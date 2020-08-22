День Независимости

24 августа, 2020, 07:27

Я родился и первые 28 лет жизни прожил в тоталитарной коммунистической империи, которая называлась Советским Союзом. Этим летом исполняется 29 лет моей жизни в независимой Украине

Итак, полжизни тут, полжизни там. Пора бы уже делать какие-то предварительные итоги и выводы. Анализировать. Может, критиковать и отчаиваться, а может, находить ободряющие слова для самого себя и для своих земляков. Но я просто оглядываюсь.

Оглядываясь в не такое уж и далекое прошлое, я вижу ночь в конце 70-х годов XX века, стол с вином и стихами вместо закуски, двух моих ближайших друзей, таких же поэтов, как и я. Одного из них уже давно нет на этой земле. Мы целую ночь пьем вино, читаем крамольные с точки зрения советской власти стихи и горячо дискутируем, быть или не быть независимой Украине. После многочисленных аргументов "за" и "против", мы приходим к выводу, что Украине - быть! Но лет так через пятьдесят... Потому что слишком мощен Советский Союз, потому что слишком господствующей и безальтернативной является коммунистическая партия, потому что слишком пристален вездесущий КГБ, который, возможно, фиксирует и эту нашу, очередную диссидентскую беседу. Еще одно "слишком" из этой серии крайне болезненно. Мы надеемся преодолеть его своими стихами, мыслями и поступками, подняв слишком забитый пропагандой, репрессиями и Голодомором народ до понимания того, что есть более высокие истины, чем те, которые нам навязывают, начиная с детского сада. Что вместо дохлого Ленина на Красной площади в Москве, труп которого по сей день отказывается принимать земля, есть вечно живой Бог в небесах. Что земля у нас есть своя, а Челябинск, Тюмень и Караганда с Ташкентом - вообще не наша родина. Что у нас есть собственный, отцовский и материнский, язык, и именно он является родным, а не тот, который нам преподают, начиная со второго класса, из книжечки под красноречивым названием "Родная речь". Что наш истинный народ, как бы мало его ни было, пронизывает омерзение ко всей этой стране, от "верха" вниз, со всей ее кровавой историей, а тем более современностью. Ничего нашего здесь не было, нет и не будет; все самое дорогое - люди, названия городов и улиц, песни и культура в целом - не отсюда. Союз - это обреченная на уничтожение Троя. Мы должны пойти и построить вечный украинский город, наш Рим.

Но полвека еще ждать. Мы мрачнеем. Жить дальше при коммунистическом режиме тотального надзора и наказания, без возможности поехать за границу, получить хорошее образование, опубликовать наши (бесспорно - гениальные!) стихи - слишком мрачная и неутешительная перспектива. А кроме того...

А кроме того, мы можем и не дожить до того долгожданного времени, когда Украина - будет. Мы еще не знаем, что через год Советский Союз введет свои войска в Афганистан и оттуда сотнями повезут цинковые гробы с телами юных, как и мы, солдат. Мы еще не знаем, что через восемь лет произойдет жуткая катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая до сих пор продолжает собирать скорбный урожай смертей и болезней. Мы еще многого не знаем и не умеем, но мы молоды, полны сил, упорства и хорошего настроя.

Именно поэтому кому-то из нас приходит в голову гениальная мысль:

- Ребята, а давайте отпразднуем День независимости Украины сегодня? А то мало чего может произойти, вдруг не доживем?

Глухая советская ночь стоит за окном. Все спят, весь наш будущий украинский, а не советский народ спит, спят наши еще нерожденные будущие жены и дети. Весь мир спит. И только мы, трое юношей, встаем на ноги среди беспросветной тьмы, высоко поднимая бокалы с золотистым вином:

- С днем рождения, Украина! С днем Независимости! Слава Украине!

Смотрим друг на друга удивленно, понимая, что этой ночью нам удалось прикоснуться к чему-то невероятному, важному и настоящему. К настоящему празднику. К святому времени, когда Украина таки будет свободной. Даже если нас не станет, это произойдет, потому что этой ночью мы прокладываем дорогу, показывая путь свету и будущем времени.

- А знаете, ребята, - говорит кто-то из нас, - теперь даже умирать будет совсем не страшно. Потому что мы видели День Независимости.

Мы стоим у того ночного стола и всматриваемся сюда, в день, когда независимость Украины уже не воображаемый праздник. Смотрим в глаза вам, рожденным в независимой Украине. Верим в вас.