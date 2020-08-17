Чем особенные яблоки на Спаса. Преображение Господне как большая возможность преобразования души: легенды, символы, семейные обереги

18 августа, 2020, 08:54

Татьяна Зинченко

19 августа - Преображение Господне, Спас, Великий Спас, Яблочный Спас - третий по величине и уважаемости праздник православных. В чем его смысл, что он несет лично для каждого, какие в нем есть особые моменты - в праздничной разведке Еспресо-TV

Постепенно, с удивительно солнечными днями, красочными цветами и сочными фруктами заканчивается очередное лето. Несмотря на все катаклизмы, которые сопровождали его, мы скорбим: хочется, чтобы лето было и было. Это естественно: человек подсознательно тянется к теплу и красоте, которые вполне дарит нам лето.

И человеческой души хочется праздника - также несмотря на все катаклизмы. Это мне очень хорошо видно в селе, где физический труд - как на ладони, его много, так как еще в крестьян и огороды, сады, поля. Поэтому когда приходит праздник - великий день для всего сообщества: можно и отдохнуть, и поблагодарить небу и земли за урожай, и вспомнить духовную историю, легенды, помолиться.

В общем августовские религиозные праздники (многие их называет Спасами - аж тремя подряд, хоть цене имеет общего с церковными канонами) очень поэтические и вкусные, имеют много названий и в смысле празднования становятся поводом для жарких споров со стороны религиозных деятелей, историков и особенно ревностных защитников древних народных традиций. Потому что, как минимум, сочетание двух миров, то есть сочетание древних народных традиций и христианские легенд, не во всем имеют точки пересечения.

Это и неудивительно: венец лета ознаменовался сбором урожая и благодарностью за плоды еще с давних времен, с дохристианских времен, поэтому уже там зародилось очень много традиций и обычаев. А с принятием христианства появились животворные библейские легенды, которые выводят эти праздники за рамки гастрономических плоскостей.

Преображение Господне, которое мы празднуем 19 августа, - одно из таких праздников. Очень большой праздник - третий по уважаемости у православных, его ждут с нетерпением: это венец лета, это праздник людей и садов, это раздолье яблок и легенд о них.

О Преображения рассказывается в трех Евангелиях: от Матфея, Марка и Луки

Преображение - важное событие в земной жизни Иисуса Христа - произошло незадолго до Его страстей и описано в Евангелиях как явление божественного величия и славы Спасителя перед тремя ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор.

Евангелисты повествуют, что Господь пророчески сказал: "... Истинно говорю вам: есть некоторые из тех, которые стоят здесь, не подвержены смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе" (Мк. 9: 1). Через шесть дней Он взял трех своих ближайших учеников - Петра, Иакова и Иоанна - и поднялся помолиться вместе с ними на гору. Там во время молитвы, как сказано в Евангелии от Матфея (17: 2-9), он "преобразился перед ними: лицо Его просияло, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет".

И появились перед ними ветхозаветные пророки - Моисей и Илия. Затем их осенила светлое облако и они услышали из нее голос, который говорил: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

Апостолы испугались и упали на землю, а Иисус, приступив, коснулся их и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда ученики подняли глаза, то никого, кроме Иисуса, не увидели.

Господь запретил им рассказывать о том, что они увидели до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

Вот такая вот светлая история превращения, о которой следует задуматься каждому сущему на земле человеку. Ведь это нам дана такая возможность - преобразование к лучшему - небесная возможность.

Богословы толкуют: Преображение - явление Сына, во время которого Отец свидетельствует голосом со светлого облака Святого Духа - это откровение всех ипостасей Святой Троицы.

Это евангельское событие показывает, что в Иисусе Христе соединены два начала: божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но появилась в Его человеческой природе.

Иоанн Златоуст в своем писании говорил, что оно произошло, "чтобы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее пришествие Христа на облаках во славе с ангелами".

Моисей жил за 1600 лет до Рождества Христова, пророк Илия - за 900 лет. В день Преображения апостолы видели их живыми, а следовательно увидели и подтверждение слов Господа Иисуса Христа: "Кто верует в Меня имеет жизнь вечную".

А еще что отмечают богословы: Преображение состояло не в изменении Божественной природы Христа, а в появлении Его Божества в природе человеческой. Согласно Иоанну Златоусту, Преображение произошло, "чтобы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами".

Яблоки созревают как раз на Спаса

Освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, преобразования и благодатное состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей. И вся природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления.

Народ называет этот день еще и Яблочным Спасом, вкладывая в это понятие светское значение, связанное с праздником урожая. Это подтверждает обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты и тому подобное.

Настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ м. Полтавы отец Александр Дедюхин в своей проповеди объяснил все, что касается яблок, в общем плодов, с точки зрения религиозных писаний.

"Нет никаких уставных и канонических запретов на потребление плодов яблони. Даже открою тайну: в Эдемском саду змей искушал Адама и Еву вовсе не яблоком, там был совсем другой плод. Какой - неизвестно. Яблоки абсолютно невинные, - объясняет святой отец. - А еще одним открытием, безусловно, будет для вас то, что в чине освящения плодов на Преображение, вообще о яблоках не говорится! Вот текст этой молитвы.

"Боже Премудрый и Всемогущий Создателю мира Ты создал небо и землю и все, что на них. Ты вырастил деревья и травы и украсил их крассивыми цветами, а из них овощам соизволил испытать удовольствие и потребления рода человеческого и всякого живого существа Твоего. Сам Господи, благослови начатки плодов этих, подай богатый урожай на них в этом месте, по всей Украине нашей и на всем свете Твоем. Тех, работающие возле них, благослови в добром здравии и покоя собрать и скористуваты их, а всех люди Твоя благослови потреблять эти дары Твои на здоровье телу, душе во спасение, чтобы благодарны Тебе были и в честь и во славу Твою потреблять их уподобились".

В данном случае речь идет не только о яблоках, а о совершенно все плоды, которые Господь вырастил на "радость и потребления рода человеческого". Молитва напоминает, что все плоды, которые выросшие в наших садах и огородах - это благословение Божие, и благодарны верующие приносили в храм начала этих плодов для освящения и из чувства благодарности Богу.

Этому радовалась вся Церковь (как собрание верующих), возносила молитвы и потребляла с благодарностью.

Евангелие нас уверяет: "Ешьте все, что на торгу товары, без малейшего сомнения, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее." (1 Кор.10.25-26).

А еще запомните: не существует ни медового, ни яблочного, ни еще какого-нибудь Спаса. Потому Спас - это Спаситель наш Иисус Христос, и ни что и ни кто другой ", - отметил настоятель храма.

Пришел второй Спас - бери рукавицы про запас

Такая и другие приметы Спаса - также дань традициям, своего рода праздничная игрушка. Хотя, как говорят, примете верь, но и проверь!

Прошел Спас - держи кожух впрок.

К Спасовки пчела делает на г, а после Спасовки на себя.

Как в Спасовку будут большие ветры, то зима будет с метелями и сильными морозами.

Если в Спасовку на деревьях желтеют листья, это предвещает раннюю осень.

Если спасу нет дождя, то это примета, что будет хорошая сухая осень. Дождей немного будет.

Дорогобичарка Елена Солтан (Лилия Цвит) рассказывает о народных истоках большого праздника. Известная мастерица невероятных караваев, в общем выпечки, украинский блогер много общается с верующими и не со слов знает, что историю праздника, которую рассказывают библейские легенды, люди знают и очень дорожат этим знанием. Однако есть и народные толкования, некие праздничные корректировки-переплетение еще с древними традициями, когда наши предки в определенные периоды своей жизни благодарили высшие силы за жизнь, за природные дары, за хорошую погоду. Поэтому освящение фруктов - это проявление человеческой щедрости и благодарности природе и земле.

Пусть в семье пахнет яблочной выпечкой

"Если человек на большой праздник хочет поблагодарить землю за свой урожаем, почему бы и нет? - говорит прихожанка из Дрогобыча. Елена Солтан. К празднику у нее будет особая выпечка с яблоками, с маком, медом, которой она неутомимо делится с желающими и в своей семье украсить праздник вкусно.

Или вот этот, по словам автора рецепта Елены Солтан (Лилии Цвит), "очень мягкий, нежный, не скучный! С доступных продуктов, поэтому получается экономно. Тоненьких слоеные лепешки и сочный крем на яблоках".

Поставь Бога на первое место - и все станет на свои места

Так говорят мудрые люди. И правильнее в данном случае не скажешь, потому что как бы мы не называли этот праздник: Преображением, Спасом или иными названиями - на первом месте будет Бог и спасение, о котором в эти дни особенно упоминается в праздничных богослужениях.

И как чествовать это большой праздник - очень личное дело каждого. Пусть святятся меди, яблоки, другие дары огородов и полей! Пекутся пироги, поминаются те, кто отошел за грань, звучат искренние молитвы. Как благодарность небесам и как просьба благословения.

Публикацию проиллюстрировано фотографиями Анатолия Борейко, сделанные на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.