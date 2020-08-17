Где наше сокровище, там и сердце наше

17 августа, 2020, 11:25

Во всемирно известного польского репортера Капущинского в одной из его книг, посвященных Африке, есть фрагмент, который больше всего меня поразил, когда я читала его репортажи еще пятнадцать лет назад, и он до сих пор о себе напоминает. Капусцинський возвращался в Польшу из Африки и летел домой через Милан, все еще погружен мыслями в действительность, в которой провел много времени

В Африке он видел собственными глазами, что такое тотальная нехватка пищи и голод, что такое отсутствие воды и как африканским семьям приходится устраивать ежедневный домашний быт, имея в день лишь одну миску воды - на все про все: чтобы умыться и почистить зубы , чтобы приготовить что-то есть, пить то в течение целого дня жары. Оказывается, люди умудряются жить в таких условиях и порой даже радоваться тем немногим, что имеют.

Наверное, невозможно оставаться равнодушным к человеческой беде, когда видишь ее изо дня в день и понимаешь чью на нее обреченность. Поэтому Капусцинський летел домой и возвращался мыслями к пережитому и увиденного. В Милане он имел пересадку и несколько часов ждал самолет в Польшу, поэтому решил воспользоваться случаем и пройтись по городу. Но, добравшись до какой-площади в Милане, был поражен: вечерело, люди сидели за столиками вокруг фонтанов, ели пиццу и салаты, вкусные десерты, пили кофе, лимонад и вино. Всем хватало еды и воды, была спокойная, расслабленная атмосфера. Еще несколько часов назад репортер видел что-то совсем другое: тотальную нищету. А теперь перед глазами была полная ее противоположность. Здесь никто не занимался тем, что в этот момент где-то кто-то в мире нуждается, кому голодно и больно. Этот контраст резанул Капусцинського так, что он должен зафиксировать свой опыт в книге. Запомнить его. Хотя, наверное, и он, и каждый его читатель понимал, что, к сожалению, мир ежедневно выглядит именно так: кому-то болит, а кто-то в это время переживает момент радости; кто-то плачет, а кто-то смеется; кому не хватает денег на хлеб, а кто-то перебирает изысканными блюдами в дорогих ресторанах. Это наш ежедневный опыт и постоянная встреча с контрастами, но больше всего разит, когда они оказываются даже такие резкие.

Помню, когда я впервые тоже почувствовала что-то вроде того, что чувствовал Капусцинського на той миланской площади. Была ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, первая ночь после расстрелов, и я смотрела стрим с Майдана Независимости. Видела многих мужественных людей, которые ночью стояли на центральной площади своей страны, держали оборону от "Беркута" и молились, и молилась вместе с ними. И при этом чувствовала, что миру безразлично. Что хоть что происходит с нами, никто так на самом деле не вмешается. Что почему-то нам приходится пройти этот опыт же - без всякого постороннего спасения. По крайней мере те ужасные февральские дни были только нашим опытом, хотя нас тоже болели в разных уголках мира, как когда-то Капусцинського за Африку.

Чувствую подобное, когда думаю о наших воинах где-то на востоке Украины. Оттуда форуме стримов. Мы не видим их обыденности - летней и зимней. Но и то, что доносится до нас из новостей, не раз ужасает. Их тоже не раз оставлено на самих себя.

А в минувшее воскресенье, после выборов, прошедших в Беларуси и после увиденного кадра, как грузовик силовиков сбивает человека и проезжает по нему, вновь, как дежавю, пришло то самое чувство. Происходит беспредел - и никому его остановить. Сидишь ночью перед монитором, слушаешь новости и просто молишься, потому что больше ничего не можешь сделать. Не можешь даже написать друзьям из Беларуси, спросить, с ними все в порядке, потому что все они вне интернета.

На прошлой неделе многие из нас болел за Беларусь и постоянно следил за молниеносным развитием событий. Многие спрашивали в фейсбуке: что у Лукашенко в голове, о чем думают диктаторы? А меня больше волнует вопрос, почему так много - в каждый момент времени и в каждую эпоху - находится тех, кто защищает их режим? Защищает, конечно, силой, потому что других методов он не признает и не имеет. Жестокость омоновцев в Беларуси, или беркутовцев когда-то в Украине, или вообще солдат царя Ирода, который предписывает уничтожить в Вифлееме и окрестностях всех младенцев в возрасте до двух лет, и воины выслуживаются, выполняя приказ, - откуда она? Что движет этой жестокостью и насилием и они берутся? Нет ответа на этот вопрос и не знаю, будет ли.

Знаю только, что где сокровище человека, там и сердце. Если сердце человека мягкое, ему больно будет забить курицу, ударить кота, копнуть пса; а когда сердце грубеет, кто безжалостно бьет и стреляет человек бросает их друг на друга - и дальше бьет, не зная усталости. История повторяется в разных уголках мира и ничему не учит, ибо человеческая природа все та же.

Буду болеть на этой неделе за Беларусь и молиться, чтобы в ней не было места насилию и агрессии. Хочется, чтобы им, наконец, нигде не было места. И, возможно, чтобы они нигде не было шансов, следует начинать их искоренять прежде в самих себе, хоть где мы живем. Просить, чтобы их не было в наших сердцах, чтобы их побеждали внутренний мир и любовь. Ведь если в тебе мирно и спокойно, разве сможешь выйти на улицу и ударить кого-то или переехать? Или защищать диктатора?

Поэтому прошу спокойствие и мир - в Беларуси и везде. И о неравнодушие друг к другу. Чтобы никто не чувствовал себя оставленным на себя самого. Чтобы в тяжелые моменты были те, кто спешить на помощь и поддержит тех, кому холодно и голодно, защитит и защитит - нас, а не диктаторов.