Как "Дерти Лаха" порвали зал и смерть по-украински в "European Express"

7 августа, 2020, 07:05

5 новых книг, которые будут держать в напряжении до последней страницы

В современной литературе все чаще стали появляться истории с «живой» жизни их авторов, когда обычные страсти дают фору фантастическим приключениям или остросюжетным россказням о будущем. И тем более неожиданными поэтому выдаются тексты, в которых классические сюжеты контрастируют благодаря явном, но искусно сделанному фикшн - и о прошлом, и о будущем, и о нашем непростом времени.

Сергій Мартинюк. Рок-н-рол. Роман-імпровізація про всі правди і неправди українського рок-н-ролу. - Х.: Фабула, 2020





История группы "Драть Лаха" в этом романе-взрыва - это действительно история успеха, измены, мечты, испытаний, депрессий и любви, то есть всего что происходит за кулисами. Поэтому как рождается музыка и герои рок-н-ролла? Неужели истории о звездных взлетах, разбитых сердцах с гитарами, реки алкоголя с наркотиками, безумных фанаток и неистовый концертный график - это все, что имеем на выходе? В романе все гораздо сложнее, и несмотря на его «документальную» часть - чередование интервью с группой и его сногсшибательных приключений - есть нечто, чего мы не знаем. «Несмотря на то роман не автобиографичен, - предупреждает автор, - в нем, конечно, немало правды о буднях и праздниках украинских музыкантов. Еще более самопроизвольных, неконтролируемых страхов, с которыми ты оказываешься лицом к лицу каждый раз, когда начинаешь писать новые песни или выдаешь новый альбом ». И неудивительно, что начинается все в романе с символического приключения - океанского кита в днепровских водах, а продолжается полумифическим альбомом, записанный известными музыкантами в начале тысячелетия в зимних Карпатах, поскольку всего за неделю жизни самих героев нового романа перевернется с ног на голову. Или выбросит их жизни на берег, а персональный апокалипсис обернется очередной страницей жизни - узнаем, прочитав этот взрывной роман.

Олена Чернінька. Млин звуків. – Одеса: Картуш, 2020

Заявленная в названии этого обзора смерть в фантастическом экспрессе на самом деле происходит чуть позже, позволяя нам полюбоваться и его изысканным комфортом и мастерством автора, чей роман сразу вводит нас в «европейский» литературный контекст, где и творчество Агаты Кристи, и остальные «фирменные» признаки современного стиля. Поэтому по сюжету, из Львова отправляется экспресс по маршруту Румыния - Венгрия - Австрия - Германия - Бельгия - Франция - Швейцария - Италия - Словения - Хорватия - Черногория - Сербия - Румыния - Львов, весь вояж должен был длиться две недели - с развлечениями, экскурсиями, отдыхом на море, персональными поварами и горничными, и стоило такое удовольствие безумных денег, поэтому попасть простым смертным в чудо-тур был не по карману. Неудивительно, что среди героев - в основном нувориши и нувориши, но и не без модного писателя и депутата, хотя знакомы они между собой оказываются совсем по другим, не профессиональных причин. «- Чувствую, поездочка будет веселой, - с самого дальнего угла отозвалась Нана. - Это я вам как адвокат говорю, - и шутка ее мало кто понял. - Хорошо, что не как патологоанатом, - весело воскликнул Антон, с интересом рассматривая юристку ». Стоит ли говорить, что интригу автор держит на высоте, откуда можно лишь узнать, что попали герои в загадочный отель "Мельница звуков" где-то в Румынии, а уж почему ни выйти из него, ни кто устроил эту ловушку, и главное - куда медленно исчезают герои, узнать можно, но только не делом или свысока просмотрев это профессиональное чтиво, а глубоко погрузившись в его детективные чащи с явным эффектом психологического триллера, который тянет на роскошную роуд-муви в стиле Джармуша, Вендерса или Линча.

Петро Яценко. Магнетизм. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

Новый роман Петра Яценко - магическая история о том, как в удивительный способ связаны люди города: они притягиваются и отталкиваются, могут с легкостью уничтожить друг друга, а могут дать друг другу жизнь ... Главная героиня Мария по кличке Гайка убегает из оккупированного Донецка последним поездом в Киев и оказывается сама в чужом большом городе. Еще в детстве она открыла в себе удивительный талант видеть истории людей, записанные на металле, а теперь слышит речь домов и знает их имена. День за днем перед ним возникают новые причудливые вызовы, но главный из них - сможет ли она своей жертвой спасти родной город, сердце которого перестало биться?

Володимир Кузнєцов. Закоłот. Невимовні культи. – К.: Видавництво Жупанського, 2020

Этот роман, созданный на пересечении научной фантастики, космической оперы и хоррора в стиле Лавкрафта - настоящая книга-головоломка, которую каждый читатель может составлять как ему заблагорассудится. По сюжету, Новая Империя будущего - объединенное человечество Земли, Луны и Марса - ведет жестокую борьбу за собственное существование. Ее противники - потусторонние существа из других слоев Мультиверса, ее проводник - освобожден бог Гагантоа, что с древнейших времен находился в плену на Земле. Мятежным богом человечеству дарованные технологии межпланетного сообщения, квантового вычисления и распределенного интеллекта. Однако его враги - это цивилизации существ из другого пространства-времени и Потусторонние боги. А также те люди, кто считает избранный путь ошибочным и разрушительным. Поэтому на материнском корабле "Синано" - старейшем и самом мощном представителю Объединенного Флота Империи, вспыхивает мятеж. Кто начал его, чему он приведет, а главное - как связан с событиями тысячелетней давности?

Симор Гласенко. Дім чистого світла. – Чернівці: Видавництво 21, 2020

Автор этого романа определил жанр своего произведения как "Подольская готика", главной темой в котором есть искупление. На самом деле события романа происходят в наше время на Подолье, в вымышленном поселке Крутояр, раскинувшийся на скалистых берегах Днестра. Сюда, на замену сельскому врачу, который погиб при загадочных обстоятельствах, прибывает новый фельдшер. Пытаясь выяснить, что же случилось с его предшественником, он запускает цепь трагических событий. На чистый свет выйдут все темные тайны, что так долго таились в царстве тысячелетних товтр. "- Сынок ... Фельдшер обернулся. - Что? - Твой предшественник не оставил предсмертной записки. Обычно люди, которые решили покончить с собой, нечто подобное же пишут. Конечно, все похоже на то, что он не выдержал позора, но ... Директор глотнул последние слова и одарил Фельдшера чутким взглядом. - Просто будь осторожен. Фельдшер понимающе кивнул и покинул кабинет ".