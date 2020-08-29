Битва под Замостьем: как украинцы и поляки 100 лет назад победили красную армию Буденного

29 августа, 2020, 07:01

Оборона Замостья 29-31 августа 1920 г. стала интересным примером украинско-польского военного сотрудничества

Союз Петлюры и Пилсудского

Весной и летом 1920 года УНР и Польша действовали в пределах военного союза, который имел целью противодействие советской России. Наиболее успешным этапом этого союза стало временное освобождение Киева от большевиков.

5 мая 1920 г. польские и украинские войска вступили в бой в окрестностях Киева. 6 мая в Киев впервые зашел польский патруль легких конников.

7 мая украинские и польские войска освободили Киев от власти большевиков. 8 мая в Киев вошла польская пехота. Казалось, что власть в городе окончательно переменилась в пользу УНР.

Однако красноармейцы сумели быстро перейти в контрнаступление.

5 июня конная армия Буденного прорвала фронт в районе Канев - Белая Церковь. 12 июня 1920 г. третья польская армия покинула Киев, убегая от большевиков.

Красноармейцы стремительно двигались вперед, имея целью вступление на польскую территорию. Советская Россия тогда рассматривала Польшу как плацдарм для наступления на Германию, где действовала мощная коммунистическая партия. Красные стратеги планировали устроить в Германии мировую революцию, на фоне которой захват Украины и Польши было бы небольшим эпизодом.

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"Чудо на Висле"

В начале июля 1920 г. большевики вышли к реке Збруч, на границе между УНР и Польшей.

11 июля 1920 г. лорд Джордж Керзон вручил ноту советским представителям в Великобритании. В ноте предлагалось остановить большевистское наступление на линии Гродно-Брест-Рава-Русская-Перемышль. Однако большевики ожидаемо отклонили эту ноту, надеясь захватить гораздо большую территорию.

Для этого большевикам надо было создать впечатление, что они не захватывают территорию, а только помогают местным силам. Такую тактику Россия и сейчас использует на Донбассе, когда говорят о "ДНР", а не о собственных войсках, которые там находятся.

15 июля 1920 г. так называемый Галицкий революционный комитет провозгласил создание Галицкой Социалистической Советской Республики. А 19 июля было создано Польское бюро ЦК РКП (б) во главе с руководителем ЧК Дзержинским. Из этого видно, какое внимание в советском руководстве уделяли польскому направлению.

23 июля в Смоленске был сформирован марионеточный Временный революционный комитет Польши. Из Смоленска комитет впоследствии переехал в Белосток, где уже на польской территории пытался управлять оккупацией.

Кульминация наступления на Польшу произошла в августе. 12-25 августа развернулась Варшавская битва, которая вошла в историю под названием "Чудо на Висле". Советские войска прорывались в польскую столицу, однако поляки решительно сопротивлялись.

Ситуация переменилась 16 августа. Лидер поляков Юзеф Пилсудский собрал на юго-восток от Варшавы группу свежих частей, в составе пяти дивизий пехоты и бригады кавалерии, и ударил во фланг армии большевиков под командованием Тухачевского. Красные немного легкомысленно отнеслись к угрозе со стороны Пилсудского и проиграли битву под Варшавой. Однако в целом война с Польшей еще не была ими проиграна.

Бои под Замостьем

В распоряжении большевиков еще оставалась мощная ударная сила, Первая конная армия Буденного. Ее появление под Варшавой еще могло изменить ситуацию в пользу Красной Армии.

И именно совместные действия украинских и польских войск не позволили тогда армии Буденного вырваться вперед.

6-сечевая стрелковая дивизия УНР, которой командовал полковник Марк Безручко, частью своих сил отошла в город Замостье. Сейчас Замостье находится в Люблинском воеводстве и является административным центром Замойского уезда. Оттуда не так далеко до границы с Украиной и украинских городов, в частности до Владимир-Волынского.

В конце июля 1920 г. дивизия Безручко участвовала в тяжелых боях в районе железнодорожной станции Маневичи, во время отступления понесла потери в живой силе и вооружении.

Польское командование удовлетворило просьбу командира и отвело ее с фронта на отдых в район Замостье. Также в Замостье прибыл из Цеханува ранее разбитый 31-й Каневский полк польской армии под командованием майора Болтуца. Полк так же нуждался в отдыхе.

29 августа Буденный после орудийной подготовки повел своих солдат на штурм Замостья, которое представляло собой небольшой городок, обведенный старым забором. Атаки буденновцев с востока были отбиты.

Утром 30 августа Буденный окружил Замостье и повел наступление со всех сторон. На западном направлении буденовцам удалось дойти до проволочных препятствий и почти ворваться в Замостье. Однако защитники города упорно держались.

(Так Замостье выглядит сейчас)

31 августа Первая конная армия большевиков прекратила осаду Замостья, из-за приближения с юга польской пехотной дивизии Станислава Галлера. В этот же день, под Комаровым (неподалеку от Замостья) армия Буденного была атакована кавалерийской дивизией полковника Руммеля. Потеряв убитыми и ранеными около 4 тыс. бойцов она отступила в сторону Владимира-Волынского.

Отступление красноармейцев имело тогда стратегическое значение. Хотя бои еще продолжались, но поляки сумели сохранить свою независимость. Украинцам повезло меньше и они в конце концов не смогли победить в войне с красными.

После поражения в войне с большевиками Безручко жил в Польше. С 1921 года он был членом Высшего Военного Совета УНР в изгнании. Работал в Варшаве в польском военном картографическом институте.

В 1931-1935 годах был председателем Украинского военно-исторического общества в Варшаве. Интересно, что в ноябре 1940 года Безручко занял должность министра военных дел правительства УНР в изгнании. Умер в 1944 году.

Сквер Безручко

Столетие Варшавской битвы в августе этого года широко отмечалось в Польше. Отдельные мероприятия касались и памяти об украинско-польском сотрудничестве в 1920 году.

В частности, 13 августа в Варшаве открыли сквер имени генерала Безручко.

В церемонии принимали участие представители украинской общины и дипломаты, польские чиновники, потомки Безручко. Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул, что это событие является подтверждением дружбы и близких отношений между странами.

Вице-мэр Варшавы Михал Ольшевский назвал это событие символическим, поскольку Безручко, как и многие другие офицеры УНР, сражались бок о бок с поляками против армии большевиков.

Постановление о переименовании сквера приняли депутаты Варшавского городского совета. Во время голосования "за" выступили 57 депутатов , "против" - 0 Воздержался один депутат.

Отметим, что Безручко в 20-30-е годы прошлого века жил в варшавском районе Охота на улице Опачевской, 54 (дом был разрушен во время Второй мировой войны). Дом находился как раз вблизи сегодняшней улицы Варшавской битвы.

Фото: Укринформ