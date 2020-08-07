8 августа, 2020, 09:38

Татьяна Зинченко

В августе мы вспоминаем Лесю Украинку - в начале этого месяца она отошла в вечность. Что такое слово / язык для Леси Украинки, какое развитие он получила в ее творчестве - в тематическом исследовании Еспресо-TV

1 августа - очередная годовщина того дня, когда Леся Украинка ушла за горизонт земли, которую любила искренне и душой.

"Для нас, у ріднім краї, навіть дим солодкий та коханий", - писала она, возвращаясь с лечения на родную землю. Больше всего любила эту землю, мир и жизнь. Но не только этой любовью живет она теперь уже в наших сердцах. Ее неутомимая работа в плане идентификации нас как народа, ее патриотизм, ее преданность идеям нации - то, что поражает, что мотивирует и придает нам уверенность и силы до сих пор.

И это при том, что Леся Украинка с молодых лет была тяжелой болезнью прикована к больничной койке и, наконец, она выросла и жила в богатой семье, то есть могла просто наслаждаться жизнью, творить в свое удовольствие. Но, кроме физической боли, она чувствовала боль за свой народ и за свою землю, как бы банально эти слова не звучали.

Кстати, слова для Леси Украинки имели очень большое значение, были для нее средством выражения творческой мысли, средством летописания, средством для объединения единомышленников.

Слова были для нее миром, приносящим облегчение и радость.

... Як я люблю оці години праці,

Коли усе навколо затиха

Під владою чаруючої ночі,

А тільки я одна неподоланна

Врочистую одправу починаю

Перед моїм незримим олтарем.

Летять хвилини – я не прислухаюсь.

Ось північ вдарила – найкращий праці час, –

Так дзвінко вдарила, що стрепенулась тиша

І швидше у руках забігало перо.

Години йдуть – куди вони спішаться?

Мені осіння ніч короткою здається,

Безсоння довге не страшне мені,

Воно мені не грозить, як бувало,

Непевною і чорною рукою,

А вабить лагідно, як мрія молода.

І любо так, і серце щастям б’ється,

Думки цвітуть, мов золоті квітки.

І хтось немов схиляється до мене,

І промовляє чарівні слова,

І полум’ям займається від слів тих,

І блискавицею освічує думки...

В развитии украинского литературного языка Леся Украинка заняла одно из самых выдающихся, самых почетных мест. Давайте вспомним, кто стоял на заре ее зарождения до Леси и как приобщилась наша выдающаяся предшественница к украинскому слову. Потому что ни репрессии, ни притеснения, искоренение языка, несмотря ни на что, не могли остановить его полет, развитие, триумф.

Выдающиеся украинцы - создатели украинского литературного слова

1. Квитка-Основьяненко - это наша легенда в области украинского прозаического слова.

2. Марко Вовчок (Мария Александровна Вилинская) шлифовала народный язык, поднимала его к вершинам совершенства. Богатство языка - лексическое, фразеологическое - это во многом ее рук дело.

3. Иван Нечуй-Левицкий, отец украинского романа. И мы могли уже полностью ощутить силу родного слова в его описаниях - что пейзажей, что бытовых сцен, что эпических сюжетов.

4. Пантелеймон Кулиш высоко поднял прозаический описательный язык.

5. Панас Мирный, Марко Кропивницкий, Иван Карпенко-Карый не только достойно держали языковую планку, но и развивали язык, каждый в своем направлении: эпос, драматургия, комедия.

6. Михаил Коцюбинский и его красочное, эмоционально окрашенное, завораживающе письмо еще шире раскрыли горизонты нашего языка.

7. Яков Щеголев, Степан Руданский также не останавливались на раскрытых возможностях языка.

8. Борис Гринченко особенно ревностно заботился о культуре речи, об упрочении украинского правописания, не раз писал на языковые и правописные темы.

Долгое время собирал материалы для российско-украинского словаря, в конце концов мы имеем 4-томное издание - огромный вклад исследователя в развитие речи.

"Палкими блискавицями, мечами

Хотіла б я вас висловить, слова!"

Леся Украинка (Лариса Петровна Косач) - без преувеличения, украинка в полном смысле этого слова. Ее украинский - ее детство, юность и, собственно, всю жизнь. Родилась в живописном Новограде-Волынском (Звягель), где сама роскошная природа вдохновляла талантливого ребенка.

Людмила Старицкая-Черняховская вспоминала: "Говорили и мы, дети, по-украински, но это была какая-то мешанина украинского языка с русским, который затоплял нас в гимназии. Напротив, Леся Косач, будучи еще ребенком, разговаривала на отборном украинском языке, потому что и училась на нем с братом Михаилом".

Ее мать, Ольга Косач (Елена Петровна), сестра Драгоманова, выдающаяся писательница, ввела в семье украинский язык несмотря на то, что украинский тогда в состоятельных семьях не употреблялся. Прививала своим детям любовь к украинской народной песнеи, сказкам и традициям.

Елена Петровна много писала, переводила Гоголя, издавала в Киеве двухнедельник "Родной Край", в котором не раз заводила бои за чистоту украинского языка. Любовь матери к языку передалась и дочери. Елена Петровна не отдала своих детей в официальную школу, но взяла на себя воспитание дочери и сына Михаила.

Елена Пчилка

Леся имела прекрасное образование: изучила греческий, четыре европейских языка и несколько славянских, а это дало ей возможность читать европейских поэтов в оригинале. Мать направляла, исправляла ошибки, мотивировала, учила культуре языка.

Поэтому произведения Леси Украинки - образцы настоящего, чистого украинского языка.

"Лісова пісня" - гимн красоте нашего языка

И это не преувеличение! Отборная стилистика, лиричность, богатство словаря, глубокий смысл автоматически перенесли это произведение в разряд литературных и языковых шедевров.

Леся Украинка оставила нам в наследство такое цветущее понятие как "провесна".

Николай Зеров пишет о языке Леси Украинки: "Внимательность к народной фразеологии и синтаксу, не совсем обычные для наших поэтов лексические сокровища, стремление обходиться запасами народнего словаря, только облегчая, окрыляя его конкретность, такт и осторожность в употреблении новообразований" ( "Леся Украинка" ).



Леся об украинском языке и родном слове

***

Слово – то мудрості промінь,

слово – то думка людська.

***

Поетична мова – це найприродніша мова.

***

Слово, чому ти не твердая криця,

Що серед бою так ясно іскриться?

Чом ти не гострий, безжалісний меч,

Той, що здійма вражі голови з плеч?

Любовь Скок, ведущий библиотекарь Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, говорит, что спрос на книги Леси Украинки не проходит, скорее, наоборот.

Любовь Скок и сама очарована творчеством Леси Украинки: "Вспоминаю далекое детство. Зима. Я сижу у окна и листаю учебник для второго или третьего класса. Я еще не хожу в школу, но уже умею хорошо читать. Книга досталась от старшего брата. Читаю стихотворение "Мамо, іде вже зима, Снігом травицю вкриває, В гаю пташок вже нема..."... И такая знакомая картина рисуется в моем воображении. А это уже лето. Есть вишни. Бабушка говорит словами Леси Украинки: "Ой, вишеньки-черешеньки, Червонії, спілі, Чого ж бо ви так високо Виросли на гіллі!".

И действительно - не могу достать те вишенки, как в стихотворении. Очень любила "Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо..." И сама старалась не плакать, когда падала, а в детстве почему-то часто ходила со сбитыми коленками. Поэтесса умела простыми словами передать тонкие настроения души. У нее все просто и понятно, но слово ее сильное, потому что она была сильным человеком, который стремился преодолеть свой недуг. В каждом ее стихе чувствуется торжество жизни, вера в лучшее будущее ".

Четыре разговора о Лесе Украинке

Фото Галины Яструбецкой

Буквально недавно в издательстве "Комора" вышла книга "Апокриф. Четыре разговора о Лесе Украинке", в которой Леся Украинка предстает перед нами без навязываемых стереотипов и морализаторства.

"Московская Синодальная цензура запрещала произведения писательницы "за безбожие ", советская коммунистическая хвалила "за атеизм "и одновременно те же пьесы не допускала на сцену. Поэтому смысл той ожесточенной религиозной войны, которую ведут герои Леси Украинки и она сама с официальной церковью, оставался для читателя закрытым. Вплоть до сегодняшнего дня, когда Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук и писательница Оксана Забужко встретились, чтобы обменяться мнениями о произведениях Леси Украинки на сюжеты из евангельской и раннехристианской истории. Предлагаемое издание содержит записи четырех таких разговоров, а также рассматриваемые тексты Леси Украинки в авторской редакции ", - говорится в аннотации к книге.

"... что меня лично поражает, это ее (Леси Украинки, - ред.) постоянное видение в Божьем Слове - Слове, которое написано через реальные события, реальную историю - в историчности тех элементов, которые важны или исходны для христианской веры - определенных стандартов. Эталонов, с которыми она себя соотносит. Эталонов, к которым она постоянно апеллирует. Эталонов, которые она пытается спрашивать, ища ответы на экзистенциальные вопросы ее личной жизни, личного опыта, а затем и опыта жизни тогдашнего украинского общества"(Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук) ".

Одержимые словом

Доктор филологических наук, профессор кафедры украинской литературы ВНУ имени Леси Украинки Галина Ивановна Яструбецкая продолжает эту мысль, очерчивая масштаб личности Леси Украинки.

"Не одну меня интересует, что определяет степень ценности художественного объекта. Средства, в частности, слова, одни и те же, они - в режиме доступа для всех, а результат далеко не одинаков, - говорит профессор. -

Техническое мастерство значит немало, но приемами работы и инструментом в совершенстве может овладеть и ремесленник. Тогда что? Склоняюсь к мысли о важности двух взаимосвязанных факторов: 1) масштаба личности, который проявляется через диспозицию к Всевышнему и 2) композиционно-архитектонических характеристик (если речь идет о литературном произведении, то - начиная от композиции слова, фразы, пунктуации до компоновки/комбинирования более объемных строительных блоков текста). Первое определяет второе. И первое, и второе требует волевых усилий. "Все прекрасное и благородное - плод ума и расчета (не в смысле корысти - Г.Я.)" (Бодлер) ".



"На каком-то этапе расширения своей экзистенциальной территории у художника наступает момент, когда словесный материал начинает проявлять само собой наполняющее свойство (ведь в начале энергию слова приходится добывать, как огонь из древесины путем трения палочек). Исчезает граница между волевым движением и интуитивным творческим актом. Я бы сказала, что к такому слиянию стремится каждый, кто пишет.

Блаженнейший Святослав Шевчук очень точно определил масштаб личности Ларисы Косач и, соответственно, ее параметры как драматурга: Слово Божье как эталон. Не меньше. Среди писателей на такое партнерство решаются единицы из единиц. И это - одержимые словом ", - заключает Галина Яструбецкая.

Надо ли сейчас продолжать о силе и красоте слова Леси Украинки и родного слова в целом? Слова, ради которого становились одержимыми, слова красивого, как лесная песня и твердого, как сталь?