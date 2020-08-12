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Espreso.tvКультураОт простуды до COVID - 5 книг, которые помогут разобраться с вирусами

От простуды до COVID - 5 книг, которые помогут разобраться с вирусами

Все книги этого обзора интересны тем, что речь в них прежде всего об актуальной проблеме современности, а также пути ее преодоления. Что касается вирусов как таковых, то авторы предлагают и узнать об их природе, и научиться с ними бороться, и даже посмотреть, как человечество будет жить после всех эпидемий

Френк Раян. Вірусосфера. Від застуди до COVID – навіщо людству віруси. – К.: Yakaboo Publishing

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Эта книга - увлекательное и крайне актуальное путешествие в мир вирусов, из которой можно узнать о том, чем они есть на самом деле, что делают в природе и какую роль сыграли в эволюции на Земле и в истории человечества. Автор раскрывает эти и другие вопросы, глубоко погружаясь в проблематику ряда болезней, которые вызывают вирусы. Он начинает с обычной простуды, знакомых всем кори, ветрянки, герпеса, свинки и краснухи и уходит вместе с читателями в подробности таких менее распространенных болезней, как бешенство, костоломные лихорадка, Эбола и даже вирус-индуцированные раковые заболевания. Благодаря этой книге читатель узнает об особенностях поведения вирусов и о причинах, по которым вирусы поражают человечество. Автор объясняет, как вирусы эволюционировали параллельно с нами и помогли нам стать теми, кем мы есть сейчас. "Отрадно, хотя и несколько неожиданным является тот факт, что многие инфицированных COVID-19 имеют относительно мягкую форму болезни, и только в одной пятой развивается тяжелая начинал угрожающая жизни форма, - разъясняют нам. - Впрочем, это компенсируется тем, что COVID-19 очень заразен, поэтому даже эта небольшее меньшинство, в котором развивается сложная и угрожающая форма, может быть значительно больше, чем мы сначала считали ".

Стівен Кінг. Протистояння. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля

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Этот роман - одна из лучших и самых известных книг знаменитого автора. По сюжету, однажды в колонку автозаправочной станции городка Арнетт врезается старый «шевроле», в салоне которого лежат тела молодой семьи. Чарли с женой и малышкой-дочкой бежали подальше от лаборатории, где в результате стечения обстоятельств на свободу вырвался опасный вирус. Так смертоносный Капитан Трипс начал свой вояж по Америке и миром, безжалостно унося жизни людей. Только шесть на тысячу останутся живыми. Те, кого не скосила болезнь, потеряют своих родных и близких, преодолеют расстояния и препятствия и объединяться, чтобы построить новый мир. В кошмарах, которые они будут видеть каждую ночь, приходить загадочный Темный человек. Апостол смерти, Рэндалл Флегг будет провищать приход Зла и призывать присоединиться к нему. А Матушка Эбигейл собирать тех, кто станет на позицию Добра. Так начнется Противостояние ...

Цезарій Збєжховський. Голокост F. – К.: Видавництво Жупанського

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Сюжет в этом романе так же важен, как и контекст, где все происходит в вымышленном мире будущего, созданного малоизвестным для украинских читателей автором. Произведения которого, тем не менее, отмечены в родной Польше престижными премиями. В данном случае - это научная фантастика с элементами социальной драмы и психологического боевика. Рассказывается пока о мире будущего с бесконечными войнами - как внешними, так и внутренними. Из внешних - это угроза, которая приближается из космоса, касается внутренних, то именно с их перечисление начинается этот динамичный роман, который открывается монологом-сверкой главного героя. "С детьми и Луизой мы едем в замок. Мы покинули Рамм около восьми часов вечера, через полчаса после того, как отец получил наводку от Блюмфельд о приближении угрозы. Точнее, о двух угрозы: о том, что в шестой раз возвращается HOD и о новой атаке саранчи, которую армия может не сдержать, слишком много вампиров кружит в окрестностях, слишком много ... "

Гелен Фіцджеральд. Вірус. – Х.: Фабула

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Автор этого романа - широко известная в Англии писательница и сценаристка. В ее прошлом - годы работы с заключенными, осужденными за сексуальные преступления, и, как она сама утверждает, этот шокирующий опыт положен в основу большинства из ее двенадцати романов. Критики считают книги Фицджеральд триллерами, не подчиняются традиционным канонам жанра. Такова также "Вирус" - удивительно глубокий, истинный роман, постоянно держит нервы читателя в напряжении. Автор остро чувствует природу глубинного, первобытного страха родителей за судьбы детей, а кроме того, обладает впечатляющим даром визуализации - практически каждая сцена приобретает реального объема и чрезвычайной убедительности.

Дженніфер Гарді. Воно заразне. Воно заразне. Інфекційний світ патогенів та мікробів. – Х.: Vivat

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Автор этой книги - доктор наук, старший научный сотрудник Центра по борьбе с болезнями Британской Колумбии и доцент Школы населения и общественного здоровья, которая входит в состав Университета Британской Колумбии. Если присмотреться, пишет она, что мы увидим? Собственную кожу? Дверную ручку? Стакан воды? Свежий воздух? Право, так и заодно мы увидим дома - жилье миллионов крошечных, Манюня существах. Микробов. Чего они хотят? Подобно нам, микробы хотят жить мирно и заниматься своими делами. И это было бы неплохо, если бы ... их дело не становились причиной наших недугов! Собственно, вот такие болезнетворные микробы называются патогенами ... И найти их можно совершенно везде. Что делать? Не паниковать! Поэтому эта книга станет наашим проводником в причудливом микроскопическом мире патогенов - мы узнаем, как они живут, растут, меняют человечество и что мы делаем для того, чтобы остановить их распространение.

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