баночке закрытой в темном месте".

Кожуру арбуза обрезать с 2 сторон, нарезать кубиками и залить холодной водой хотя бы на 2:00. Далее слить воду, кожуры в кастрюлю, добавить сахара и воды (чтобы был сладкий сироп) и варить до мягкости и легкой прозрачности арбуза (+ - 1 год) на малом огне.

Далее сливаем лишнюю жидкость на сито, а сваренные кусочки арбуза заливаем сиропом из под малины так, чтобы полностью покрыло и оставляем на ночь в сиропи.Так цукаты натянуть цвета из сиропа

Ну а уже на следующий день выкладываем на электросушку, сушить до готовности, посыпать сахарной пудрой.

Кажется, что работы много, а на самом деле вовсе нет

Можно делать разных цветов, из шпината, вишни - сиропы есть для цвета, такими и замачиваете-заливаете на ночь.

Вкус когда настоянные в сиропе и посушаться абсолютно отличается, особенно когда постоят уже сушеные день- два.

Персиковое пюре от Марии Цимбалистой

"Подходит для детского питания", - уточняет мастер

Нужно: 1кг. персиков, 200 г сахара

Персики опустить на несколько секунд в горячую воду. Снять кожицу. Тогда порезать на кусочки и в блендере, хорошо перебить. Добавить сахар (можно больше, если любите сладкое). Проварить 5-10 минут. И горячим разложить в чистые банки, закрутить крышкой.

Кексы из кабачков от Юлии Стець-Грещук

"Предлагаю вам интересный рецепт, основной ингредиент - кабачок, да-да, все верно, - заранее понимает удивление кулинарка. - Кабачки - уникальный овощ!

Кабачок совершенно не чувствуется, а его наличие делает кекс мягким и влажным, вкус корицы дополняет ароматом шоколадный вкус, все удивлялись, когда слышали ингредиент в основе".

Надо:

3 яйца

125 мл молока

200 г сахара

120 г масла (растопленного, холодного)

Все это взбить в наиб мощности миксера (+ -4 минут) до состояния пышности (консистенция густой сметаны), тогда добавить

300 г муки

40 г какао

1 п (18 г) порошка к печенью

1 ч л корицы

И вместе взбить в наем мощности миксера до одноридностдодаты 300 г потертого кабачка (на терке от свеклы)

Преподавать в формочки заполнив 1/3 формы

Печь при 180 градусах 30 минут, дальше скрутила на 160 и мучила до готовности, еще 20 мин + - (ориентируйтесь по своей духовке)

крем:

300 мл клубничного сиропа с кусочками клубники даже у меня (сок с клубники + вода)

1 п ванильного пудинга

Сахар в смакку

Сварить, остудить и взбить с 120 г масла

Мужской торт от Кристины Ласяк

"Внимание всем, кто говорит что торт это не мужская еда, - интригует автор рецепта. - Сегодня у нас закусочный торт с хрустящими шаровыми лепешками, соленый крем чиз, свежая красная рыбка, оливки и огурчик такой замечательный тортик очень вкусный, мега сытный и станет замечательным подарком для дорогих наших мужчин ".

Тесто: 300 г муки + 250 г маргарина перетереть в крошку, сюда добавить (переколотиты вилкой) 1 яйцо + 100 мл холодной воды + 0,5 ст. л. уксуса + щепотка соли. Замесить тесто и поставить в холодильник на ночь (хотя бы на 2:00). Тесто делим на 10 частей, каждую тонко розтачаты на пергаментной бумаге, приложить сверху форму для выпекания (у меня 22 см), и обрезать ножом лишнее тесто. Обязательно наколоть тесто вилкой. Выпекать при 200 градусах 10 минут (ориентируйтесь на свою духовку).

Крем: сливочный сыр, 900 г + сливки 36% 300 мл + соль и перец по вкусу взбить.

Для начинки нарезаем тоненькой 200 г красной рыбки, оливки, 3 середине огурчика.

Собираем торт: корж + 1 ст л крема + рыбка + оливки + немного крему- дальше корж + 1 ст л крема + огурцы + крем - корж и так чередуем 8 лепешек. Сверху торт обмазываем кремом оставшийся и обсыпаем 2 измельченными лепешками. Декор по вашему желанию.

Голубцы из кабачков от Оксаны Билинской

"Никогда не подумала бы что это тааак вкусно! Голубцы из кабачков - это необычно но очень вкусно, действительно!" - убеждает хозяйка.

3 кабачка

250 гр фарша

1/2 стакана риса

1 лук

1 ч л соли

1/2 ч л перца

Острый перец по вкусу

заливка:

2 ст л томатной пасты

2 ст л сметаны

1 ч л хмели-сунели

1/2 стакана воды

1) делаем начинку: к фаршу добавить мелко нарезанный лук, специи, промытый рис; все хорошо перемешать, отставить

2) кабачки нарезать тонкими слайсами (пластинками), каждую широкую пластинку посолить и отставить в друшлак, чтобы жидкость немного стекла и стали мягче

3) куски и слишком тонкой пластинки мелко порезать и добавить к фаршу; перемешать (начинка готова)

4) берем пластинку кабачка, кладем начинку из широкой стороны и скручиваем ролл и т. Д.

5) кабачковые роллы кладем в жаропрочную посуду; поливаем сверху заливкой; накрываем фольгой и ставим в разогретую до 175-180 градусов духовку на ~ 40 минут

Великолепное блюдо может быть украшением вашего стола!

Баклажаны, как грибы от Оксаны Дорош



У львовской кулинарной мастерицы рецепты очень оригинальные, интересные и несложные в приготовлении. На этот сезон у него есть много оригинальных новинок. Баклажанная - среди них!

Потребуется: 1 кг. баклажанов

3 яйца

1 большая луковица

3 зубчика чеснока

соль

черный молотый перец

Баклажаны очистить от кожуры и нарезать крупным кубиком.

Яйца слегка взбить, залить баклажаны, перемешать и оставить на 2:00 мариноваться, иногда перемешивая.

Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить, затем добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая. К концу жарки добавить специи и чеснок, я еще добавила пару ложек сметаны.

Наслаждайтесь!

Помидорный пирог от Надежды Бутин



"Тесто воздушное, запеченная корочка и супер нежная начинка, - делится собственными впечатлениями автор рецепта. - Люблю сочетание помидоров, сладковатой лука и сыра, это очень вкусно, а главное - дети в восторге! Всем рекомендую попробовать!".

тесто:

300 г муки

1 ч.л. соли

6 г порошка для печенья

90 г масла

150 г кефира

Замесить ластични тесто и оставить в холодильнике на 30 минут.

начинка:

450 г лука (порезать полукольцами, пожарить, добавляя сухой базилик и орегано, и 2/3 ч.л. сахара).

Сметанным заливка:

200 г сметаны

2 яйца

80 г натертого твердого сыра

Соль, перец по вкусу

3 средних помидора.

приготовление:

В форму квадратную 18 Х 24см, застеленную пергаментом, выложить тесто с бортиком в 1,5-2 см. Выложить лук, залить сметаной взбитой с яйцами и сыром, разместить этаж порезанные помидоры, посыпать сухими травами (у меня орегано) .Поставиты в хорошо разогретую духовку и выпекать при температуре 180 '60 мин.

всем приятного аппетита



Салат "Королева" от Ольги Михайлюк



Такой прекрасно подойдет к мясу, рыбе, печеному картофелю или как самостоятельное блюдо.

Пикантности и замечательного аромата добавляет молотый кориандр.

ингредиенты

400 гр брокколи

1 б кукурузы

1 б маринованных шампиньонов (280 мл)

1 сладкий красный перец

150 гр зеленых оливок

1 пучок зеленого лука

3-4 ст. л. масла

1 ч. Л. лимонного сока

Соль, перец ч. М., Кориандр молотый

Брокколи отварить, чтобы покипило 8-10 минут., Процедить.

Перец и шампиньоны порезать на кусочки, добавить кукурузу, оливки, брокколи и порезанный зеленый лук.

Добавить масло лим.сик и специи по вкусу, размешать осторожно и подавать к столу.



Салат барский от Ольги Михайлюк



Давайте разбираться, чем отличаются два авторских салата кулинарки Ольги Михайлюк. Так, глядишь, и себе их готовить! "В нем - удалось совместить почти все, что любят в моей семье

Сочная жареная куриная грудка и хрустящие домашние сухарики а также свежие овощи и пикантная заправка с чесночной ноткой - вместе это все невероятно вкусно!"- рассказывает о салате кулинарка.

Вам потребуется:

Куриная грудка - 1/2 шт (250-300 г)

Масло - 1 ст л, приправа для курицы (по желанию)

Помидоры - 4 шт

Перец болгарский - 1 шт

Сыр твердый - 100 гр

листья салата

Кунжут черный и белый

Филе разрезать на две части.

Присыпать приправой для курицы, солью и перец и смазать маслом.

Пожарить на сковородке

(По 5-6 мин с каждой стороны)

К хорошей корочки.

Для сухариков:

Батон белый - 2 ломтика

масло, соль

Батон нарезать на кубики, на сковородку влить 1 ч. л. масла, пожарить сухарики на среднем огне до золотистого цвета, помешивая.

Заправка для салата:

Масло оливковое (подсолнечное) 6 ст. л.

Сок лимона - 3 ст. л.

Мед жидкий - 1 ст. л.

Чеснок сушеный - 1 ч. л.

Горчица "мягкая" - 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Все составляющие поместить в баночку с крышкой и хорошо взболтать.

Можно заправить салат домашним майонезом + 2 зубца чеснока через пресс

Также будет вкусно.

На тарелку выложить листья салата (порвать)

Кусочки сыра посыпать черным кунжутом, а дольки помидоров слегка мокнуть в белом кунжуте.

Перец и курицу нарезать на кусочки.

Все ингредиенты для салата хорошо выложить на тарелку, и полить заправкой (можно не всю выливать)

Сверху выложить сухарики.

Всем спасибо за внимание!

Приятного аппетита

Салат со сливами - простор для экспериментов

Прочитала у подруги интересный рецепт, немного поэкспериментировала с ингредиентами и получилось очень вкусно. Этим рецептом я лично рекомендую ескпериментуваты: салаты - хорошая основа для кулинарных экспериментов.

Порезала помидоры, сливы, немного оливок, чесночок и базилика. Посолила, добавила оливкового масла и все, есть мегасмачний салат!

Приготовьте, он классный, неожиданно вкусное сочетание. С черным хлебом - аж за ушами трещит!

Сочные ребрышки от Надежды Бутин



"Иногда так хочется побаловать себя нежными, сочными, ароматными свиными ребрышками. Дома или на пикнике, в любое время года румяные запеченные свиные ребрышки с хрустящей корочкой будут всегда кстати", - комментирует эту аппетитную блюдо Надежда Бутин

Итак, рецепт:

Ребра свиные 1 кг (мясистые)

Горчица острая 1 ст. л.

Горчица в зернах 1 ст. л. (Французский, или дижонскую)

Соевый соус 4 ст. л.

Мед 2 ст. л.

Копченая паприка по вкусу

Соль, перец по вкусу

приготовление:

Ребра помыть, высушить и снять белую пленку (она всегда с одной стороны). Нарезать на кусочки по ребру. Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо помассировать ребра в маринаде. Оставить в холодильнике минимум на 3:00. Духовку разогреть на 200 градусов. Выложить в жаропрочную форму ребра, полить маринадом и накрыть фольгой. Запекать 1:00. Затем снять фольгу и печь до румяности, время от времени поливая маринадом из формы. Все, ребрышки готовы!



Блюда на природе от Надежды Бутин



Представляете, как это подойдет на природе в сентябре? Так что готовьте!

Ингредиенты:

2 небольшие баклажаны

2 небольшие кабачки

2-3 перцы болгарские

5 перчиков чили (по желанию)

2 небольшие луковицы

10 шампиньонов

маринад:

5-6 ст. л. оливкового масла

5 ст. л. соевого соуса

1 сл. л. бальзамического уксуса (можно заменить на обычный)

2 ст. л. меда

Соль, перец по вкусу

Мариновать овощи на 3 часа. Во время приготовления овощей рекомендую поливать овощи маринадом.

Курица с яблоками по-армянски от Оксаны Дорош



Мастер знает, когда советовать это чрезвычайно сочное, вкусное, пикантное блюдо - как раз в сезон яблок!

Требуется: куриное мясо - 600г.

яблоки - 2 шт.

картофель - 3-4шт.

морковь - 1 шт.

корица - 1/2 ч.л.

соль и молотый черный перец

вода - 1 мультисклянка

масло - 50 мл.

Для приготовления можно брать любые части курицы. Берем яблоки, удаляем сердцевину, нарезаем на сегменты. Натираем морковь.

В чашу мультиварки наливаем олию.Вибираемо режим "Жарка", Кладем в чашу мультиварки куски курицы. Обжариваем, переворачивая с помощью лопатки, при открытой крышке мультиварки.

Добавляем к обжаренной курицы морковь и яблоки. Обжариваем, помешивая лопаткой. Добавляем соль, молотый черный перец и корицу.

Кладем нарезанную на крупные сегменты картошку.

Добавляем воду. Включаем мультиварку на режим "Тушение" на 40 минут. Крышку закрываем.

Приятного аппетита!