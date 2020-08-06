Деньги вместо бэби-боксов - есть ли в этом смысл. Мнение экспертов

6 августа, 2020, 09:35

С сентября 2018 года родителям новорожденных выдавали так называемые "бэби-боксы" - коробки с необходимым в первые месяцы после появления на свет малыша. Но это осталось в прошлом - в правительстве отказались от этой идеи в пользу денежной помощи

Кому-то пакеты для малышей понравились и были полезными, кто-то почти не воспользовался содержанием, поэтому в соцсетях произошли длительные дискуссии о том, что лучше - бэби-бокс или деньги. Журналистка Еспресо Ольга Чайка собрала точки зрения экспертов по этому поводу. Мы также приводим точку зрения министерства социальной политики, госпожа министр озвучила в эфире UA: Украинское радио.

Марина Лазебная, министр социальной политики:

Монетизация - это пилотный проект. Он заработает с 1 сентября. На сайте Министерства социальной политики будет объявление. Будут публичные договоры со всеми интернет-сетями, онлайн-магазинами, которые присоединятся к этому пилотного проекта. Мы будем предоставлять карточки, и люди в этих сетях будут покупать товары. Деньги можно будет использовать в течение года.

О переходе на деньги. Это правильная идея. Потому что тендерные процедуры - это всегда определенные сделки. Не хочу это комментировать, пусть этим занимаются правоохранительные органы.

Мы сделали максимум: в тендерной документации на бэби-бокс предполагалось 3700 грн, мы даем людям по 5000 грн. Никто ничего не должен зарабатывать, пусть деньги идут на людей. Почему-то думают, что бэби-бокс - это некая бесплатная штука. Это вещи, которые покупались за средства налогоплательщиков!

Лотта Сильвандер, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине:

ЮНИСЕФ призывает Правительство Украины сохранить критически важную программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша". А также - учесть определенные преимущества выдачи пакета в натуральном виде, а именно:

равные права и возможности каждой семьи - программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса;

получения пакета именно в первые дни от рождения ребенка - 99% семей получали «пакет малыша» в роддоме, то есть использование предметов первой необходимости для ухода за ребенком начинается в течение первых дней жизни. Кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию - например, о вакцинации и грудного вскармливания.

Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Товары с пакетом малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%.

В течение двух лет ЮНИСЕФ систематически собирал отзывы родителей на программу. Обследование проводилось путем репрезентативного выборочного опроса бенефициаров в роддоме при получении «пакете малыша» и через 3-5 недель после использования.

Согласно недавнему опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% бенефициаров. Почти половине (49%) получателям «пакете малыша» удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

В то же время ЮНИСЕФ готов оказывать мониторинг нового пилотного проекта правительства по денежным выплатам.

Наталья Шаповал, руководитель KSE Institute, член Консультативного совета Центра совершенствования закупок:

Для закупки бэби-боксов выбрали очень хороший механизм - через государственное учреждение "Профессиональные закупки". И применили рамочное соглашение. Это очень правильный способ провести закупку. Так делают в европейских странах на таких больших объемах. Это было бы очень эффективно и экономно.

По моему мнению, несколько пошло не так. Это две вещи.

Первое - закупку начали проводить очень поздно. Министерство социальной политики очень поздно начало об этом думать. И сейчас нет времени провести закупку, если что-то неправильно происходить. В общем все было подготовлено в очень сжатые сроки. Если бы все начали организовывать через год-полгода, то было бы достаточно времени разобраться со всеми вопросами. Ведь было известно заранее, что эту закупку надо будет проводить.

Второй момент - возможно, есть какие-то интересы, почему эту закупку не могут провести. Но, я думаю, Антимонопольный комитет и суды проанализируют и придут к какому-то выводу.

Мне кажется, что обеспечение бэби-боксами сработало хорошо и стоило бы так же продолжать. Но сейчас, наверное, выбирали между монетизацию и передачей этой закупки назад международным организациям для проведения закупки.

Я думаю, что вариант провести закупку был бы более удобным для получателей. Учитывая, что многим понравились такие пакеты, и для их получения не надо проходить ни бюрократии. И боксы действительно используют для ребенка.

По монетизации - о коррупционных рисках говорят справедливо. У государства сейчас нет нормально работающего механизма подбирать таких дистрибьюторов, в которых родители смогут покупать товары для детей с помощью карточек. Поэтому это будет что-то "сделано руками". Соответственно, там будет много коррупционных рисков.

Однако эту ситуацию следует рассматривать в политическом контексте. Чиновники и президент будут выбирать быстрый и реалистичный вариант, чтобы электорат получил поддержку в какой-то форме.

Александр Соколовский, владелец группы компаний "Текстиль-Контакт", на facebook :

Кому надо в Кабмине нашептали предложение одной (ну очень известной) сети. Не скажу какой. Думаю, все догадались, но скоро официально узнаем! Что те непременно «учтут интересы» ...

И вот на Кабмине премьером вдруг объявляется решение, что о бэби-боксах мамам можно забыть. А будет денежная компенсация в 5000 грн. Казалось бы, где здесь коррупция? Обычная монетизация льгот - ну не смог Минсоц организовать тендер, а 1, 2 млрд грн в госбюджете на целевую помощь выделены, так что же теперь делать ...

Но оказывается, что это не деньги на руки и покупай что хочешь, а «специальная карточка со специальным режимом использования». И как вы думаете, кто будет определять розничную сеть для этой схемы? Минсоцполитики! И угадайте с трех раз, кого они скоро выберут?

А в рознице разве сложно на «специальный список товаров» увеличить наценку на 10-20% (никто не заметит, халява же?). А потом из выделенной суммы вернуть эти 10-20% чиновникам, которые поддержали схему? Вот такая «монетизация для мам» по-украински.

При этом еще раз повторю. Несмотря на упомянутую солидность суммы в 5000 грн, эта торговая сеть, как и любой розницу, имеет наценку не менее 50%, так что мамы в любом случае будут в проигрыше. И вместо того, чтобы получить бэби-бокс в роддоме, придется оставлять маленького ребенка и ехать через весь город. А тем, кто в городах и селах никто доставку делать не будет. Придется за нее платить дополнительно, при этом рискуя, что придет некачественный «кот в мешке». При этом Минсоц наплевал на возможную вспышку вируса и новые ограничения.

При монетизации волшебным образом:

- бюджетные расходы на 30% увеличиваются (с 3800 до 5000);

- а для молодых мам фактическая покупательная способность при этом на 40% уменьшается (сегодня эти 60 предметов в рознице стоят 7300 грн, а карта будет на 5000 грн).