Безопасность в интернете. Что такое VPN и как им пользоваться

26 мая, 2020, 14:17

Иногда, посидев час в публичной Wi-Fi-сети кафе, вокзала или аэропорта, можно потерять все деньги с банковской карты и пароли к соцсетям. Вот почему привычка и умение пользоваться VPN-сервисами должна стать для каждого такой же обыденной, как замыкание жилья

Чаще всего о VPN-сервисах украинцы массово услышали после запрета российских соцсетей. Для некоторых возможность обойти запрет (чего мы крайне не советуем) до сих пор кажется единственной функцией таких сервисов. Однако первоочередной функцией VPN является защита приватности и конфиденциальности данных. И вот почему этот навык стоит сделать для себя "новой нормой".

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Что такое VPN?

VPN - это аббревиатура срока Virtual Private Network - виртуальная частная сеть. Интернет стал глобальным, и часто между вами и запрашиваемой в сети информацией есть еще целый ряд лиц: это может быть провайдер или провайдер и общественная точка Wi-Fi. И при этом от вас как пользователя к провайдеру или общественной точки доступа все данные передаются в незашифрованном виде.

Ближайшая аналогия такова: представьте себе письмо, которое вы хотите передать близкому человеку. Информация о том, от кого это письмо, для кого оно и, порой, даже что там написано, будет известно абсолютно всем, кто на него посмотрит. Вряд ли вам такое понравится, но так работает привычное интернет-соединения.

В случае включенного VPN в момент отправки письма, он попадет в своеобразный "частный туннель", где никто не сможет отследить, кому и что прислали. Информация, поступающая в этот туннель зашифровывается, а на "выходе" стоит кодовый замок, известный только вам и конечному получателю.

Ваш реальный IP-адрес при этом изменяется в адрес VPN-сервера. Поэтому все сайты, на которые вы заходите, видят именно его. Если вы, например, выберете Нидерланды, сайт будет "считать", что трафик поступает из Нидерландов, что усложняет процесс сбора и анализа информации о вас.

Фото: Getty Images.

Зачем зашифровывать свои данные

Для это десятки причин, но одна из самых очевидных: чтобы защитить свои данные от "взлома".

Когда вы подключаетесь к публичному Wi-Fi где-то в кафе или на вокзале, заходите в почту или свои соцсети, люди, которые работают в заведении, видят, что пользователь №8 почитал новости, проверил почту и тому подобное. Хуже, если вы что-то покупаете онлайн через публичные сети - тогда рискуете "засветить" данные карточки.

Вот как это показали в одном из социальных экспериментов. Люди приходят в кафе, называют свое имя и заходят в фейсбуке сети кафе, чтобы лайкнуть страницу заведения и получить кофе бесплатно. Пока готовится напиток, специалисты сидят в фургоне рядом и надиктовывают баристу все данные о человеке, которые нашли только за это время - все записывают на стакане:

Кроме защиты ваших данных, благодаря VPN-сервисам можно:

скрыть фактическое географическое положение из соображений конфиденциальности;

покупать дешевле в зарубежных интернет-магазинах или сервисах: часто цена на авиабилеты, гостиницы, одежду или обувь на интернет-сайтах зависит от того, из какой страны пользователь собирается их приобрести;

не позволять кому-либо отслеживать историю ваших веб-просмотров, в том числе правительствам;

не оставлять ни одного цифрового следа вашего лица, места проживания и активности в интернете;

обойти запреты или черный список вашего IP-адреса - часто используют для скачивания различных торрентов или для доступа к сервисам, которые отсутствуют в той или иной стране (например, библиотеки Netflix) и др.

Как выбрать и подключить VPN-сервис

Для этого точно не нужно быть айтишником или тем более хакером. Для включения VPN на компьютере есть несколько способов: установка дополнения для браузера, включение в настройках самого браузера или установление специальной программы отдельно на устройстве.

Для мобильных устройств также есть VPN-сервисы, которые активируются через настройки или специальное приложение. Часто оформив подписку на услуги одного сервиса, вы можете использовать VPN на неограниченном количестве устройств.

На рынке есть немало частично платных, полностью платных или даже полностью бесплатных VPN-сервисов различных производителей. И последним следует быть очень осторожными, ведь любая служба, которая работает "бесплатно", должна где-то монетизироваться, и существует опасность, что это произойдет через продажу именно ваших данных: рекламодателям, правительства и тому подобное.

В таком случае неизвестно, через какие компьютеры и поддельные IP проходит ваш трафик, нет ли у сервиса своеобразного "собирателя" для введенных вами паролей, логинов или текстов.

Поэтому безопаснее использовать платные сервисы: тем более, что цена на них обычно не превышает $ 10 в месяц, а без потребности в премиум-подписке и вовсе стоит, как чашка кофе.

Выбрав соответствующий сервис, все, что нужно сделать, это выбрать страну с нужным IP, нажать "Подключить" для запуска и "Отключиться", когда сеанс закончен.

Фото: Getty Images.

Что еще следует знать о VPN

В зависимости от сервисов, при подключении можно получить дополнительные возможности вроде блокировки рекламы, доступ к библиотекам сервисов вроде Hulu или Netflix, обеспечения режима анонимности или функцию Kill Switch, когда интернет автоматически выключается при исчезновении VPN-подключение.

Также VPN возможно установить на своем маршрутизаторе, чтобы защитить любое устройство, которое подключено к вашей Wi-Fi сети: тогда отдельно VPN нужно устанавливать на ваши устройства только в случае их использования вне дома.

Если находясь в Украине, вы хотите серфить под видом пользователя из США - будьте готовы, что это может несколько замедлять скорость вашего соединения. Лучше обычно работают серверы, которые находятся к вам физически ближе всего. Например, сервер в Венгрии, как правило, даст лучшее соединение, чем сервер в США. Впрочем многое зависит, сколько серверов вашего провайдера.

Также стоит убедиться, что ваш провайдер придерживается политики отказа от регистрации данных пользователей, а еще проверьте, не расположен ли он в стране, где провайдеры должны передавать данные органам власти. Некоторые провайдеры, предлагающие бесплатные услуги, используют ненадежные протоколы (например, PPTP), в которых много слабых мест в системе безопасности. Ищите сервис с 256-битным шифрованием AES - это стандарт отрасли.