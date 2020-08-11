В горах "корона" не страшна?

12 августа, 2020, 07:49

Во время пандемии в Карпатах - аншлаг

"Карантин - карантином, а отдых - по плану!" - говорят галичане. Несмотря на то, что пандемия - бурлит, большинство жителей Западного региона предпочитает проводить отпуск в курортных зонах. Объясняют это тем, что сидеть дома - надоело. И все же смельчаков, которые решаются следовать за границу, - не так много. Сейчас отдыхающие облюбовали Карпаты.

Большое количество львовян предпочитают поселок городского типа Славское Сколевского района Львовской области. Привлекают - красивая природа, инфраструктура и близкое расположение. Всего лишь 137 км от Львова. Удобно добираться не только собственным транспортом. Путешествие поездом займет 2 часа. Билет в плацкартном вагоне можно приобрести за 85 грн, в купе - около 266 грн.

Цены на проживание - разные. Лучшим считается отель "Захар Беркут", недалеко подъемник на одноименную гору. Цены колеблются от 1180 до 2680 грн за ночь. В стоимость входят завтрак, пользование бассейном, детской площадкой и игровой комнатой, лежаки, зонтики, камера хранения, настольный теннис, футбол и паркинг. А вот если понадобятся беседка с мангалом, прачечные услуги, сауна или бильярд - придется доплачивать. Бронировать номера необходимо заранее. Несмотря на недешевые цены, спонтанно поселиться здесь не получится: отель пользуется большой популярностью среди туристов.

С местами в частном секторе - проще. Даже в хорошую погоду вполне реально забронировать их за несколько дней или даже по приезду. Если санузел совместный - комната будет стоить около 200-350 грн с человека. За номер с удобствами придется заплатить 400 грн и выше.

Усадьба Галины - в живописном месте, на берегу реки, у леса. На территории - много беседок. Некий райский уголок. Во владении семьи - 3-этажный особняк и 2-этажный корпус. Уже много лет принимают туристов. Говорят, цены не поднимали - оставили прошлогодние: просят 200-250 грн с человека. В домах - чисто и уютно. Гости пользуются просторной кухней. В их распоряжении - электрочайник, микроволновая печь и газовая плита, все виды посуды, шампура ... "Еще в прошлом году для желающих готовили карпатские блюда. Теперь, в связи с карантином, от этой услуги отказались. Да и туристов значительно меньше. Было время, когда номеров не хватало - даже в рабочие дни. Теперь ситуация кардинально изменилась. Люди начали заезжать со второй половины мая. К тому времени приходилось выживать ", - рассказывает Галя. Ее соседка Мария продает шашлык, жареные овощи, сладости и напитки на горе Захар Беркут. Говорит, клиентов теперь - мало. "В прошлом году здесь был аншлаг при любой погоде. Теперь посетителей - значительно меньше. Иногда приходится выбрасывать продукты", - жалуется женщина. Говорит, цены снизила. Телячий шашлык стоит 120 грн за шампур. Мария отдает за 100 грн. Овощи-гриль - 50 грн за шампур. Количество лотков по сравнению с прошлым годом сократилось почти вдвое. Их временно переносили, в связи с эпидемией, подальше от подъемника. Очевидно, людям невыгодно выходить с товаром.

Господин Иван катает туристов на лошадях. Мини-поездка стоит 100-150 грн. Желающих - немного. Наиболее популярны в этом году квадроциклы. Хотя путешествие на них "тянет" до 1000 грн в час. Можно заказать экскурсию "Бобик" в горы. Чтобы полюбоваться горными пейзажами, придется выложить около 400 грн с человека.

Популярностью пользуются и форелевые хозяйства. Господин Иван с женой Надеждой научились этому делу во время заработков за рубежом. Вернувшись в родной поселок, построили бассейн, в котором разводят форель. Говорят, во время выходных посетителей хватает.

Привлекает роскошній двор. Супруги построили два особняка, в одном из которых обустроили мини-отель. "Посмаковать собственноручно выловленной рыбкой можно как во дворе, так и в помещении. В Славском не одно форелевое хозяйство, но у нас рыба - самая вкусная. Выращена по специальной технологии. Наведываются украинские звезды, празднуют здесь дни рождения. Но и убытков хватает. объясняем гостям, как следует извлекать рыбу из воды, чтобы не травмировать. Потому что если умрет своей смертью - не будет вкусной. Поэтому жарить ее в таком случае нет смысла ", - рассказывает хозяин.

За выловленную вами форель просят 450 грн за килограмм. Здесь же ее зажарят. К рыбке можно домашний компот (15 грн за стакан) или вино (35 грн за бокал).

На улицах Славского - тишина. Особенно в рабочие дни. А вот в Гребенове, где отдых считается бюджетным, - аншлаг. Екатерина только что вернулась из двухнедельной поездки. Вместе с мужем и двумя детьми отдыхали на базе, где за VIP-номер (двух- или трехместный) нужно заплатить 250 грн с человека. В нем есть кровати, шкаф, телевизор и санузел. Предлагают также экономный вариант - 3- или 4-местные домики, проживание в которых стоит 150 грн за человека. Туристы называют их "советским вариантом". Кроме металлических кроватей и старой "вагонки", если повезет, будет еще и холодильник. "Для нас эта база - идеальный вариант. На сегодня безопасность - превыше всего, - говорит Екатерина. - Домики расположены далеко друг от друга и от цивилизации. Рядом - только река и глухой лес. Моемся и чистим зубы в реке. С собой привезли все необходимое - чайник, электроплитку, мини-холодильник и постель. Магазин и бар, недалеко, - закрыли из-за карантина. Поэтому покупаем продукты на кухне соседней базы. Получается дешевле, чем во Львове. Развлечений здесь никаких нет - купаемся и ходим собирать грибы. Но нам подходит то, что здесь - тихо. Это база для семейного отдыха. А вообще в этом году в Гребенове - яблоку негде упасть. Отдыхаем здесь ежегодно, но такого наплыва людей еще не видели. Очевидно, потому, что выбор поездок из-за пандемии - небольшой".

Не меньший аншлаг - в "элитном" Буковеле. Молодожены Василий и Марьяна отдыхают здесь уже вторую неделю. Выбрали один из самых дорогих отелей. Номера стоят - 4-5 тыс. грн в сутки. Но пока действуют скидки, поэтому супруги отдают 2700 грн. В стоимость входят завтрак, бассейн, дополнительные полотенца, халаты и SPA - зона, пребывание в которой сократили до одного часа (очевидно, чтобы избежать скопления людей). "Гостей в отеле много. Хотя свободные места есть. Обслуживающий персонал - в масках и перчатках. Завтрак - стандартный, то есть - шведский стол. Но официанты сами накладывают выбранные нами блюда в тарелку. По желанию можно заказать завтрак в номер. Услуга стоит 100 грн .

В отеле, который здесь считают самым дорогим, цены не снизили. Подсчитали с женой, что неделя отдыха обойдется нам 60 тыс. И это только - проживание, завтраки и SPA-зона. Поэтому решили, что даже во время медового месяца это нецелесообразно. Хотя даже там людей хватает.

Есть и более дешевые варианты отелей, где за ночь нужно заплатить 1500 грн. Зато обслуживающий персонал там носит маски на подбородке и правил безопасности особо не соблюдают ", - рассказывает Василий. Он также отметил, что в целом цены на развлечения и в ресторанах - примерно такие же, как и в прошлом году.

В магазинах продукты на 5-10% выше, чем во Львове. Однако туристов значительно больше, чем всегда. Говорят, причина в том, что за границу ехать боятся, а морские побережья родины не могут похвастаться отличным сервисом. Несмотря на это этим летом карпатские предприниматели имеют шанс компенсировать ущерб, нанесенный им "карантинными" месяцами.