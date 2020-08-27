 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураКрым в будущем, поцелуй Брежнева с Кафкой и приключения "русского мира" - 5 антиутопий, которые сорвут крышу

Крым в будущем, поцелуй Брежнева с Кафкой и приключения "русского мира" - 5 антиутопий, которые сорвут крышу

Герои этих книг путешествуют Транссибирским экспрессом, проживают в футурологическом Крыму, воюют с зомби-шахтерами на Донбассе и ездят верхом на танке, разрисованном, как матрешка

Захотелось ли бы жить в таком будущем - выбирать читателю, но каждая из историй, предлагаемая авторами этих антиутопий, содержит не только феерический сюжет, но и скрытый ответ.

Яцек Дука. Лед. - Л .: Астролябия

null

По сюжету этого грандиозного романа-эпоса, созданного в жанре альтернативной истории, Тунгусская катастрофа 1908 обернулась тем, что территории Евразии освоили лютые, которые замораживают все: от металлов до истории. Большая война не состоялась, а Россия осталась империей подо Льдом, сказочно богатой ценными ископаемыми с удивительными свойствами. Польские подпольщики дальше борются за независимость, а один из них, попав на каторгу, научился разговаривать с сильными и стал героем легенд под именем Отец Мороз. Царская политическая полиция, чтобы использовать Отца Мороза в собственных целях, отправляет на свидание с ним его сына - молодого математика и ожесточенного картежника Бенедикта Герославского. Путешествие Транссибирским экспрессом превратится в опасное приключение, а еще он встретится со своей большой любовью. Прибыв в Иркутск, Бенедикт Герославский попадает в среду крупных предпринимателей, часть из которых стремятся к политической независимости Сибири. Здесь он сотрудничает с гениальным американским изобретателем Николой Теслой, которому российский император поручил разработать оружие против сильных, чтобы преодолеть Лед и разморозить историю. Однако на каждом шагу Бенедикта подстерегают опасности со стороны поклонников Мороза, которыми руководит всемогущий Григорий Распутин. Все же он направляется в самое сердце земли Зимы. Удастся ли Герославскому разыскать отца? Чем завершатся эксперименты Теслы? И наступит ли в Евразии большая Оттепель?

Татьяна Бонч-Осмоловская. Сквозь слоистое стекло. - М .: Каяла

null

Этот роман - феерическая смесь из фантастики, стимпанка и философской притчи. Автор, которая родилась в Симферополе, живет в Австралии, занимаясь комбинаторной поэзией, на самом деле интегрировала в этот новаторский текст, кроме экзотических мировоззренческих теорий, почти все свои предпочтения и увлечения, предложив по нашему усмотрению замечательный современный продукт. Который, добавим, будут смаковать и любители компьютерных игр, поскольку действие в рассказе мчится, не останавливаясь, и сторонники расчетливой прозы, упомянутая притчевость которой создает особую ностальгическую атмосферу. Иногда это даже круче Желязны или Брэдбери, поскольку в первую очередь имеет реалистичную основу - ту самую "крымскую" привязку событий и ситуаций. Сложную, футурологическую, имперскую по своей "игровой" эстетике. "Если встать против солнца, Площадь наместника кажется совершенно безлюдной, - начинает автор свой рассказ. - Завернув направо, видишь за Перекрестком тяжелый двухэтажный автолет - гармошку, что, вздохнув, выползает на площадь, тяжело покачивая сторонами на высоте двух сажень. Завернув на улицу Молодости, что в карауле небоскребов неспешно спускается к гавани, автолет останавливается, открывает двери и засыпает у входа в величественное здание ". По сюжету, бурная жизнь юного молодого героя проходит именно в этом фантастическом Зазеркалье, с Домом науки и ремесел, залом точных приборов и сплошь механизированного быта, где происходят не только головокружительные события вселенского масштаба, но и не менее загадочные преступления. "Издалека, словно с того света, отражаясь эхом от волн на тысячи Океанский миль, повторяясь слогами и отдельным звуками, звучит примирительное: - Допрос окончен. Проверка продолжается. Расчет-фактура на триста необходимых единиц будет приложена к вашему личному делу ".

Олег Шинкаренко. Череп. - М .: Люта дело

null

Фантастический "Череп" - это веселая и страшная смесь о селе и городе, российских пришельцах и отечественных проститутках, одновременно памфлет и фантасмагория, а также несомненная пародия на Леся Подервянского. Привычный буддизм кулацкой философии здесь совмещенный с не менее трафаретными приключениями "русского мира", что верхом на танке, разрисованном, как матрешка, въезжает в наше настоящее. Конечно, один геополитический миф вязнет в болоте второго, а вместе получается горячий, просто таки горящий рыночный продукт на злобу дня. "- Ты не слышал, что там горит? - спрашивает в романе Иван Череп своего деда-гуру, некоего Тысячелетнего Николая из прозы не только Подервянского, но и Загребельного. - Да что там горит. Ясно, что там горит. Это всем давно известно. В этом ничего нового нет. Уже и не первый день горит, можно к тому и привыкнуть, - ответил Панкрат, не отрывая взгляд от газеты". От этой "фантастики" так же трудно оторваться, но еще труднее не надорваться, поняв, что и с журналистского смеха проза бывает.

Алексей Жупанский. Благослови тебя Бог! Черный Генсек. - Издательство Жупанского

null

Этот роман о шахтерском крае - пожалуй, лучшее чтиво из современного ассортимента довоенного, а также обязательно военного периода. Ведь в нем прежде всего речь идет о начале любой конфронтации, и мистический сюжет о инфернальном ужасе, который окутывает донбасские шахты - лишь средство для более широкой дискуссии "на тему". Столичный журналист едет в испокон Дикое поле, где усилиям сталинской деспотии в свое время построен город-сад, который сейчас напоминает Зомбилэнд. Выработка угля в нем на высоте, но какой ценой? Загадочный персонаж по имени Нестор Нерон дает на гора продукцию, но те, что спускаются с ним в забой, не возвращаются. Дальнейшее развертывание сюжета в декорациях настоящей советской готики, еще и в условиях альтернативной истории заставит не раз содрогнутся от предвкушения ... неизбежного бестселлера.

Алексей Чупа. Аквариум. - М .: Vivat

null

Иногда в прозу приходят из поэзии, что и сделал в свое время автор этого романа, и его "Аквариум" иногда бывает вполне "лирический", как сон Дракулы о поцелуе с Брежневым. Это вроде как Кафка вперемешку с Оруэллом, социально-психологический триллер и расчленение реальности, уменьшение жен и прохожих, а также сеанс одновременной игры на чувствах патриотов всех мастей и ориентаций. "Утром, едва проснувшись, я побежал в комнату с моими жучками и увидел, что бывший Василий ползает на цыпочках вокруг куска хлеба, откусывая понемногу, а вот номер три быстро адаптировался к новым обстоятельствам и со всем звериным азартом трахает мою бывшую жену". Словом, нас ждут два ведра адреналина, три куба ужаса плюс кромешная мистика в духе древней "Русской книги людей" Владимира Тучкова. Это когда сидишь и не можешь выключить компьютер, потому что с монитора тебе говорят, чтобы не смел его выключать, так как все равно ничего не получится. Так же герой этого романа, которого ругают на все стороны с купленной на барахолке кассеты, где записана исповедь маньяка, а он только покряхтывает, попивая жженый коньяк и слушает дальше. А что там дальше? В любом случае, очень похоже на кино, откуда так же тянутся корни "донецкого" жара. "Шенколюк рассказывал вроде бы и не словами, а изображениями. Достаточно было закрыть глаза, и то, о чем он говорил, оживало и медленно лезло в тебя, как пленка в кинопроектор ".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать