"Лишние" учителя

6 августа, 2020, 12:10

Можно ли, сократив пенсионеров, поднять зарплаты молодым педагогам?

Заявление Минфина о "лишних" учителях, которых ведомство насчитало по Украине 32 тыс, основывается на соотношении количества детей и количества ставок учителей. И за счет сокращения учителей пенсионного возраста министерские чиновники видят возможность повысить зарплаты молодым педагогам. Но не похоже, что "бездушные" математические расчеты вполне корректно могут отразить кадровую ситуацию в средних школах, которая на самом деле очень отличается как географически, так и в разрезе преподавания различных предметов. Как показывает пример Львовской области, образование в сельской местности во многом держится именно на учителях-пенсионерах, а нехватка молодых кадров там ощущается особенно остро.

"Нас не интересует, кому сколько лет, нас интересует, кто как работает"

Как сообщили в департаменте образования и науки Львовской ОГА, на сегодня во Львовской области работает 5700 педагогов пенсионного возраста, а это 17% от общей численности учителей.

Пока никаких планов и распоряжений по сокращению учителей-пенсионеров нет. Сейчас только действует только норма закона о том, что с директорами школ пенсионного возраста подписывают контракты на один год (а не на шесть, как с директора не пенсионного возраста). И эту норму в департаменте считают дискриминационным, как не поддерживают последних заявлений со стороны Минфина.

О ситуации с кадрами в школах области в комментарии Еспресо.Захид рассказал директор департамента образования и науки Олег Паска:

"Нас не интересует, кому сколько лет, нас интересует, кто как работает. Мы считаем, что делить людей по возрасту - это нарушение Конституции Украины и прав граждан. Учителей пенсионного возраста больше есть в сельских школах и меньше в городах. Хотя можно приводить разные примеры. Вот во Львове есть учительница украинского языка, которой уже 80 лет - до нее была очередь из родителей, очень просили ее оставаться в школе и учить детей, потому что ее ученики обычно имели самый высокий балл в ВНО. И таких историй много, потому что главное не возраст, а кто как работает.

Есть много критериев, по которым мы можем оценивать работу учителя. Прежде всего это отзывы родителей и учеников, хотя это и субъективная оценка. Но есть и объективная оценка - скажем, есть учителя, ученики которых выигрывают областные и общегосударственные олимпиады. В конце концов, есть аттестация, по итогам которой мы тоже можем смотреть. То есть различные методы определить квалификацию учителя. И как бы ни критиковали такой показатель, как средний балл ЕГЭ, я склоняюсь к тому, что он также имеет значение.

У нас во Львове сейчас не хватает учителей физики, химии, информатики и английского языка. И даже очень популярные львовские школы имеют проблемы с поиском кадров упомянутых специальностей.

В сельских школах есть больше учителей-пенсионеров. Но если их уволить, где мы наберем новых? Молодые очень мало в наших селах и реальная кадровая проблема. Так, существуют определенные механизмы стимулирования. Мы подписываем соглашения с абитуриентами из сельской местности, которые имеют льготы при поступлении, но потом обязаны отработать в селе три года.

Однако, по моему мнению, когда завершится процесс создания объединенных территориальных общин, они придут к тому, что сами будут строить жилье и будут стимулировать хороших учителей, чтобы они приезжали к ним работать ".

"Как прожить на такую пенсию?"

Одна из причин, почему учителя не спешат выходить на пенсию и предпочитают еще немного поработать, хотя бы на полставки, - мизерная пенсия, которая ожидает большинство педагогов. Понять ситуацию поможет пример Галины, учительницы одной из сельских школ Львовщины, которая поделилась конкретными цифрами. Поэтому на пенсии она уже шесть лет, и после 44 лет страхового стажа ее пенсия составляет сейчас 2740 грн. При этом она продолжает работать с нагрузкой чуть более полставки (11 час.) И получает заработную плату в размере 4080 грн.

Галина рассказывает, что свою работу любит, как и своих воспитанников, которых обучает из класса в класс, и было бы трудно все сразу бросить. Хотя она соглашается, что надо "давать дорогу молодым", и могла бы уже уволиться, если бы была достойная пенсия. Кроме того, говорит, много молодых учителей оставляют работу в школе. Только за последний год у них уволилось двое учителей-мужчин - уехали на заработки в Польшу, потому что не хватало средств, чтобы прокормить свои семьи с маленькими детьми.

"У нас еще шесть учителей-пенсионеров, которые продолжают работать. На такие заявления Минфина о сокращении реагируют негативно, а как же можно прожить на такую мизерную пенсию? Хотелось бы, чтобы работа учителя в государстве почиталась, и после выхода учителя на пенсию государство тоже о нем заботилась ... Когда Зеленский перед выборами обещал зарплату 4 тысячи долларов, в школе смеялись, потому что понимали, что это нереально сделать так сразу. Учителя ведь тоже следят, что происходит в экономике, политике, - говорит Галина. - В нашей школе учителей пока хватает, имеем большую школу - более 400 учеников, из окрестных сел к нам тоже доезжают. Но я знаю, что в отдаленных селах учителей действительно не хватает, молодежь оттуда выезжает, работать там остаются преимущественно люди среднего и старшего возраста".

"Вопрос качества в дискуссиях отсутствует полностью"

Каких учителей не хватает, а каких действительно много и от чего зависит их зарплата - в комментарии Еспресо.Захид рассказал экс-заместитель министра образования Егор Стадный:

"Эта проблема многогранна. Когда говорят о том, что у нас или много учителей или мало, то все будут правы. Но учителя все разные, они делятся по предметам, по звеньями школы, по населенным пунктам. И говорить о них всех с другом знаменателем просто невозможно. Например, у нас много или мало учителей химии, которые способны преподавать в школах с румынским языком преподавания? Их на самом деле мало. У нас вообще мало учителей физики, математики и химии даже в школах с украинским языком преподавания. К тому же среди них значительный процент предпенсионного или даже пенсионного возраста. А это значит, что эти люди рано или поздно пойдут из школ, и на смену им никто так быстро не придет.

Если мы посмотрим еще географический разрез, то есть крупные города, где население увеличивается - в основном за счет внутренней миграции. Соответственно, там ежегодно детей становится больше, а учителей не хватает. Но есть и населенные пункты, где есть отток населения, и учителей там в результате больше, чем нужно.

В общем, если брать по всей стране, у нас работает гораздо больше учителей, чем рассчитывается образовательная субвенция. Именно так и делает свои выводы Министерство финансов. И упрекать их в этом не стоит, так как они ничем не манипулируют. Они имеют очень простой алгоритм, который фактически математической формуле, по которой рассчитывают количество ставок учителей по количеству детей в Украине.

Но говорить следует о учителей конкретных предметов в конкретных населенных пунктах. Например, учителей физики, как я уже сказал, не хватает, учителей истории Украины - достаточно, иногда даже слишком много, преподавателей языков тоже хватает.

И когда я говорю "много", то я сужу не по качеству учителей, а сугубо по количеству детей и количеством учителей, обеспечивающих обучение. Есть такие понятия, как расчетная наполняемость класса. И только с этого мы можем судить. А вопрос качества преподавания и профессиональной квалификации этих учителей, что, конечно, суперважно, в этих дискуссиях отсутствует полностью, потому что мы не умеем определять качества работы учителей. Процедура повышения квалификации, так называемой аттестации, не вызывает доверия, а процедура сертификации учителей не является на сегодня такой массовой и полноценно еще не готова заменить аттестацию. Поэтому вопрос о качестве, о чем часто спрашивают и очень часто любят обсуждать в социальных сетях, к сожалению, не определен.

Минфин прав в том, что когда местная власть проводит оптимизацию школьной сети, то со временем, через год-два, у этой власти появляется возможность в тех школах, которые остались после оптимизации, повысить зарплату учителям за счет надбавок.

Относительно зарплаты молодых учителей, то есть загвоздка, которую нужно решать не на уровне местных общин, а на уровне правительства и парламента. Дело в том, что система оплаты труда учителей построена так, что большой вес там составляют доплаты и надбавки, среди которых большее значение имеет стаж. Соответственно, какой у молодых учителей может быть стаж? Поэтому когда мы говорим о привлекательности работы учителя в школе, надо на центральном уровне пересмотреть механизм формирования оплаты труда. Стоит ли так много внимания уделять именно стаж, является ли он залогом того, что учитель будет иметь лучшую квалификацию? Или все же это не всегда связанные между собой вещи и мы могли бы больше полагаться, например, на сертификацию? Тогда молодежь могла бы приходить работать в школу и не ждать, пока тот стаж у них накопится, годами сидя на мизерной зарплате.

Поэтому задача есть у всех. И в местной власти, которая является основателем сети школ и фактически ее удерживает. Эту сеть надо оптимизировать, ведь малокомплектные школы снижают качество образования. Переводить и учителей, и детей в полнокомплектные школы с соответствующим доставкой, обеспечением дорогами и автобусами. А задача центральной власти - наконец пересмотреть то, из чего состоит оплата труда учителя. Я не говорю, что надо полностью отказаться от учета стажа, но считаю, что пришло время посмотреть, имеет ли молодежь стимулы приходить работать в школы. Так как сейчас оплата труда совсем не способствует этому ".