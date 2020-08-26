Марк Фейгин: Если в России начнется кровавый бунт, то его не остановит ни церковь, ни мораль, ни партии. Все разрушено

27 августа, 2020, 07:33

Антин Борковский

Российский юрист, бывший депутат Госдумы России в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" об отравлении Навального, безжалостном российском бунте и белорусском сценарии Кремля

События в Беларуси, как выяснилось, непосредственно связаны и с событиями в России. Отравление Навального я бы также связывал со сценариями белорусской революции, ведь есть ощущение, что Кремль боится повторения подобных вещей в России.

Я думаю, что связь между отравлением Навального и последними событиями этих недель искать стоит. Я имею в виду и Хабаровск и частично события в Беларуси. Напомню, что Лукашенко вспоминал Навального, как одного из организаторов, наряду с Польшей и другими игроками, участниками оппозиционных, выступлений в Минске. Поэтому здесь просматривается связь. А с другой стороны по отношению к Навальному уже очень давно ведется работа разного рода и отравления уже имело место год назад в спецприемнике, где он отбывал сутки. С этой точки зрения повторное отравление не должно никого удивлять как факт. Другое дело, что с дозой вероятно преувеличили, или точно хотели добиться терминального решения проблемы.

А если спараллелить белорусские и российские события? Мы понимаем, что в Беларуси оппозиция, простой народ, несмотря ни на что, хотят воспринимать Лукашенко.

Кремль изначально хотел избавиться от Лукашенко. У них был такой план, так как Лукашенко очень сильно помешал Путину в конце декабря, когда отказался подписать 31-й протокол дорожной карты, по которым должны были быть созданы совместные органы союзного государства, в том числе и должность президента, которого формально нужно было выбирать в двух странах. Это помешало планам Кремля и 15 января Путин вынужден был выступить с поправками в Конституцию и далее "обнулиться" из-за поправки, внесенной небезызвестным депутатом Терешковой. Поэтому Лукашенко мстили. Я считаю, что ему таки мстили. Основные кандидаты действовали от Москвы. И Цепкало и Бабарико это однозначно кандидаты, которых поддерживала Москва. Бабарико 20 лет работает в системе Газпрома, а Цепкало тесно связан с Москвой, он заканчивал МГИМО, и его последние заявления свидетельствовали, что он аффилирован с администрацией российского президента. Относительно Цихановской то непростая ситуация. Можно разное говорить о блогере Цихановском и насколько большие у него связи с политтехнологами, работающими на Кремль, но вот сама Цихановская безусловно домохазяйка, которая в этих всех политических интригах не участвовала, но обстоятельства вынесли ее на поверхность. Она не политик вовсе. Сейчас мы видим, что Кремль, путем давления, пытается установить такое жесткое сцепление с Лукашенко, чтобы он согласовывал все свои планы с Путиным, но и оппозиция, которая должна изменить Лукашенко также должна полностью руководствоваться из Кремля.

Лукашенко до сих пор жив до сих пор в Минске только потому, что он может поставить последнюю подпись, которая поможет Кремлю проглотить белорусский суверенитет. И сейчас Кремль дает разрешение Лукашенко совершать преступления, зная, что послезавтра Лукашенко подпишет все что угодно, потому что диктатор, который не опирается на собственный народ, является обреченным. То есть Лукашенко уже сидит в кремлевском кармане.

На Запад он отрезал себе путь безвозвратно. Его переговорщик Министр иностранных дел Макей, который считается прозападным, я думаю уж точно не поможет Лукашенко. Лукашенко разорвал все эти связи и наладить их уже не может. Он сейчас опирается на новых игроков в лице Китая. Вот Китай ему интересен для баланса с московскими интересами. Не знаю насколько ему удастся играть на этих интересах, но посмотрим. В этом плане Кремль уже полностью решил вопрос Лукашенко. Он его обложил железно и Лукашенко деваться некуда. Единственный игрок, которого не контролирует Кремль, это улица, это белорусский народ выходящий трёхсоттысячной толпой на площадь Независимости и представить себе, что эти люди решат и что будут делать, очень сложно для Кремля. Кремль хочет управлять этим процессом, но пока мы видим что он неконтролируемый и может вынести на поверхность совершенно новых людей, которые могут перехватить инициативу. Более того, важным фактором теперь стала ссора между Минском и Киевом. Киев действительно имеет огромные претензии к Лукашенко и в связи с вагнеровцами, но не только. Киев должен следовать в фарватере решений, принимаемых ЕС и Вашингтон, ЕС не признал президентства Лукашенко. Зеленскому приходится маневрировать и он объясняет свой маневр тем, что не может поссориться с Лукашенко, потому что тогда откроет второй фронт против Украины.

В нынешней ситуации у последнего человека, у которого Кремль бы что-то спрашивал, был бы Лукашенко. Кремль бы говорил напрямую с генералами, а те бы в мешке передали Александра Ригоровича в Москву и все.

Я с вами согласен. Они сольют Лукашенко, он им тоже не нужен, они заставят его подписать все интеграционные соглашения, взять на себя всю ответственность за ущемление белорусского суверенитета, а уже тогда новоприбывший Глава государства должен будет констатировать, что в условиях уже подписанных и реализованных сделок с интеграции, с создание единого эмиссионного центра в Москве, при создании союзного парламента, выборах союзного президента сделать уже ничего нельзя и он вынужден действовать уже в условиях ограниченного суверенитета Белоруссии. Я думаю, что план примерно такой. Но повторяю, Кремлю очень важно, чтобы на смену Лукашенко пришли люди, которые также полностью ими контролируются. С этой точки зрения увидим, как будет развиваться ситуация. В Хабаровске люди продолжают протестовать. И они не останавливаются. Это очень важно, потому что это протесты в провинции. Это не в Москве или Петербурге и даже не в больших городах средней полосы России, в Центральном регионе. Это далекая провинция империи. На дальнем Востоке за всю историю таких протестов не было никогда. Мало кто видит и знает, однако ко мне приходит информация, что там преследуют не менее жестоко, чем в Беларуси. Людей сажают на административные сутки. Они выходят, а их снова сажают. В основном выбирают активистов и уже понемногу открывают уголовные дела. Они избавляются от окружения Фургала, который был инициатором начала этих протестов. Сейчас оно уже не имеет влияния на народ, который выходит на улицы Хабаровска каждую субботу десятками тысяч. То есть идет планомерная работа по уничтожению, распылению различной фронды по Кремлю. С этой точки зрения Кремль перестраховывается и в деле отравления Навального, продолжая свою репрессивную политику внутри России, пытаясь не допустить распространения этого огня протестов.

Я думаю, что российский Папаша Дювалье просто начал примерять на себя роль Лукашенко и понимает, если сейчас начнется в Хабаровске и продлится в депрессивных регионах со своими местными элитами, то тогда что?

Россияне, особенно в провинции, это жесткие люди, которые всегда настроены на решительные действия. Белорусы, мне кажется, спокойнее. В Украине, если бы произошло что-то подобное, то чиновников выбрасывали бы из окон. Применительно к России, здесь несколько иначе, если начнется и запылает вся Россия, это не будут ходить по митингам. В России не принято ходить по митингам, если хочешь что-то изменить. Они сразу пойдут в здании администрации, в учреждения, или в дома, забитые деньгами, мы же видели по различным делам, когда открывают дверь, а там миллиарды лежат по квартирам. Они сами соблазнили народ на то, чтобы в первую очередь он был настроен грабить. Такое может происходить, если пойдет процесс революционных изменений. И власть этого боится. И Путин конечно всегда примеряет на себя, что с ним может случиться, если он не будет проявлять эту жестокость, которая нисколько не меньше, чем в Беларуси.

После первой и после второй Чеченских войн никаких сомнений в этом нет. А после того, что они творили в Иловайске иллюзий нет и в отношении российских военных.

Я вас уверяю, что в России рефлексий не будет. И та, и другая сторона, и власть и антивласть будут резать друг друга, потому что нет ни одного авторитета. Ничто их не остановит. Ни церковь, ни какая-то абстрактная мораль, или партии. Этого в России нет. Все разрушено. Все доведено до крайности. И вот когда народный бунт в России, а она славится исторически бунтами, возникнет и не важно, где он будет, в Хабаровске или Петербурге, это приведет к кровавым событиям. Это то, что сейчас в Беларуси имеет место только с стороны власти. Власть бьет, убивает и так далее. Народ не отвечает ничем, мы не видим пострадавших ОМОНовцев. В России так не будет. В России будут вешать на кишечнике. Такая особенность национального менталитета, так в форме такие же как и без формы. Другое дело, что власть продолжает и дальше давить, чтобы не возникало оппозиции, травят лидеров, чтобы вообще было зачищено все, но именно такая ситуация будет способствовать тому, что не будет Навального, который встанет и скажет: "Нет! Нет! Так нельзя. Расстреливать и убивать нельзя". Власть сама ведет к ситуации народного бунта, у которого не будет берегов.

Вы очень правильно отметили, что если власть действительно начинает истреблять институированную оппозицию, она остается один на один с разъяренным народом и с соответствующими проблемами.

В России никто не верит в институциональные процедуры. В этом разница с Беларусью. Там люди говорят, что: "Мы же проголосовали. Давайте считать". В России все это давно потеряно. Никто не верит в саму процедуру, а не даже в подсчет голосов. Вот прошел 1 июля референдум по изменениям в Конституцию. Кому придет в голову поверить этим результатам ?! Голосовали на пеньках, в кабинах машин, у туалетов с какими-то деревянными ящиками. Никто ничего не проверял. Никого не интересуют изменения в Конституцию. Никто на основе Конституции делать ничего не будет. То, что Путин думает о судьбе диктаторов-предшественников, то это так. Более того Путин вступает в такую сложную полосу своей жизни. В этом году ему исполняется 68 лет и дальше его возраст будет расти и риски расти, потому что его окружение рефлексирует на тему старого вождя. В других условиях они бы говорили о том, что впереди запас еще в 20 лет. А сколько сейчас запаса - никто не знает. Путин сам себе нарисовал почти полтора десятилетия будущего, согласно этим изменениям Конституции, но есть ли у него эти полтора десятилетия, никто не знает. Поэтому ситуация остается неопределенной, поскольку окружение Путина может начать отдельную игру. Там совершенно разные группы, разные крылья, разные башни. Одни нацелены на Шойгу, другие на Медведева, а третьи вообще считают, что кто-то из сыновей Патрушева должен стать преемником. То есть это очень сложно.

То есть получается, что был прав Лукашенко, говоря в одном из своих последних интервью о том, что они с Путиным договаривались об одном, но среда полностью все переиграла.

Абсолютно. Мы знаем из русского опыта, дворцовые перевороты это часто альтернатива, или продолжение смены власти через бунт, через улицу. Дворцовый переворот это нормальная система смены элит и приоритетов, идеологических в том числе. Мы это видели и в феврале 17 года, мы это видели и 64 году, когда меняли Хрущева на Брежнева. Поэтому исключать того, что в середине этой элиты могут возникнуть разнонаправленные интересы, арбитром которых выступал Путин, я бы тоже этого не исключал в силу старения элиты. В России геронтократическая власть, то есть у власти находятся старики, особенно это все помнят по советским годам, когда на трибуне мавзолея стояли престарелые члены Политбюро и они определяли политику сверхдержавы СССР.

Как думаете, как сейчас будет разыгрываться сценарий в треугольнике Россия-Беларусь-Украина, и каких ошибок следует избегать Киеву.

Вот вы знаете, когда в конце прошлого, начале нынешнего года многие эксперты, вот даже на моем ютюб-канале мы предполагали, что Россия перейдет в актива фазу в связи с белорусскими выборами и не откажется от планов аннексии Украины, многие эксперты говорили, что это какие-то фантазии, что они не основываются на чем-то реальном, что нет причин, потому что Москва переживает сейчас внутреннюю проблематику и геополитические планы по восстановлению СССР 2.0, о чем сам Путин говорил, - ерунда. Посмотрите, прошло каких-то полгода и мы видим, что этот план реализуется, как минимум, по отношению к Беларуси. Абсолютно точно реализуется. Это означает лишь одно, что как только завершат с Беларусью, то займутся вновь Украины. Пусть в Украине никто не подвергается иллюзиям, что от Украины отстанут, что Украина останется "при своих", что проблему Донбасса можно так мягко урегулировать и так далее. Нет. Это невозможно. И Беларусь, конечно, если станет частью пространства Москвы, хотя и до этого она находилась в зоне влияния Москвы, но не в такой степени, то теперь она станет плацдармом по отношению к Украине. Не обязательно военным плацдармом, но плацдармом, с которого будут направлены все усилия, чтобы втянуть в орбиту интересов и влияния Москвы всю Украину.