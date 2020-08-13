Юрий Вовкогон: "Хуже войны с Россией может быть только дружба с ней"

14 августа, 2020, 11:58

Во Львове готовятся к презентации первой украинской оперы-мифа "Ukraine - terra incognita". Опера в пяти мифах готовилась как поклон украинской песне, впрочем народный фольклор моментально переместился во времени и столетнее народное творчество стало сразу актуальным

Проект масштабный. К его созданию присоединились люди, которым небезразлично развитие украинской культуры. Один из менеджеров проекта - Юрий Вовкогон. Участник русско-украинской войны - в 2014 году из культурной среды пошел защищать украинские границы. Сейчас вместе с командой работает над этим эксклюзивным проектом.

Юрий, ты творческая личность, много лет работаешь в художественной сфере. Сейчас полностью погружен в оперу. Но несколько лет назад ты из среды театралов, музыкантов, художников попал в совершенно новую для тебя и необычную среду. Почему принял решение уйти добровольцем на войну?

Никто не создан для войны: ни официант, ни сантехник, ни художник. Просто надо идти, а кто же еще будет воевать? И в 2014-м ситуация такова была: кадровые украинские военные были дезориентированы или не могли действовать без приказов. Тогда и возникло добровольческое движение. Тем более, я подумал: а что я скажу своему ребенку, когда он спросит меня, где я был в это тяжелое для страны время? Это обычные человеческие вещи. Мне тяжело прощать себе вещи, которые мне не нравятся.

Когда я общаюсь с ребятами, которые воевали еще в начале российско-украинской войны, я всегда прошу вспомнить эти годы. Потому что, кажется, люди начали привыкать и понемногу забывать обо всем...

Да я и сам уже начал забывать. Но для меня сам факт, что мы начали воевать с Россией, - это уже победа. Даже если Россия нас оккупирует - это будет прецедент, последующие поколения точно будут воевать с Россией. У нас была независимость в начале ХХ века, которая просуществовала всего несколько лет. Если бы ее не было, наверное, нас сегодня тоже не было бы. Хуже войны с Россией может быть только дружба с ней. На фронт постоянно приезжали волонтеры и привозили письма от детей из разных уголков Украины. Я помню письмо от школьницы из Полтавы и надпись с ошибками "Ми вас любімо, Слава Українє". Это письмо для меня был свидетельством того, что мы уже победили, потому что начинаем драться.

Вот как раз дети очень тонко чувствуют...

У меня дома много детских рисунков, которые я привез с Востока, это и есть для меня маячок победы. На самом деле у нас антиколониальная война. С одной стороны - желание бывшей империи снова вернуться к своим границам, иначе империя начнет распадаться. Любая, даже замедленная, потеря территории приводит к угасанию империи. Если другие страны мечтают о лучшем, то у "москалей" мечта - чтобы всем было еще хуже. С другой стороны - значительная часть украинцев денационализирована, многие из них являются детьми коллаборационистов или тех, кто годами мирился с несправедливостью. Многие потеряли свою украинскую идентичность. Удивительно, но у нас до сих пор слушают русскую музыку, смотрят руских блоггеров, русские фильмы. У нас дети живут в виртуальном "русском мире". Дети рабов всегда хотят быть похожими на господ, беда только, что они никогда не станут господами. Сейчас самый важный вопрос - это достоинство. У нас была Революция Достоинства, а теперь гибридная война достоинства. Или ты украинец, или ты "второй сорт". Это простые и логичные вещи, но их надо понять.

Согласен. Украинцы не всегда почитает родное. Не считают нужным совершенствоваться в вопросах самоидентификации. Культура должна была играть важную роль в формировании сознания украинского, именно украинская культура, а не иностранная, которая до сих пор остается популярной не только в регионах, приближенных территориально к России, но и здесь, на Западе...

Осознать себя украинцем - это находиться в украинском культурном контексте. Идем от обратного. Кто такие "москали", которые пришли на Донбасс? Это бурятские танкисты, чеченские боевики, дагестанцы, какие-то "казаки", которые воюют за "единую и неделимую" Россию. Они потребители русской культуры, языка, а культурное поле используется политиками для пропаганды. У нас большая часть Украины продолжает находиться в российском культурном поле, и пока это будет продолжаться до тех пор у нас будет опасность оккупации. Почему Россия не напала на Литву, Латвию или Эстонию? Там труднее сказать "Путин введи войска". А здесь им легко. Еще один маячок. На фронте даже рации не шифровались, все друг друга прослушивали. И ребята из Западной и Восточной Украины там между собой галицким диалектом разговаривали, чтобы "москали" ничего не поняли. Лозунг "Геть від Москви!" - до сих пор актуален. Считаю, что нужно отгородиться от российского влияния, отбросить его так же, как вырезают раковую опухоль. Если не сделать этого, мы будем ходить по кругу. Всегда русскоязычные будут следить за российскими новостями, культурными событиями у соседей и всегда будет тогда шанс оккупации. Мы должны больше делать качественного украинского продукта, во всех сферах жизни.

Наверное, будет неточным спросить, как привить любовь к украинскому культурному продукту. Я, скорее, спросила бы, как научить украинцев не употреблять и не воспринимать российское пространство?

Поддерживать своих. У нас не какая-то эксклюзивная ситуация. Антиколониальные войны были всегда и везде. У нас есть огромный опыт деятельности "Просвіти", "Рідної школи", других обществ, есть огромный опыт борьбы наших предков, которые были в гораздо худшей ситуации. Помогать своим, учить, воспитывать своих детей, по возможности воспитывать чужих детей (смеется) и воспитывать себя. Своим примером показывать и создавать как можно больше качественного украинского.

Имея уже большой опыт работы в художественной сфере, в самое тяжелое для страны время ты ушел добровольцем на войну. Как думаешь, важно события русско-украинской войны, Революции Достоинства вносить в культурное украинское пространство?

Да, но все должно быть искренне, иначе это будет работать на прямо противоположный результат. Тогда патриотизм превращается в фальшь. Я рад, что сейчас мало некачественного украинского продукта. В нашей опере мы деликатно обращаемся с ее посвящением Василию Слипаку. Мы не вводим в сюжет его образ, мы не хотим, чтобы это стало бутафорией. Мы декларируем, что посвящаем то, что делаем, Василию Слипаку и всем, кто защищал Украину. Когда я писал пресс-релизы, то написал такую фразу: лучшей благодарностью Герою будет продолжить дело, которое он любил. Не нужно страшных гранитных гигантских памятников, не надо рвать на могилах вышиванки, а завтра опять ничего не делать. Хочешь поблагодарить - сделай что-то. Хуже всего то, что у нас умеют только или плакать, или гордиться. Но наконец надо перестать плакать и гордиться, а просто начать работать.

Собственно, в опере украинские песни удачно переместились во времени и стали реальностью. Песни, которые уже сотни лет идут бок о бок с украинцами, не теряют своей актуальности...

Украинская народная песня всегда будто прорастает и взрывается в трудные времена. Козацкие, стрелецкие, повстанческие песни появились тогда, когда кризисная ситуация больше обостряет и чувство любви, и чувство надежды, и чувство защиты своей земли, и чувство героизма. Эти столетние песни, которые до нас дошли, для украинцев важны. Так же и в опере: народная песня и современная жизнь, современные художественные формы каким-то образом перекликаются и реагируют уже не только на то, что было сотни лет назад, но и на то, что происходит сейчас. Сотни лет у нас повторяется одна и та же ситуация. Это - о вечных понятиях. Поэтому они и важны.

Как думаешь, люди готовы сейчас принимать такую современную украинскую народную песню?

Думаю, что да. И поэтому то, что делаешь, надо делать хорошо и качественно. Даже если это только для одного человека. Какую свою миссию мы видим в этой опере? С одной стороны, посвящение Василию привлечет многих людей, которые никогда прежде не интересовались современным искусством, но из-за патриотизма обратят внимание на нее. С другой - людей, которые интересуются более сложными формами искусства, эта опера заставит вспомнить, что у нас идет война.

На основе украинской песни мы можем делать фантастические современные, актуальные для всего мира вещи. Украинские песни - это не гопачок и вышиваночка. Это глубина, которая может удивить мир. В конце концов, мы должны демонстрировать миру новую нацию, молодую Украину, о которой до сих пор было очень смутное представление. Через оперу мы хотим показать Европе, что мы не просто какая-то страна третьего мира, которая застряла в коррупции, где был Чернобыль и идет непонятная война, а показать людей, которые понимают современные мировые тенденции и могут творить современное искусство. Это люди, которые могут защищать свое право на творчество, на независимость и могут жертвовать жизнью ради свободы. Украина сейчас на острие истории, поэтому интересна Европе. Всегда интересно то, что строится и формируется. Здесь есть напряжение, выливающееся во что-то новое.

Все фото - из частного архива Юрия Вовкогон