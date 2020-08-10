"Многие иностранные пациенты, приезжающие к нам впервые, думают, что в Украине медведи письма носят"

11 августа, 2020, 07:52

Пандемия Covid-19 остановила въездной медицинский туризм. Как быстро удастся бизнесу восстановить утраченные позиции?

$2000-2500 - столько в среднем денег оставляет в Украине иностранец, приезжающий в нашу страну на лечение или оздоровление. И это - без учета сопутствующих расходов: проживания в отелях, питания, транспортных перевозок и тому подобного. В топ-тройке услуг, востребованных иностранными пациентами, - стоматология, репродуктология и восстановительная медицина. По качеству они ничем не уступают нашим ближайшим западным соседям (например, той же Польше), а стоят дешевле. Активно такие услуги предоставляет частный медико-оздоровительный сектор Львовщины. В прошлом году, в июне, состоялась презентация Львовского кластера медицинского туризма, членами которого стали девять ведущих частных клиник Львовщины, а в декабре была утверждена Стратегия Львовской области до 2027 года, одной из целей которой определено развитие медицинского туризма. Однако на пути амбициозных планов встала пандемия Covid-19, которая остановила туризм, в том числе медицинский. Границы закрыты, люди не могут свободно передвигаться, а там где могут, введены ограничительные меры, в частности обязательная обсервация и самоизоляция. Какой ущерб понесла отрасль, как быстро удастся ее восстановить и как этой непростой ситуацией может воспользоваться бизнес и общество, выясняла журналистка "Еспресо.Захид".

"О каких-то перспективах можно будет говорить, когда будут сняты ограничения на пересечение границ. А пока эти ограничения действуют, никто к нам не приедет, - убежден президент Львовского кластера медицинского туризма Андрей Рикота. - Есть, например, пациенты из Польши, которые на регулярной основе приезжают во Львов, чтобы получить стоматологические услуги. Они ждут, когда это можно будет сделать. То есть хотят приехать, но пока не имеют такой возможности. Можно было бы переориентироваться на внутренний туризм, но у нас нет достаточных внутригосударственных ресурсов, которые позволили бы полноценно заработать рынку медицинского туризма. Полагаться исключительно на наших ближайших соседей также не стоит. Конечно, в медицинском туризме соседство играет важную роль, потому что из соседней страны можно даже на авто приехать. Но это когда речь идет о "доковидных" временах и оздоровительных процедурах. Если у человека есть какая-то конкретная болезнь, то расстояние для нее не имеет значения - садится на самолет и летит, куда ему нужно. Вот только сейчас это с делать сложно, если не невозможно".





На фото: Андрей Рикота

Эксперт приводит пример Турции - одного из мировых лидеров медицинского туризма, - которая в ответ на снижение заболеваемости в мире ослабила ограничения, а потому подсчитывает прибыли, а не убытки: "Начался туристический сезон. Куда украинцы уехали отдыхать? Или на юг, на море (например , в Одессу), или за границу - в Хорватию, куда можно ехать, если сдал ПЦР-тест и он отрицательный, или в Турцию, которая ослабила ограничения. В другие страны, где ограничения не ослабили, например, в ту же Польшу, где надо проходить обсервацию, поток туристов прекратился".

До пандемии Турция демонстрировала безумные темпы прироста. В последние годы эту страну ежегодно посещали почти 1 млн медицинских туристов из других стран, которые оставляли здесь около 10 млрд долларов (и это только на лечение!) 20 мая Турция разрешила въезд гражданам из 31 страны, которые пересекают границу этого государства с целью оздоровления или лечения. Перед этим турецкие авиалинии приняли еще одно важное решение: предоставить для медицинских туристов почти 50% скидки на перелет. "Это называется "эффективная государственная политика". Запланировали переговоры с турецкими авиалиниями, но их пришлось отложить из-за коронавируса. Хотим в этом месяце их возобновить. Если прийдем к консенсусу, сможем медленно восстанавливать медицинский туризм - за счет ресурсов клиник, которые являются членами нашего кластера и ресурсов турецких авиалиний, глобальной компании, которая продолжает успешно работать в это непростое время, - говорит президент Львовского кластера медицинского туризма. - На примере Турции можем увидеть, что если та или иная страна идет навстречу потребностям пациентов, то у нее есть все шансы обогнать конкурентов, которые еще не скоро восстановят утраченные позиции. Для нас пандемия создает шанс заинтересовать потенциальных клиентов из азиатских стран. Если их страны, расположенные по соседству, будут закрыты, а мы откроем границы для их граждан и предоставим услуги, в которых эти люди нуждаются, эти страны переориентируются на нас. Кто будет более гибким, кто будет принимать рациональные, быстрые решения, тот и выиграет".

Андрей Рикота убежден: коронавирус задаст новый тренд - все большую популярность будет приобретать не медицинский, а оздоровительный туризм. "Когда завершится пандемия, люди больше будут заботиться о своем здоровье. Большим спросом будут пользоваться профилактические, антистрессовые, а также программы по укреплению иммунитета. В игру вступают Моршин, Трускавец, Сходница, а теперь еще и горнолыжный курорт Буковель, получивший лицензию на бальнеологическое лечение. Это создает перспективы развития - как для этих населенных пунктов, так и для целого Западного региона. Согласно мировой статистике, возраст туриста, который выбирает оздоровительный туризм, молодеет. Раньше это были люди старше 50 лет, которые уже имеют проблемы со здоровьем и ищут варианты их решения. Сейчас предложениями оздоровиться все чаще интересуются люди старше 35-ти", - отмечает президент Львовского кластера медицинского туризма.

Один из вариантов привлечь туриста - предложить ему комбинированный тур. Например, деловую поездку с возможностью полечиться. Или экскурсии в сочетании с оздоровительными процедурами. Современное общество живет в активном ритме. Преодолеть несколько километров, чтобы просто отдохнуть или полечить зубы, для современного человека уже недостаточно...

"Медицинский бизнес оказался менее чувствительным к последствиям "локдауна", чем гостиничный или ресторанный. Но нельзя сказать, что мы не почувствовали экономических последствий. Больше всего, конечно, пострадали те клиники и оздоровительные учреждения, которые работают с медицинскими туристами системно, а не время от времени, - говорит Андрей Рикота. - До пандемии у нас была положительная динамика прироста иностранных пациентов, но коронавирус это остановил. Все говорят о том, что осенью следует ожидать второй волны Covid-19. Западные страны нарабатывают различные сценарии на случай, если эти прогнозы, не дай Бог, сбудутся. Но у меня есть сомнения относительно того, будет ли эта вторая волна. Когда в начале страны вводили жесткие ограничения, об экономических последствиях не задумывались. Сейчас же принятия решений о возобновлении/усилении карантина государства будут принимать с учетом потенциального влияния такого решения на экономику. В разных странах мира происходят протесты. Люди понимают, что есть риски, связанные с коронавирусом, но и экономические последствия могут быть не менее сложными. Нельзя останавливать мировую экономику на такой длительный период".

На вопрос, придется ли клиникам в ближайшее время пересмотреть прейскурант на свои услуги, эксперт ответил, что "себестоимость услуг возросла - из-за необходимости проводить дополнительную дезинфекцию, обеспечивать медперсонал и клиентов индивидуальными средствами защиты, а во время эпидемии эти товары всегда дорожают. Однако клиники пока не повышали цен, поскольку понимают, что сложно теперь всем. Будет ли эта затратная часть закладываться в конечную цену для пациента, решится позже, когда появятся окончательные протоколы, каким образом работать в период коронавирусной угрозы".

"Въездной медицинский туризм в Украине остановился по двум причинам: из-за отсутствия авиаперевозок и потому, что Украина оказалась в "красной" зоне. Все пациенты, которые хотели бы к нам приехать, должны были отбыть две недели на карантине. А при возвращении в свою страну - провести еще две недели под замком. Поэтому, с введением карантина, ставку на иностранцев не делали вовсе. Перспектив восстановления медицинского туризма до конца года не видим, - говорит исполнительный директор одного из крупнейших операторов этого рынка Марьяна Свирчук. - В то же время мы продолжаем находиться в постоянном контакте с нашими клиентами из других стран. Пандемия изменила подход к оказанию медицинской помощи - теперь Украина больше будет использовать возможности телемедицины. Ответы на 90% своих вопросов пациенты смогут получить онлайн, а в медицинское учреждение приходить, чтобы получить специализированные медицинские услуги ".

На фото: Марьяна Свирчук.

По мнению Марьяны Свирчук, Украина может заинтересовать потенциальных иностранных клиентов теми услугами, которые являются очень дорогими за рубежом, но дешевле у нас, и которые при этом не уступают по качеству. Например, пластической хирургией. Поэтому клиники, которые предоставляют такие услуги, должны уже сегодня активно готовиться к приему пациентов из-за рубежа.

"Записываться на курсы иностранных языков - уже немного поздно. Знание иностранных языков (прежде всего английского) для персонала современных клиник - must have. Врач, который хочет работать по специальности, обязан владеть английским, поскольку все важнейшие guideline (директивы, рекомендации. - авт.) и новости, связанные с медициной, преимущественно на английском языке, - говорит Марьяна Свирчук и добавляет, что сейчас ее коллеги работают над совершенствованием внутренних процессов, оптимизацией протоколов и customer journey map (маршрутов пациентов, - авт.) "Нам важно сделать пребывание пациентов комфортным и интересным, потому что многие клиенты, приезжая к нам впервые, думают, что в Украине медведи письма носят..."

Если клиники, значительную долю прибыли которых обеспечивали иностранные пациенты, еще могут кое-как переждать "ковидные" времена, временно переориентировавшись на внутреннего клиента, то курортные города переживают теперь не лучшие времена.

"Еще никогда не были закрыты все бюветы, санатории, гостиницы. Конечно, это резко ухудшило наши бюджетные показатели. Ежемесячно бюджет недовыполнялся почти наполовину, - рассказывает мэр Трускавца Андрей Кульчинский. - Но уже открылись почти все санаторно-курортные учреждения, возобновилось железнодорожное сообщение, к нам снова приезжают люди. Курорт оживает! За время карантина много санаториев, пользуясь возможностью, провели ремонтные работы и обновили медицинскую базу. Конечно, до прошлогодних показателей нам еще далеко, но есть положительная тенденция. Областная госадминистрация, городской совет, санатории активно включились в рекламу. Пытаемся донести основные месседжи: "у нас безопасно", "налажена логистика", "город готов принимать гостей", "добро пожаловать".

На фото: Андрей Калачинский городской голова Трускавца

"В последние годы в Трускавец приезжает очень много поляков. Если сравнивать с довоенным периодом, то их количество возросло в десятки раз. Традиционно много у нас гостей из Азербайджана, Беларуси, Молдовы. В первую десятку вошли Израиль, Узбекистан, Германия, США. Теперь, конечно, основной наш контингент из Украины, - говорит Андрей Кульчинский. - Хотя уже слышен на улицах и другой язык. Для всего нужно время. Все восстановится, потому что здоровье нужно всем".

В Трускавце - чрезвычайно низкая заболеваемость Covid-19. Мэр объясняет это, в частности, тем, что в начале карантина в городе резко уменьшилось количество людей. А меньше контактных - меньше потенциальных больных. "Несколько месяцев подряд проводили постоянные обеззараживания в подъездах и на улицах. Из города-побратима из Китая поступила помощь - большая партия медицинских масок (с введением карантина этот товар несколько недель был в дефиците. - Авт.) Все соблюдали условия карантина. Когда началось ослабление (карантинных ограничений. - Авт.), гостиницы и санатории ответственно отнеслись к новым реалиям: закупили средства выявления, обеззараживания, разработали новые внутренние правила работы. Все понимают, что никаких послаблений в этом плане не может быть. В совокупности это и дает результат ", - говорит Андрей Калачинский.

Повышать цены на свои услуги бизнес не спешит, хотя и убытки понес немалые. "Многие люди за период карантина обеднели. Это всем понятно, в том числе и курортному бизнесу. Почти все санатории, возобновив работу, снизили цены на 10-30% и дополнительно расширили спектр медицинских услуг. Это привлекло внимание потенциальных клиентов. Сейчас самое важное запустить курорт. Любой ценой. Поэтому все готовы идти на уступки", - отмечает мэр Трускавца. В том числе и государство. "Верховная Рада предоставила санаториям налоговую льготу. К такому же шагу прибег и городской совет. Временно отменили налоги на землю, недвижимость, единый налог, - перечисляет Андрей Калачинский. - Государственной помощью для работников санаториев Трускавец (если сравнивать с другими городами области) воспользовался больше всех. Началась выдача социальных путевок - по ним уже начали приезжать гости. Но большинство путевок - коммерческие, а их еще не так активно бронируют и реализуют. Со стороны государства косвенной поддержкой курортной отрасли стало выделение средств на строительство новой объездной дороги Трускавца. Выделены средства на реконструкцию большой спортивной зоны отдыха в парке города. Недавно Кабмин утвердил проект указа президента о предоставлении нашему парку государственного значения. С принятием этого указа появилась возможность получать дополнительные средства из государственного бюджета".

Мэр уверяет: пандемия не затормозила развитие города. Напротив, подтолкнула к более активным действиям. "За время карантина полностью реконструирована площадь перед центральным бюветом. Вложены большие средства в городской парк, где любят отдыхать гости города и трускавчане. Получили в собственность все исторические деревянные парковые сооружения - хотим открыть там мини-музеи, - делится планами мэр. - Вместе с областной госадминистрацией, соседями - Бориславом и Сходницей - участвуем в масштабном проекте строительства велосипедных и пешеходных дорожек длиной несколько десятков километров, которые объединят Трускавец, подножия горнолыжных трасс на Буковице, Схидницу, первый горный карпатский хребет у Трускавца со смотровой башней и будут заканчиваться на скалах Тустани. Вместе с Дрогобычем и Бориславом намерены принять участие в грантовом конкурсе по приобретению туристических пассажирских электромобилей для экскурсий по городу. В будущей Трускавецкой ОТГ будет много озер - это открывает дополнительные возможности отдыха на воде и спортивной рыбалки. Фермерский экотуризм, возможность ознакомиться с традициями Бойкивщини в горном селе Орив, новые программы дельфинария, гастротуры, современный 3D кинозал на 300 мест, горнолыжный комплекс Буковица с удобными кресельными подъемниками - и это еще не полный перечень трускавецких "изюминок"! В планах - строительство аквапарка. Инвестор выиграл конкурс по аренде земли"...

"Не верю во вторую, третью и т. д. волны "ковида". По состоянию на сегодня есть ползучее (в арифметической прогрессии) распространение преимущественно легких форм коронавируса. Через несколько месяцев критическое количество населения получит естественной иммунитет и на этом вопрос пандемии закроется навсегда. Актуальность карантина птихоньку себя исчерпывает. Надо вводить ограничительные меры. Надо оснастить больницы, которые лечат пациентов с тяжелыми формами Covid-19. Но должна работать экономика, чтоб эти больницы содержать. В Трускавце работает очень много врачей, которые знают, что это за инфекция и как с ней бороться. Все будет хорошо!" - улыбается Андрей Калачинский.