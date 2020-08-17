 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧем особенные яблоки на Спаса. Преображение Господне как большая возможность преобразования души: легенды, символы, семейные обереги

Чем особенные яблоки на Спаса. Преображение Господне как большая возможность преобразования души: легенды, символы, семейные обереги

19 августа - Преображение Господне, Спас, Великий Спас, Яблочный Спас - третий по величине и уважаемости праздник православных. В чем его смысл, что он несет лично для каждого, какие в нем есть особые моменты - в праздничной разведке Еспресо-TV

Постепенно, с удивительно солнечными днями, красочными цветами и сочными фруктами заканчивается очередное лето. Несмотря на все катаклизмы, которые сопровождали его, мы скорбим: хочется, чтобы лето было и было. Это естественно: человек подсознательно тянется к теплу и красоте, которые вполне дарит нам лето.

И человеческой души хочется праздника - также несмотря на все катаклизмы. Это мне очень хорошо видно в селе, где физический труд - как на ладони, его много, так как еще в крестьян и огороды, сады, поля. Поэтому когда приходит праздник - великий день для всего сообщества: можно и отдохнуть, и поблагодарить небу и земли за урожай, и вспомнить духовную историю, легенды, помолиться.

null

В общем августовские религиозные праздники (многие их называет Спасами - аж тремя подряд, хоть цене имеет общего с церковными канонами) очень поэтические и вкусные, имеют много названий и в смысле празднования становятся поводом для жарких споров со стороны религиозных деятелей, историков и особенно ревностных защитников древних народных традиций. Потому что, как минимум, сочетание двух миров, то есть сочетание древних народных традиций и христианские легенд, не во всем имеют точки пересечения.

Это и неудивительно: венец лета ознаменовался сбором урожая и благодарностью за плоды еще с давних времен, с дохристианских времен, поэтому уже там зародилось очень много традиций и обычаев. А с принятием христианства появились животворные библейские легенды, которые выводят эти праздники за рамки гастрономических плоскостей.

Преображение Господне, которое мы празднуем 19 августа, - одно из таких праздников. Очень большой праздник - третий по уважаемости у православных, его ждут с нетерпением: это венец лета, это праздник людей и садов, это раздолье яблок и легенд о них.

null

О Преображения рассказывается в трех Евангелиях: от Матфея, Марка и Луки

Преображение - важное событие в земной жизни Иисуса Христа - произошло незадолго до Его страстей и описано в Евангелиях как явление божественного величия и славы Спасителя перед тремя ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор.

Евангелисты повествуют, что Господь пророчески сказал: "... Истинно говорю вам: есть некоторые из тех, которые стоят здесь, не подвержены смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе" (Мк. 9: 1). Через шесть дней Он взял трех своих ближайших учеников - Петра, Иакова и Иоанна - и поднялся помолиться вместе с ними на гору. Там во время молитвы, как сказано в Евангелии от Матфея (17: 2-9), он "преобразился перед ними: лицо Его просияло, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет".

null

И появились перед ними ветхозаветные пророки - Моисей и Илия. Затем их осенила светлое облако и они услышали из нее голос, который говорил: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

Апостолы испугались и упали на землю, а Иисус, приступив, коснулся их и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда ученики подняли глаза, то никого, кроме Иисуса, не увидели.

Господь запретил им рассказывать о том, что они увидели до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

Вот такая вот светлая история превращения, о которой следует задуматься каждому сущему на земле человеку. Ведь это нам дана такая возможность - преобразование к лучшему - небесная возможность.

Богословы толкуют: Преображение - явление Сына, во время которого Отец свидетельствует голосом со светлого облака Святого Духа - это откровение всех ипостасей Святой Троицы.

Это евангельское событие показывает, что в Иисусе Христе соединены два начала: божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но появилась в Его человеческой природе.

Иоанн Златоуст в своем писании говорил, что оно произошло, "чтобы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее пришествие Христа на облаках во славе с ангелами".

Моисей жил за 1600 лет до Рождества Христова, пророк Илия - за 900 лет. В день Преображения апостолы видели их живыми, а следовательно увидели и подтверждение слов Господа Иисуса Христа: "Кто верует в Меня имеет жизнь вечную".

А еще что отмечают богословы: Преображение состояло не в изменении Божественной природы Христа, а в появлении Его Божества в природе человеческой. Согласно Иоанну Златоусту, Преображение произошло, "чтобы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами".

Яблоки созревают как раз на Спаса

Освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, преобразования и благодатное состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей. И вся природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления.

null

Народ называет этот день еще и Яблочным Спасом, вкладывая в это понятие светское значение, связанное с праздником урожая. Это подтверждает обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты и тому подобное.

Настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ м. Полтавы отец Александр Дедюхин в своей проповеди объяснил все, что касается яблок, в общем плодов, с точки зрения религиозных писаний.

"Нет никаких уставных и канонических запретов на потребление плодов яблони. Даже открою тайну: в Эдемском саду змей искушал Адама и Еву вовсе не яблоком, там был совсем другой плод. Какой - неизвестно. Яблоки абсолютно невинные, - объясняет святой отец. - А еще одним открытием, безусловно, будет для вас то, что в чине освящения плодов на Преображение, вообще о яблоках не говорится! Вот текст этой молитвы.

"Боже Премудрый и Всемогущий Создателю мира Ты создал небо и землю и все, что на них. Ты вырастил деревья и травы и украсил их крассивыми цветами, а из них овощам соизволил испытать удовольствие и потребления рода человеческого и всякого живого существа Твоего. Сам Господи, благослови  начатки плодов этих, подай богатый урожай на них в этом месте, по всей Украине нашей и на всем свете Твоем. Тех, работающие возле них, благослови в добром здравии и покоя собрать и скористуваты их, а всех люди Твоя благослови потреблять эти дары Твои на здоровье телу, душе во спасение, чтобы благодарны Тебе были и в честь и во славу Твою потреблять их уподобились".

В данном случае речь идет не только о яблоках, а о совершенно все плоды, которые Господь вырастил на "радость и потребления рода человеческого". Молитва напоминает, что все плоды, которые выросшие в наших садах и огородах - это благословение Божие, и благодарны верующие приносили в храм начала этих плодов для освящения и из чувства благодарности Богу.

Этому радовалась вся Церковь (как собрание верующих), возносила молитвы и потребляла с благодарностью.
Евангелие нас уверяет: "Ешьте все, что на торгу товары, без малейшего сомнения, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее." (1 Кор.10.25-26).

А еще запомните: не существует ни медового, ни яблочного, ни еще какого-нибудь Спаса. Потому Спас - это Спаситель наш Иисус Христос, и ни что и ни кто другой ", - отметил настоятель храма.

null

Пришел второй Спас - бери рукавицы про запас

Такая и другие приметы Спаса - также дань традициям, своего рода праздничная игрушка. Хотя, как говорят, примете верь, но и проверь!

  • Прошел Спас - держи кожух впрок.
  • К Спасовки пчела делает на г, а после Спасовки на себя.
  • Как в Спасовку будут большие ветры, то зима будет с метелями и сильными морозами.
  • Если в Спасовку на деревьях желтеют листья, это предвещает раннюю осень.
  • Если спасу нет дождя, то это примета, что будет хорошая сухая осень. Дождей немного будет.

Дорогобичарка Елена Солтан (Лилия Цвит) рассказывает о народных истоках большого праздника. Известная мастерица невероятных караваев, в общем выпечки, украинский блогер много общается с верующими и не со слов знает, что историю праздника, которую рассказывают библейские легенды, люди знают и очень дорожат этим знанием. Однако есть и народные толкования, некие праздничные корректировки-переплетение еще с древними традициями, когда наши предки в определенные периоды своей жизни благодарили высшие силы за жизнь, за природные дары, за хорошую погоду. Поэтому освящение фруктов - это проявление человеческой щедрости и благодарности природе и земле.

Пусть в семье пахнет яблочной выпечкой

"Если человек на большой праздник хочет поблагодарить землю за свой урожаем, почему бы и нет? - говорит прихожанка из Дрогобыча. Елена Солтан. К празднику у нее будет особая выпечка с яблоками, с маком, медом, которой она неутомимо делится с желающими и в своей семье украсить праздник вкусно.

Или вот этот, по словам автора рецепта Елены Солтан (Лилии Цвит), "очень мягкий, нежный, не скучный! С доступных продуктов, поэтому получается экономно. Тоненьких слоеные лепешки и сочный крем на яблоках".

Поставь Бога на первое место - и все станет на свои места

Так говорят мудрые люди. И правильнее в данном случае не скажешь, потому что как бы мы не называли этот праздник: Преображением, Спасом или иными названиями - на первом месте будет Бог и спасение, о котором в эти дни особенно упоминается в праздничных богослужениях.

И как чествовать это большой праздник - очень личное дело каждого. Пусть святятся меди, яблоки, другие дары огородов и полей! Пекутся пироги, поминаются те, кто отошел за грань, звучат искренние молитвы. Как благодарность небесам и как просьба благословения.

Публикацию проиллюстрировано фотографиями Анатолия Борейко, сделанные на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать