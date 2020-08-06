Віталій Портников: Патріотизм - це вміння об'єднуватися

6 августа, 2020, 15:49

Портников Виталий

Патріотизм - це вміння об'єднуватися. Об'єднуватися із патріотами, а не із популістами. Патріотизм - це вміння працювати на країну, а не на власні амбіції. Патріотизм - це розуміння перспективи

Ці прості істини повинні бути важливими для лідера партії "Голос" Кіри Рудик. Але ще більш важливішим для неї і для прихильників "Голосу" знати правду.

Народний фронт, який був провідною партією українських патріотів, був знищений не без участі Петра Порошенка і його оточення. Але після загибелі Народного фронту єдиною серйозною партією українських патріотів стала "Європейська солідарність". Інших партій у нас просто немає. У прихильників "русского мира" є ОПЗЖ. У тих, кому наплювати і на Україну, і на Росію - "Слуги народу". А у тих, хто все ще розраховує, що Українська держава відбудеться, зараз просто немає вибору - "Європейська солідарність" чи капітуляція. І при є цьому абсолютно не важливим, подобається вам Порошенко чи ні. Важливо - українець ви чи ні.

Завданням "Голосу" було боротися за популістський електорат зі "Слугами". Замість цього "Голос" почав боротьбу за патріотичний електорат - і програв, перетворився на партію-одноденку ще за Вакарчука. А після відходу Вакарчука з політики він і партією-одноденкою бути перестав. Тепер все, що може ця партія - відбирати у ЄС голоси на заході України, продовжувати свою агонію і агонію "Слуг". Але майбутнє України визначиться не цими партіями, а боротьбою між ЄС і ОПЗЖ. І від того, хто переможе у цій боротьбі, залежить саме існування України.

А майбутнє політиків з "Голосу" залежить від того, чи зможуть вони вбудуватися у структури "Європейської Солідарності". Це теж правда, яку їм потрібно знати.