Олег Рыбачук: Беня же не скажет израильским финансовым службам, что это его в США антисемиты преследуют

19 августа, 2020, 07:06

Антин Борковский

Экс-глава Секретариата президента Ющенко, бывший вице-премьер в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о белорусском вызове для Украины и расследовании министерства юстиции США относительно злоупотреблений бывших владельцев "Приватбанка"

Какой должна быть правильная реакция Украины, украинского государства, украинского руководства на огромный внутренний конфликт в Беларуси, который будет всячески разогреваться по своим сценариям со стороны Российской Федерации?

Чего мне очень не хватает - значительно более активной позиции Украины как члена Парламентской ассамблеи Совета Европы. И кто, как не Украине, должна сейчас вопить, инициировать внеочередное любое заседание или резолюцию по ситуации в Беларуси? Вопрос в том, будет ли в повестке дня украинского парламента - высшего законодательного органа - вопрос Беларуси, или только мы дойдем до минималки под местные выборы? Мы должны уже сейчас предоставлять возможности потенциальным жертвам лукашенковского режима найти политическое убежище в Украине. Мы должны это проделывать. Наши пограничники должны быть к этому готовы. Но опять же, это должна делать украинская власть. Это должна быть инициатива президента, парламента, правительства о том, что мы можем реально сделать, не дожидаясь каких-то дальнейших жертв, зная, к чему дело идет.

Как мы можем стать рядом с белорусами? Этот вопрос сейчас - не только белорусов, этот вопрос точно также касается Украины. Каким будет наша граница? Но мы не должны быть циничными. Мы не имеем никакого права просчитывать "а может бы лучше, чтобы Лукашенко сохранился? ... потому что он там танки не пустил, он там еще что не сделал ...". Лукашенко - это Путин. Значит, Путин не хотел, Путину не было выгодно, чтобы русские танки заходили через белорусскую границу. Мы никакого права не имеем быть цинично отстраненными аналитиками и думать: "а может нам лучше иметь диктатора, а может с ним не портить отношения"? Я вижу подобное желание, особенно на верхушке украинской власти - как-то выждать, посмотреть, "а может, оно и прокатит". Мне понятно, что мы не можем признавать результаты выборов. И когда наши дипломаты говорят, что у нас пока нет оснований, то это мне немного странно, потому что тот факт, в какой атмосфере проходили эти выборы ...

... этот фарс, было слепое написание необходимых для Лукашенко результатов. Результаты выборов не были подтверждены ни ОБСЕ, ни ООН и так далее. То есть - выборы без необходимой формальной процедуры.

Да. Но пока вот такой, зафиксированной позиции украинских властей мы с вами не видим. Украина - не просто сосед, не просто страна, которая граничит с Беларусью, а страна, которая это все пережила, которая хорошо знает. И, когда я читаю, что там где-то в небольших городках, как в Бресте появляются "вежливые зеленые человечки", то что нам дальше ждать - мы уже просто знаем. Мы это проходили.

Ну, а, возможно, причины "умеренной" позиции Украины обусловлены, собственно, тем, что и в Украине происходят крайне непростые, странные, и, возможно, угрожающие процессы? Вот у нас, например, на должности в Офисе президента оказался некий господин Татаров, который в свое время отработал в МВД во времена Януковича.

Да. И это именно тот господин, который публично (так как интернет имеет хорошую память) - я уже видел этот видеосюжет - где тот господин Татаров на своем посту обвинял Автомайдановцев в том, что они преследовали четыре автобуса с беркутовцами и затем напали на мирных беркутовцев и побили им автобусы. Это о Крепостном переулке, кто помнит, где было очень жестокое избиение людей озверевшими Беркутом, это вблизи Дома офицеров, Мариинского парка. С другой стороны, у нас была попытка сделать элементы Беларуси, когда Аваковцы точно так же красиво вооруженные, десятками ловили пловцов в Гидропарке, запрещали нам ходить в парк под предлогом борьбы с коронавирусом, делать физические упражнения, что потом оказалось - нужно было делать.

Для чего могли ставить столь заметных персонажей? Это не просто взяли какого-то технократа, который кого-то где-то там по-тихому работал. То есть, человек с такой биографией, с определенными бэкграундом, становится представителем президента в силовых структурах Украины.

Мало того, не о каждом заместителе президент там что-то говорит. А здесь он сказал примерно следующее: да, человек имеет мужество, не убежал, никуда не девался, добросовестно работал, профессионал. Я больше здесь вижу влияние того же Авакова, или близких к нему людей, которые думают, что можно попробовать немножко подмарафетить и усилить, и дать президенту это ощущение всесильности, особенно перед местными выборами. Особенно, когда отдельные местные политические элиты начинают показывать центру, когда центр откровенно пытается проводить нелепые вещи. Я думаю, что некоторым на верхушке этого нашего "Печерского" олимпа хотелось бы и Лукашенко поздравить. Ну, некоторые из слуг народа это и сделали. Но для меня понятно, что, не дай Бог, будет попытка признать результаты Беларуси, то за украинцами не станет. Если за час украинцы собирались, когда услышали о попытке легализовать режимы в рамках какой-то там консультативной группы, режимы оккупированных территорий "ДНР", "ЛНР" - и сразу задний ход власти. Я был глубоко поражен интервью, которое брали у белорусов коллеги-белорусские журналисты, которых спрашивали: "Вы вышли на улицу, не страшно?" - "Очень страшно, - говорят белорусы. - Очень страшно". Плачет бабушка-пенсионерка, на глазах у которой лупили пятнадцатилетнего мальчика пять озверевших бройлеров в хорошей экипировке. И этот типаж, между прочим, на омоновцев очень похож. Это люди, которые сидят на гормонах, делают зарядку, у которых голова переходит в шею, широкие плечи. И я еще одну вещь запомнил: когда одна возмущенная женщина спрашивает этого омоновца: "Что же ты делаешь?", Он сказал - "Я делаю свою работу". В Украине, на пороге местных выборов, нам очень важно, чтобы у нас на местах не возникли свои небольшие княжества ...

На пороге местных выборов мы видим, как капелька за капелькой меняется, так сказать кадровая витрина украинского государства. И вместо того, чтобы пытаться идти на какие-то компромиссы со здравым смыслом, нам предлагают фигуры, которые могут крайне негативно сыграть. И не потому, что я хочу Зеленскому плохого - нет. То есть, он делает шаги, которые могут вызвать реакцию общества в определенный критический момент, который вскоре может появиться.

И ты никогда не знаешь, что именно будет последней каплей. Для этого можно одно посоветовать тем, кто выстраивает, кто извлекает откуда-то из ящика эти старые кадры вроде того же Пискуна или Фокина в переговорную группу, и "новые лица", которым уже там под 100 лет. Я с удивлением понял, что, оказывается, в украинской политике, где люди сгорают на работе, огромные стрессы, 80 лет - это еще молодое лицо, в 90 лет - молодое лицо. Когда я прочитал интервью Пискуна, я заставил себя прочитать Пискуна, есть отдельные фрагменты откровенной лжи, в том числе связанной с отравлением президента Ющенко, и с тем, как "героически" Пискун пытался это расследовать, а президент Ющенко ему этого не давал. Есть много других вещей. Но я вижу, что даже у Сони Кошкиной взорвалось терпение, потому что это такая смесь агрессивности, самоуверенности, бахвальства и уверенности в том, что можно возвращать общий надзор и возвращать доверие к прокурорам. Когда у нас было доверие к прокурорам !? Когда у нас было доверие к силовикам? Не может быть доверия - может быть только демократический контроль и ответственность. Поэтому, назначая таких людей, они, конечно, испытывают наше терпение. Но особенно на местных выборах - я уверен, что, если будет попытка нарисовать себе 80 процентов поддержки какому-то местному батьку Лукашу, то он, то руководитель никогда не будет легитимным, так как граждане хорошо знают, за кого они голосовали и кого они избирали. Поэтому белорусский сценарий - это, возможно, еще один сигнал тем, кто хоть немного думает, какая цена этой диктатуры, этого желания видеть свою страну в формате путинской России.

А второй сигнал дал американский Минюст - украинскому меценату, банкиру господину Коломойскому. Насколько я понимаю, не просто так начали это большое расследование с очень мощным политическим привкусом, хотя речь идет словно только о деньгах.

Совершенно верно. И насколько я помню, наши программы, то я этот тезис с вами проговаривал.

Вы их предупреждали!

Так как в свое время в 2004 году я предупреждал тех же шуфричей с медведчуками о последствиях, когда сказали, что "мы вам головы поотрываем". Я хорошо помню этот разговор. Хорошо помню. И тогда это сработало. И тогда это сработало, в том числе и благодаря позиции американцев, которые просто на несколько недель арестовали счета и украинских, и российских олигархов, и тех политиков, которые пытались провернуть силовой вариант. В частности это сработало и в отношении семьи Кучмы, и о его решении не переходить границу. И сейчас тема Коломойского очень показательна. Потому что мир учится, как реагировать на подобные явления. Потому что просто санкциями для страны - для них это ничто. А когда берутся за ваши деньги, и этот вопрос снова к украинской власти - почему мы так о ... али ситуацию с бывшими соратниками Януковича и самым Януковичем. Большая коррупция, когда украинские прокуроры, даже из очень патриотических сил, сознательно заваливали дела.

Но здесь мы возвращаемся к американцам. Американцы очень хорошо научились отслеживать любые потоки после теракта в Нью-Йорке. И фактически они создали мощнейшую службу, которая в электронном режиме уже, как говорится, собаку съела на том, чтобы увидеть, кто куда выводит деньги. Я помню, что говорили те же наши олигархи, или российские политики - "мы денег в американских банках не держим". А вопрос значительно сложнее. Вопрос в том, что фактически американцы контролируют всю финансовую систему. И то, как они отработали - по Януковичу мы это пропустили частично - но как они на Коломойском отработали эту схему! Коломойский вел себя очень нагло. Обратите внимание - где Беня? - нету Бени. Молчит Беня. И Пискун, который был адвокатом Коломойского, ничего не говорит о том, что трудно бедняге, когда Соня несколько раз переспросила о перспективах Коломойского. Почему бедняге Бени трудно? Потому что он перешел определенную черту. Мало того, Беня почему-то думал, что, если это не он, а то его партнеры ...

Это в украинских условиях можно сказать, что это голос очень похож на судью Вовка. Мне хватило терпения просмотреть всю документацию, но я был поражен, когда листал десятки, если не сотни страниц, ФБР, наверное, сознательно выбросило в открытое пространство, где просто перечисляется каждая транзакция. Причем отслеживается откуда и как деньги выводили из Приватбанка, как через кипрский офис Приватбанка они расходились по другим фирмам, как создавались фирмы-прокладки. Затем, когда надо возвращать эти средства, брались новые кредиты. Все это расписано. То есть, мне понятно, что это бахвальство Коломойского и уверенность наших непуганых олигархов, суд в Днепропетровской области такой же, как суд где-нибудь в какой-то там Калифорнийской области Соединенных Штатов. Оказывается, это совсем не так. Во-первых, то имущество, которое было приобретено, а речь идет о наверное миллиардных операциях, будет конфисковано. Активы будут заморожены. Мало того, Соединенные Штаты еще и умеют хорошо работать с партнерами, с финансами других стран.

А это еще, напомню, при нынешней более-менее благоприятной ситуации в Соединенных Штатах, где руководит не только Трамп, но и еще большой друг украинского народа господин Джулиани. И это в нынешней ситуации. Я себе представляю, что будет в Соединенных Штатах после выборов, когда президентом станет большой симпатизант нынешней украинской элиты Байден. Он вспомнит очень много вещей.

И это произошло в год, когда Беня чувствовал себя "хозяином страны". Он себя так вел. Вспомните начало эры конца эпохи коррупции и бедности. Как позиционировался Коломойский, как он на каждом шагу давал интервью, как он часами лазил по коридорам выставок и просто нарывался на журналистов, чтобы прокомментировать и показать свой триумф. Это очень хороший урок для тех в Украине - не только Авакова, у которого там копеечки есть в Италии ...

А Пинчук, говорят, продает часть своих активов в Украине. Ну, тоже говорят люди.

Да, это уже давно говорят. Так вот, в Беларуси тоже есть свое маленькие бени, свои Аваковы, какая-то своя бизнес-элита. И у Лукашенко тоже. Несмотря на то, что он далеко не Янукович, мне очевидно, что он живет не на одну зарплату президента Беларуси. И главное - у этих людей возникает вопрос - куда бежать? Вот сейчас этот вопрос реально - у Бени. Ведь даже в Израиле он не может себя чувствовать безопасно. Потому что да, Израиль имеет влияние на Соединенные Штаты, но, простите, Соединенные Штаты имеют не меньшее влияние на Израиль. И, когда израильским финансовым службам будет все показано, то уже Беня не скажет, что его в Америке преследуют антисемиты, или, что это - политическое преследование. Очень трудно ему будет показать, что он там страдает за то, что он - представитель еврейской общины, потому что в Америке это - влиятельная община. И тем более, что он никакой не политический. Беня же к политики не имеет отношения !? Ну, разве что эти борды по всей стране "за будущее". Но какое будущее у Бени? - оно тяжелое, как сказал Пискун. Возвращаясь, это очень сильный месседж бизнесу и олигархам, которые поддерживают Лукашенко. И настоящему последнему диктатору Европы Путину. Потому что Путина со всех сторон обложили. По Беларуси, то развитие ситуации в Беларуси направят к Путину. И, если эти "зеленые вежливые человечки" еще куда-то там полезут, то Владимир Владимирович должен очень серьезно подумать, так как это может быть той последней каплей не только для белорусов, не только друзей Путина в Европе, но, как вы правильно сказали, в США. И я хочу увидеть Америку после Трампа, и хочу себе представить, как Путин будет выстраивать отношения вот с той Америкой, против которой он снова пытается воевать и влиять на избирательный процесс.