Квест "Паранойя", банды Лондона и наркотики в школе - 5 необычных книг августа

21 августа, 2020, 07:04

Игорь Бондарь-Терещенко

По сюжетам этих необычных книг, выдуманная реальность противостоит реальной жизни вокруг нас

Впрочем, порой они пересекаются, и тогда получается настоящее экстремальное чтиво и яркий драйв. Погоня за призовыми 300000 евро происходит в здании заброшенной больницы для душевнобольных, в браке используется научный подход, у лондонских бандитов появляется сверхъестественная сила, а в школах продают наркотики и пишут романы из корзины для мусора.

Франк Тільє. Пазл. – Х.: Фабула, 2020

Герой этого увлекательного романа Илан и Хлоя - игроки с опытом, у которых позади немало успешно пройденных квестов. Впрочем, на этот раз на них и еще шестерых участников ждет "Паранойя" - полумистические игра, в которой попробуй еще попасть. Погоня за призовыми 300000 евро будет происходить в здании заброшенной больницы для душевнобольных. Довольно быстро игровое пространство превратится в ужасную реальность. Полная картина останется неясной до самого последнего фрагмента. Так или иначе, но на то он и пазл. "Илан пошел быстрее. Моки следовал за ним, громко дыша, его большое сердце стучало. Они быстро добрались до места, которое Илан уже обследовал вместе с Хлоей. Метрах в десяти находилась театральный зал. Минотавр, рисунки на каждом листе гипсокартона. Это место пыталось преодолеть запустение, но цвета тускнели, с каждым днем время брал свое. - Здесь жутко, - сказал Моки. - У того, кто нарисовал эти картины, вряд ли веселая жизнь ". И действительно, увлекательное, жуткое, добротное чтиво с совершенно неожиданным финалом от признанного мастера жанра триллера.

Орхан Памук. Рудоволоса жінка. – Х.: Фоліо, 2020

Как всегда в романах этого автора, без противостояния Запада и Востока не обошлось, поэтому в этой истории переплелись мифы и реальность, метафора и действительность. Речь ведется от имени молодого парня Джема Челика. Его история начинается в 1986 году, когда отец исчезает из-за проблем с полицией. "И как-то, вернувшись домой из лицея, я интуитивно заглянул в шкаф с ящиками, что в родительской комнате, - вспоминает парень. - Нет папиных рубашек, ни остальных его вещей я там больше не нашел. Правда, комната до сих пор пахла отцовским табаком и одеколоном. Что ни говори, образ папы быстро таял в моем воображении, ведь мы с мамой даже не вспоминали о нем". Поэтому со временем наш герой - уже начинающий писатель, который готовится к вступительному экзамену в университет, устраивается на летнюю работу как ученик мастера по поиску скважин. Мастер Магмут, к которому Джем относится как к своему отцу, рассказывает ему не только о тонкостях копания колодца, но и дает уроки жизни. Во время работ в соседнем городе внимание парня привлекает рыжеволосая женщина, которая выступает в труппе бродячего театра. И все начинается ...

Грет Сімсіон. Ефект Розі. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

Герой этого романа - успешный ученый-генетик, который всегда прислушивался к логике и избегал любых неожиданностей. Даже в поисках спутницы жизни он применял научный подход с четкими требованиями, пока не встретил капризную и спонтанную Роге Джармен. Теперь Дон и Рози - счастливые супруги, проживающего в Нью-Йорке. И все было хорошо, пока его любимая не сообщила, что беременна. Ученый и понятия не имеет, что такое отцовство, а когда исследует этот вопрос - попадают в беду закона, которую скрывает от жены. На пару ждет много испытаний и переживаний, а также проверка брака на прочность, которая может в корне изменить героев.

Наомі Алдерман. Сила. – К.: Книголав, 2020

Антиутопия британской писательницы - это остроумная и трезвая к жестокости история о том, как изменится мир, если гендерный баланс сил просто перевернется с ног на голову, о сущности власти и то, что она делает с людьми. В романе легко узнать персонажей из современного мира: студент из Нигерии, сирота с американской провинции, Мерка с политическими амбициями, дочь председателя банды из Лондона. Однако несколько сразу кардинально меняет их жизнь, а скоро перевернет и весь мир. У девушек-подростков появляется сверхъестественная сила: только движением пальца они способны вызвать у других боль и даже убить. Вдруг мужчины мира понимают, что теряют контроль. Пришло День девушек, но чем он закончится? Роман стал бестселлером в Великобритании и получил Женскую литературную премию Бейлиз, а также также был четвертым в списке 10 лучших книг 2017 по версии The New York Times. На его создание повлияли отношения автора с канадской писательницей Маргарет Этвуд - автора культового романа "Рассказ служанки", антитезой к которому и стала "Сила".

Бел Кауфман. Вгору сходами, що ведуть униз. - Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

В целом эта книга очень необычная по форме и одновременно понятна каждому. Этот роман состоит из бумажек, якобы найденных в мусорной корзине, переписок на школьной доске, отрывков дневника, бессмысленных директив, отчетов, объявлений и планов уроков. Эта смесь голосов творит забавную и трогательную историю о молодой неопытной учительнице-идеалистке, которая стремится изменить жизнь своих учеников. И об учениках, которым, как и их наставнице, надо еще выжить в бюрократическом хаосе и бессмысленной жесткости системы образования. Готова мес Баррет бороться за каждого своего ученика? Как защитить подростков от наркотиков, расовых предубеждений, криминала? И найдется ли в этой истории место для любви? И если да, то для какой?