Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор

10 августа, 2020, 09:34

Портников Виталий

Тысячи людей на улицах Минска и других белорусских городов - демонстрация национальной усталости от многолетнего правления неадекватного диктатора

Нужно понимать, что белорусы вышли не потому, что поддерживают Светлану Тихановскую, которая вообще оказалась случайным кандидатом на пост президента страны. И даже не потому, что вообще понимают, в какой стране хотят жить, какие ценности их объединяют. Они вышли потому, что не хотят больше быть крепостными Александра Лукашенко. Это самый настоящий народный протест против несправедливости в стране, в которой практически никогда не было свободных выборов.

Уже приходилось писать, что Лукашенко объявит себя победителем этих выборов. Так и произошло. В его системе власти нет никаких выборов, а есть плебисцит, на котором должны быть подтверждены его полномочия. Люди, которые восстали против этого порядка вещей для Лукашенко - заговорщики. И теперь вопрос просто в том, кто кого победит - Лукашенко белорусский народ или белорусский народ - Лукашенко. Вопрос в том, какое количество белорусов готово жертвовать собой за свободу своей страны.

Но самое главное - чего не понимают участники протестов и не понимает сам Лукашенко - так это то, что государство, выстроенное диктатором, обречено. Оно разрушится в любом случае просто потому, что не было никаким государством, а было просто владением Лукашенко. У него нет реальной инфраструктуры, как не было реальной инфраструктуры у Украины Януковича. Беларусь, в которой ее жители находились на протяжении 1991-2020 годов, просто лопнет, как воздушный шарик. И ее жители окажутся на стройке, где у каждого будет свой кирпич, а из кирпичей нужно будет построить один дом для всех.

И у этой новой Беларуси будет очень простой выбор: либо уже в ближайшее время стать частью Российской Федерации, либо отбиться от России и начать строить новое государство, которое разорвёт союз с Россией и будет рассчитывать на интеграцию с ЕС и НАТО.

Правление Лукашенко просто позволяло белорусам откладывать этот выбор, банальный выбор между добром и злом, между существованием и исчезновением. Но теперь белорусскому народу придется его сделать.