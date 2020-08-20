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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: С Россией нельзя договориться

Виталий Портников: С Россией нельзя договориться


фото: reuters
Россия и западные страны заняли диаметрально противоположные позиции по вопросу о том, что происходит в Беларуси

Еще недавно можно было утверждать, что Кремль заинтересован в ослаблении и даже крахе несговорчивого Александра Лукашенко, а в США и ЕС поддерживают «последнего диктатора Европы» ради сохранения белорусского суверенитета. Но когда начались массовые протесты против фальсификации выборов президента страны, на первый план вышли подлинные интересы, а не сиюминутный политический расчёт. Для Кремля важно, чтобы диктатор победил, а народ проиграл - а с поглощением Беларуси Путин разберётся потом. И это логично: любая народная победа ставит под сомнение будущее самого Путина, которому рано или поздно придется столкнуться с народным восстанием против своего коррумпированного и некомпетентного режима. Путину придется топить Россию в крови и ему важно, чтобы до него это сделал Лукашенко. Чтобы постсоветским рабам было ясно: бунтовать против хозяев опасно и бесперспективно. Вот почему Путин так ненавидит Украину. Вот почему он так боялся Майдана. И вот почему никаких договоренностей с ним не будет не только по белорусскому, но и по украинскому вопросу.

Еще вчера в Киеве могли рассчитывать, что найдут рецепт заморозки конфликта на Донбассе с помощью западного влияния. Что Путину захочется ослабить санкции, "перестать стрелять", вновь стать уважаемым членом международного сообщества, общаться с Меркель и Макроном без постоянных упоминаний войны на Донбассе. Ну что ж, Путин уже общается с Меркель и Макроном без упоминаний войны на Донбассе - он говорит с ними о восстании в Беларуси! И стороны занимают диаметрально противоположные позиции - а значит, будут стараться ослабить возможности друг друга. Так было и так будет. В Иране, Сирии, Украине, а теперь в Беларуси оказываются разными не интересы, а ценности. Западу важна демократия. Путину нужна власть. Запад не боится конкуренции. Для Путина конкуренция - это смерть. И то, что я пишу эти строки на фоне сообщений о таинственном отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального - хорошее доказательство этого тезиса.

Украине не удастся проскочить "между капельками", даже если привлечь к этому маршруту самого Леонида Кравчука. Не удастся потому, что любое соприкосновение ценностей демократии и диктатуры неизбежно приводит к противостоянию. Нам просто нужно выбрать, на чьей мы стороне и не договариваться, а сопротивляться.

Сопротивляться вовсе не потому, что договариваться плохо. А потому, что договориться не получится. 

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