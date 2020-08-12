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Espreso.tvОбществоМожет ли во Львове начаться образовательная революция?

Может ли во Львове начаться образовательная революция?


фото: Facebook-сторінка OlhaSalivonchuk
Школа, которая рвет шаблоны

Конкурс на должность главы Львовской средней общеобразовательной школы восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" стал довольно резонансным и актуализировал вопрос о состоянии дел в сфере образования.

Свои кандидатуры на конкурс подало два претендента - действующий директор Александр Козловский и самовыдвиженка Наталья Добрянская.

28 июля городское управление образования организовало онлайн-встречу с родителями учеников школы, на которой кандидаты могли озвучить свое видение. Но именно эта встреча породила в родительской сообщества сомнения в честности и прозрачности конкурса. С соответствующим открытым обращением они обратились к мэру Андрею Садовому и призвали взять под свой контроль.

"Избранные час и формат встречи, которая состоялась в рабочее время и онлайн, существенно ограничили возможности для подавляющего большинства родителей принять участие в ней и задать вопрос кандидатам. Но даже тем родителям, кто присутствовал, модератор встречи - начальник управления образования госпожа Зоряна Довганик - всячески пыталась ограничить возможность задать вопрос, прервав обе части встречи в процессе высказывания позиции родителей ", - отмечалось в обращении.

В родительской общественности, в частности, заявили, что поддерживают кандидатуру господина Козловского и опасаются, что в случае его отстранения от должности школа перестанет быть такой, как она есть. Зато Наталью Добрянскую назвали креатурой управления образования.

Также родители учеников и сторонники этой школы организовали в соцсетях флешмоб # будоканубуты , а 4 августа, в день конкурса, провели вместе с детьми акцию под стенами Львовского городского совета.

В начале заседания конкурсной комиссии госпожа Добрянская сняла свою кандидату спустя, по ее словам, давление и травля со стороны оппонентов. В конце конкурсная комиссия рекомендовала назначить Александра Козловского на должность директора по подписанием соответствующего контракта на шесть лет.

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Помощь горсовета

В управлении образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета уверяют, что на самом деле никакого конфликта в этой ситуации не было, а объявление конкурса на должность директора требовал закон.

"У господина Козловского был подписан срочный трудовой договор, который заканчивался в начале июня. Поэтому, согласно действующему законодательству, управление образования объявило конкурс на вакантную должность директора, поскольку согласно ЗУ "О среднем образовании» руководители учебных заведений, находящихся на бессрочных трудовых договорах и были пенсионного возраста, переведены на срочный трудовой договор сроком на год , а те, которые не являются пенсионного возраста, - сроком на шесть лет. Что касается тех руководителей учебных заведений, с которыми в предыдущие годы были заключены срочные договоры, то после их завершения необходимо было объявлять конкурс. Вот мы его и объявили ", - отметила в комментарии Еспресо.Запад начальник управления образования Зоряна Довганык.

На упреки со стороны родителей о том, что управление образования вроде пыталось устранить действующего директора и поставить на его место свою кандидатуру, она отметила: "Это их мнение. Объяснений у меня нет ".

Что касается того, были ли в управление какие-то замечания по работе господина Козловского и деятельности школы, она ответила: "Вообще к дисциплинарной ответственности он не привлекался, а рабочие вопросы всегда были к обсуждению, как и в каждом учебном заведении. Совместно проводили ремонтные работы, совместно проводили встречи с подрядчиками ".

"Школа, которая не отбивает охоту учиться"

Чтобы понять, почему эта история получила во Львове такую широкую огласку, стоит рассказать об особенностях этого учебного заведения. В 1945-2016 годах это была школа с русским языком обучения. В 2016 году здесь состоялся переход на украинский язык обучения и начала реализовываться авторская учебная программа Александра Козловского, утвержденная в Минобразования. Она является экспериментальной и в случае ее успешного завершения может стать общеукраинской, после чего ее смогут внедрять другие школы Украины.

За четыре года, как школу возглавляет новый директор, количество учеников в ней выросла на 350% - с 130 до почти 400 Здесь изучают японский и китайский языки, а также проводят занятия по кунг-фу, айкидо, джю-джюцу.

И неординарные подходы дают свои результаты - по крайней мере так говорят родители учеников. В частности, Ульяна Дидыч, один ребенок которой уже закончила "Будокан", а другая как раз перешла в девятый класс, говорит, что это учебное заведение "рвет все шаблоны государственной школы".

"Это школа, которая не отбивает охоту учиться, а карантин - трагедия для детей. Школа, где директора называют сенсей, пьют с ним чай и встречают в лагере овациями. Школа, куда дети бегают "тусить" на выходных и на каникулах. Школа, где дети, родители и учителя - одна большая сообщество, и это не просто красивые слова, - рассказывает она. - Такое заведение и такая команда должны были быть воплощением чиновничьего счастье - они сами все делают, а ты лишь отчитывайся и проводи показательные экскурсии. Но только не для львовской власти. В несистемном креативному директору она видит угрозу. То ли потому, что не удается воплощать свои схемы, боятся, что другие возьмут пример и выйдут из-под тотального контроля и показушных отчетов? "

"Будем создавать независимый образовательный кластер в Львове"

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Фото: Facebook-страница Александра Козловского

Директор Александр Козловский предполагает, что именно успехи школы и ее особые подходы в работе были как "бельмо на глазу" для департамента гуманитарной политики и в частности управления образования.

Также он убежден, что городским чиновникам могло не нравиться, что школа постоянно поднимала вопрос о необходимости выделения средств на ремонт. Дело в том, что здание школы является историческим памятником, находится в центре Львова и сегодня в очень запущенном состоянии.

"Когда чиновники понимали, насколько сложно ухаживать за памятником архитектуры, то вместо помощи начинали с нами войну. Даже когда мы с боями получали какие-то крохи финансирования, все это затягивалось до последнего момента и давалось с постоянными претензиями и упреками, что, мол, "всех много и мы не можем выделять средства на" Будокан ", - рассказал господин Козловский в комментарии" Еспресо. Запад". - Нам нужны были средства на ремонт трех кабинетов, потому ученики не имели, где учиться. В июне мы устроили онлайн-марафон (сам Козловский в рамках этого марафона установил рекорд по непрерывному 12-часового выполнения шоменучи катаной (рубки самурайским мечом). - Ред.), И за время марафона собрали 130 тыс. грн. Эти средства мы потратили на парты, которых у нас тоже не хватает. В конце марафона мы обратились к городскому голове Андрею Садовому и пригласили его в школу. Мэр принял наше приглашение, встреча состоялась. Андрей Иванович посмотрел, в каком состоянии школа, что делается, сколько сил вкладывается. И буквально на следующий день нам были выделены средства на ремонт трех кабинетов. Было дано распоряжение Зоряне Довганик, чтобы сначала ремонтировать крышу, а после его окончания - будет разработана комплексная проектно-сметная документация на ремонтно-строительные работы. Итак, у нас наконец появилась реальная возможность привести в порядок эту историческое здание в самом центре Львова".

После победы в конкурсе господин Козловский планирует и дальше развивать школу "Будокан", а также считает, что она может стать примером для других школ. Он утверждает, что в системе образования нужны коренные изменения, и не исключает, что они начнутся из Львова:

"Мы будем создавать независимый образовательный кластер во Львове, чтобы способствовать реформированию образования. В течение долгих лет в нашем образовании не происходит никаких изменений. Устаревшие команды управленцев, отсутствие мотивации, раздутость аппарата чиновников от образования, полное неприятие инициативы от школьных педагогов и жесткое ее подавления, нет никакой видения развития образования и привлечения молодых талантливых учителей и содержание специалистов, которые сейчас переходят в частной сектор. Все это и еще много других факторов требует нового взгляда и желания изменить ситуацию. Да, это сложно и это не о популизме, а о ежедневной работе и создание команды единомышленников.

Одной из задач нашего кластера будет, конечно, не только изменение персон, отвечающих за образование во Львове. Мы будем выходить с предложениями, как можно сделать так, чтобы ситуация с "Будокан" не повторялась с другими школами и происходили существенные изменения на местном уровне. Мы считаем, что главными задачами могут стать подготовка команд молодых специалистов образования с новым инновационным мышлением, поддержка и помощь в написании и внедрении интересных, ярких образовательных программ и методик. В результате каждый львовскую школу возглавит команда молодых креативных людей-единомышленников, каждая школа будет иметь свою особенность, "изюминку" и давать возможность каждому львовской ребенку реализовывать и развивать свои склонности и умения. Важным шагом мог бы стать поиск механизма доплат с местной бюджета для всех учителей нашего города. Без этого механизма мы рискуем через несколько лет остаться вообще без учителей начальной школы, математики, физики, химии, иностранных языков и тому подобное. Мы прекрасно понимаем, что школа "Будокан" и ее потенциал является неотъемлемой составляющей львовской образования, а Львов является культурной и образовательной жемчужиной Украины. Если мы сможем в ближайшие годы справиться здесь, во Львове, то это может стать примером для подражания в других городах Украины ".

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