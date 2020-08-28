5 нейл-трендов 2020, которые будут актуальны и через год

28 августа, 2020, 15:08

В этой статье мы собрали актуальные тенденции в маникюре, которые так полюбились модницам в 2020 году. Но фешн-эксперты прогнозируют: они не утратят популярность и в 2021

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О модных цветовых решениях, узорах и дизайнах нам рассказали эксперты в области нейл-арта из интернет-магазина Naomi.

Подчеркнуть кутикулу

Если вы слегка отступите от кутикулы, буквально на несколько миллиметров, это создаст трендовый эффект. Основной цвет выбирают яркий или телесный. Но есть одно важное НО! Кутикула должна быть идеальной, желательно обрезанной по технике "комбо".

По словам специалистов Naomi, с этой задачей справится мастер, у которого есть все для маникюра, то есть, хорошо наточенный инструмент и опыт.

Голый маникюр

Узор закрывает только часть ногтя. Таким образом, образуются незаполненные промежутки. Такой дизайн сочетается с лунным маникюром и френчем, геометрией на ногтях. Выбранный узор наносят на любую часть ногтя, а оставшийся участок не прокрашивают. Основные идеи "голого маникюра" - геометрия, минимализм и завитки. Также сочетается с "битым стеклом".

Контур лица

Сейчас Instagram и Pinterest наполнены работами андеграунд-художников и иллюстраторов, которые рисуют картины "в одно касание", не отрывая руки от листа бумаги. Это веяние плавно перебралось в нейл-арт.

Контуры лиц эффектно смотрятся на ноготках любой длины. Мастерам маникюра не нужно усердно рисовать силуэты кисточкой – проще использовать готовые наклейки с узором. В качестве основы наносят гель лаки.

С точками

Стиль минимализм настолько прочно вошел в нашу жизнь, что уже не в новизну. В основном он проявляется в современных дизайнах интерьеров, но перебирается и в ногтевой сервис. Девушки отказываются от расписных ногтей эпохи импрессионизма, теперь клиентки хотят "скромно, но со вкусом".

Маникюр с точками – простой, но запоминающийся. Точки располагаются хаотично по ногтевой пластине, чаще рядом с кутикулой. Их наносят кисточкой или заменяют микробусинами.

Хрустальные крошки Пикси

Даже когда трендами заправляет минимализм, нельзя оставлять женщин без любимых камней. Сейчас популярна мелкая хрустальная крошка Crystal Pixie – небольшие полупрозрачные камни типа кристаллов. Получается хрустальное мерцание на ногтях. Крошку "Пикси" можно наносить на обычный лак и гель-лак.

Хлопья Юки

В переводе с японского "юки" означает снег. И, правда, материал похож на снежинки – такой же хрупкий и невесомый.

Хлопья Юки растирают в крошку или аккуратно укладывают на покрытие ногтевой пластины. С помощью хлопьев легко создать эффект хамелеона, мрамора, северного сияния, звездного неба и голограммы. Одна крошечная баночка, а в ней столько идей!