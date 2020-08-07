10 августа, 2020, 07:04

Продолжается жаркое лето, цветут яркие гладиолусы, деликатные розы, неприхотливы мальвы и майоры

По вечерам томно пахнут петунии и маттиолы, полная Луна поднимается над спокойной землей, на которой снова все уродило. Слушаю квартеты Бетховена и думаю об особой серьезности, которой пропитана каждая нота, каждый такт. Ее еще можно назвать честностью, честностью перед собой и перед слушателями. Или же доверием - к себе и к слушателям. Эту же серьезность, честность и доверие чувствуешь, читая добрых старых авторов. Огромная ответственность за слово, торжественный строй души, такое впечатление, что писатель не пишет, а служит Литургию.

Сегодня эта торжественная серьезность, честность и доверие - как их еще назови - практически утрачены в окружающей социальной среде. Катастрофическая политизированность всего на свете, включительно с эпидемией коронавируса и дошкольной подготовкой детей, оценками пожаров в древних соборах, которые, как щепки, горят во Франции и других европейских странах, с недоброй подозрительностью, если не ненавистью к тому, что читает сосед в метро, с публичным юродством и кривлянием, когда ни слова не услышишь и не увидишь, сказанного или написанного от чистого сердца. Куда они попропадали, эти чистые сердца? Все будто перезаражены каким-то психическим коронавирусом. А тех, кто еще не заразился, принято величать лузерами (вот еще одно ненавистное слово новояза, созданное циничным и нигилистичным умом), или "порохоботами", или национально озабоченными и так далее. Как и в советские времена, именно ярлыки обрели повсеместное распространение и использование. Люди, неспособные к разговору по сути и самостоятельному мышлению, охотно лепят на лоб собеседника ярлык: ты - порохобот; ты - лузер; ты левак; а ты фашист. На этом "разговор" обычно и заканчивается. Чтоб ознакомиться с развилистой грибницей бледных поганок подобных эпитетов, достаточно заглянуть на Фейсбук или Твиттер. Но если разобраться, то никто из них не есть ни истинным фашистом, ни настоящим леваком, просто одному нравится прическа скинхеда на аватарке, хоть он старательно празднует 1 мая и 7 ноября, потому что еще наши деды их праздновали, а другой любит носить футболку с изображением Че Гевары и зиговать, приветствуя друзей из ночного клуба. О каше и хаосе, царящих в головах постсоветского населения, можно писать тома.

Тогда как высоким духом, присутствующим в произведениях Бетховена надо исполняться, настойчиво работая над собой. Через сосредоточенное и долгое чтение хороших книг, а не постов в соцсетях. Через классическую музыку, а не прокрутку часами на повторе бреда очередного рэпера-однодневки. Через молитву, наконец, которой никто не отменял, как никто еще не отменил смерти и бессмертия. Галдеж и посторонние шумы проникают в келью души при посредничестве Интернета, социальных сетей в первую очередь. Слишком разношерстная толпа врывается из монитора в твое сознание, слишком спутаны, примитивны и недолговечны их сообщения. Когда читаешь, скажем, блог Кэла Ньюпорта или колонку Николаса Карра, упорно сопротивляющихся пандемии соцсетей, то заранее знаешь, что здесь пишут умные и образованные авторы, которые затрагивают действительно важные темы, умея интересно подать их и развить. Нет смысла тратить драгоценное время своей жизни на мало- или совсем необразованных остальных, которые пишут только потому, что у них есть чем писать, то есть компьютеры и смартфоны, а хуже всего - есть где публиковать. Лично у меня волна увлечения необозримыми возможностями публикации в соцсетях давно схлынула, вместо нее пришло понимание, что крайне необходимо создать фильтры и запруды для коллективного бессознательного поноса, иначе мы все утонем в нечистотах. Есть трубы, по которым бежит чистая питьевая вода, и есть трубы канализации; недопустимо использовать одни вместо других.

То есть и здесь, и сейчас, и всегда остается действующим императив отбора. Более полутора сотен лет назад американский трансценденталист Эмерсон писал в прекрасном эссе "Доверие к себе" до сих пор актуальные, к сожалению, слова о современном ему обществе: "Несамостоятельность духа - здесь добродетель, на которую наибольший спрос, а доверие к себе - предмет отвращения. Общество не любит правды и творчества; оно предпочитает условности и слова, которые ничего не значат". Я понимаю, почему в свое время так увлекся Живым Журналом, потом Твиттером, Фейсбуком, блогами и тому подобным. Как и для каждого из нас, для меня все это оказалось крайне новым и неожиданным, оно бурно развивалось, предлагало необозримые возможности для общения и обмена информацией, возможности, которые еще полвека назад казались просто фантастическими. Но за время, прошедшее с тех пор, картина интернетного мира в корне изменилась. Мощные игроки - такие, как Google или Фейсбук, - захотели не только всепроникающей слежки за каждым пользователем Интернета, но и настойчивого навязывания своей воли воспитывать нас в стадном духе единодушия. Теперь нам вживляют в сознание не только рекламу товаров ведущих мировых брендов, но и должный (на их взгляд, лучший из возможных) образ мышления, оценки и поведения. А как раз это и является недопустимым - хоть для Эмерсона, хоть для меня, хоть для тебя и тебя, и тебя, для каждого человека, который предпочитает мыслить, решать, оценивать и действовать самостоятельно.

Поэтому настала пора выключить компьютер и включить квартеты Бетховена. Заварив свежий чай, я выхожу в сад к нашей розе, и, поднимая чашку, произношу галицкое "П'ю до тебе!" А потом снова вспоминаю Эмерсона: "Вот эти розы, растущие у меня под окном, не оправдывают свое существование ни тем, что до них тут тоже росли розы, ни тем, что бывают и более красивые экземпляры. Они то, что они есть, они живут сегодня и живут вместе с Богом. Для них не существует времени. Просто есть роза и она совершенна в каждый момент своей жизни".

Именно этого я желаю себе и всем вам, даже тем, кто с прической скинхеда и в футболках с Че Геварой: будьте как розы. Только тогда вам можно будет доверять.