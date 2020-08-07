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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Украина не должна быть пиратским кораблем

Виталий Портников: Украина не должна быть пиратским кораблем


фото: youtube
Наблюдатели в Украине считают иск, поданный Министерством юстиции США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому

Но в Киеве привычно путают поведение Москвы и Вашингтона. Это Кремль посылает сигналы, когда стремится обеспечить коррекцию чужой политики. А в Соединённых Штатах просто работает правосудие. 

И Игорь Коломойский понимает это лучше, чем многие его соотечественники. После национализации "Привата" он убедился, что Украина Петра Порошенко становится если не правовым государством, то государством, уязвимым для западного правосудия. И от исков США эта Украина его не защитит. Как не защитят его от исков США ни Израиль, ни европейские государства. И Россия Путина не защитит - скорее ограбит. 

Именно тогда Коломойский и решил превратить Украину в африканский бантустан, создать в ней власть, вынужденную защищать его от американского правосудия и правосудия любой другой цивилизованной страны. В 2019 году миллионы украинцев - избирателей Владимира Зеленского - стали соучастниками  этого плана. Под лозунгом борьбы с "барыгами" они обеспечили олигархический реванш и защиту Коломойского от правосудия. 

Поэтому вопрос не в том, поймёт или нет Зеленский последствия действий американского правосудия для своей страны и себя лично. У Зеленского особого выбора нет, его связь с Коломойским нерасторжима. Вопрос в том, согласны ли украинцы и далее выглядеть в глазах остального мира огромным пиратским кораблем, в который после президентских и парламентских выборов 2019 года превратилось захваченное олигархом государство Украина. 

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