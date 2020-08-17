 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураГде наше сокровище, там и сердце наше

Где наше сокровище, там и сердце наше


фото: reuters
Во всемирно известного польского репортера Капущинского в одной из его книг, посвященных Африке, есть фрагмент, который больше всего меня поразил, когда я читала его репортажи еще пятнадцать лет назад, и он до сих пор о себе напоминает. Капусцинський возвращался в Польшу из Африки и летел домой через Милан, все еще погружен мыслями в действительность, в которой провел много времени

В Африке он видел собственными глазами, что такое тотальная нехватка пищи и голод, что такое отсутствие воды и как африканским семьям приходится устраивать ежедневный домашний быт, имея в день лишь одну миску воды - на все про все: чтобы умыться и почистить зубы , чтобы приготовить что-то есть, пить то в течение целого дня жары. Оказывается, люди умудряются жить в таких условиях и порой даже радоваться тем немногим, что имеют.

Наверное, невозможно оставаться равнодушным к человеческой беде, когда видишь ее изо дня в день и понимаешь чью на нее обреченность. Поэтому Капусцинський летел домой и возвращался мыслями к пережитому и увиденного. В Милане он имел пересадку и несколько часов ждал самолет в Польшу, поэтому решил воспользоваться случаем и пройтись по городу. Но, добравшись до какой-площади в Милане, был поражен: вечерело, люди сидели за столиками вокруг фонтанов, ели пиццу и салаты, вкусные десерты, пили кофе, лимонад и вино. Всем хватало еды и воды, была спокойная, расслабленная атмосфера. Еще несколько часов назад репортер видел что-то совсем другое: тотальную нищету. А теперь перед глазами была полная ее противоположность. Здесь никто не занимался тем, что в этот момент где-то кто-то в мире нуждается, кому голодно и больно. Этот контраст резанул Капусцинського так, что он должен зафиксировать свой опыт в книге. Запомнить его. Хотя, наверное, и он, и каждый его читатель понимал, что, к сожалению, мир ежедневно выглядит именно так: кому-то болит, а кто-то в это время переживает момент радости; кто-то плачет, а кто-то смеется; кому не хватает денег на хлеб, а кто-то перебирает изысканными блюдами в дорогих ресторанах. Это наш ежедневный опыт и постоянная встреча с контрастами, но больше всего разит, когда они оказываются даже такие резкие.

Помню, когда я впервые тоже почувствовала что-то вроде того, что чувствовал Капусцинського на той миланской площади. Была ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, первая ночь после расстрелов, и я смотрела стрим с Майдана Независимости. Видела многих мужественных людей, которые ночью стояли на центральной площади своей страны, держали оборону от "Беркута" и молились, и молилась вместе с ними. И при этом чувствовала, что миру безразлично. Что хоть что происходит с нами, никто так на самом деле не вмешается. Что почему-то нам приходится пройти этот опыт же - без всякого постороннего спасения. По крайней мере те ужасные февральские дни были только нашим опытом, хотя нас тоже болели в разных уголках мира, как когда-то Капусцинського за Африку.

Чувствую подобное, когда думаю о наших воинах где-то на востоке Украины. Оттуда форуме стримов. Мы не видим их обыденности - летней и зимней. Но и то, что доносится до нас из новостей, не раз ужасает. Их тоже не раз оставлено на самих себя.

А в минувшее воскресенье, после выборов, прошедших в Беларуси и после увиденного кадра, как грузовик силовиков сбивает человека и проезжает по нему, вновь, как дежавю, пришло то самое чувство. Происходит беспредел - и никому его остановить. Сидишь ночью перед монитором, слушаешь новости и просто молишься, потому что больше ничего не можешь сделать. Не можешь даже написать друзьям из Беларуси, спросить, с ними все в порядке, потому что все они вне интернета.

На прошлой неделе многие из нас болел за Беларусь и постоянно следил за молниеносным развитием событий. Многие спрашивали в фейсбуке: что у Лукашенко в голове, о чем думают диктаторы? А меня больше волнует вопрос, почему так много - в каждый момент времени и в каждую эпоху - находится тех, кто защищает их режим? Защищает, конечно, силой, потому что других методов он не признает и не имеет. Жестокость омоновцев в Беларуси, или беркутовцев когда-то в Украине, или вообще солдат царя Ирода, который предписывает уничтожить в Вифлееме и окрестностях всех младенцев в возрасте до двух лет, и воины выслуживаются, выполняя приказ, - откуда она? Что движет этой жестокостью и насилием и они берутся? Нет ответа на этот вопрос и не знаю, будет ли.

Знаю только, что где сокровище человека, там и сердце. Если сердце человека мягкое, ему больно будет забить курицу, ударить кота, копнуть пса; а когда сердце грубеет, кто безжалостно бьет и стреляет человек бросает их друг на друга - и дальше бьет, не зная усталости. История повторяется в разных уголках мира и ничему не учит, ибо человеческая природа все та же.

Буду болеть на этой неделе за Беларусь и молиться, чтобы в ней не было места насилию и агрессии. Хочется, чтобы им, наконец, нигде не было места. И, возможно, чтобы они нигде не было шансов, следует начинать их искоренять прежде в самих себе, хоть где мы живем. Просить, чтобы их не было в наших сердцах, чтобы их побеждали внутренний мир и любовь. Ведь если в тебе мирно и спокойно, разве сможешь выйти на улицу и ударить кого-то или переехать? Или защищать диктатора?

Поэтому прошу спокойствие и мир - в Беларуси и везде. И о неравнодушие друг к другу. Чтобы никто не чувствовал себя оставленным на себя самого. Чтобы в тяжелые моменты были те, кто спешить на помощь и поддержит тех, кому холодно и голодно, защитит и защитит - нас, а не диктаторов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать