"Визитная карточка Львова" - на грани краха

4 августа, 2020, 13:10

Продавцы "Вернисажа" вынуждены продавать товары дешевле закупочной цены

Попадая на выставку-продажу изделий народного искусства "Вернисаж", вспоминаю детство. От браслетов из бисера, рисованных икон и разноцветных вышиванок захватывало дыхание. А еще мини-базарчик всегда ассоциировался с толпой покупателей. Когда-то к лоткам трудно было пробраться, теперь же - знакомое место изменилось до неузнаваемости. Лишь кое-где можно увидеть покупателей. Да и места на рынке стало гораздо больше.

"Неудивительно, ведь 30% продавцов, работавших здесь годами, до сих пор не вышли на работу после карантина. Количество иностранных туристов уменьшилось на 95 процентов. Из внутренних - наведываются лишь 10% от количества докарантинного периода", - объясняет охранник выставки-продажи изделий народного искусства "Вернисаж" из отдела охраны городского совета "Муниципальная стража", который работает на рынке уже в течение 20 лет. Считает, проблема в том, что Львов относят к "красной зоне", поэтому туристы боятся сюда ехать. Многие выходят торговать только в выходные, так как в рабочие дни касса может остаться пустой.

Если целый день стоять на базаре, то надо купить кофе, перекусить, заплатить грузчику... Все это - расходы, а прибыли - никакой. Вспоминает время, когда даже самый дорогой товар шел "на ура". Например, группа китайцев приобрела сразу 28 покрывал (одеял) из овечьей шерсти. Теперь продать такие покрывала чрезвычайно трудно. Как и "ходовые" вышиванки. Покупают разве что мелочи - и то редко. Например, магнитики можно приобрести в любом сувенирном магазинчике, поэтому люди ищут здесь эксклюзив. Недавно настоящим событием стало то, что предприниматель из Червонограда в течение выходных сбыл черную керамику.

"Сегодня что-то продал, ты - герой!". Такие разговоры идут на рынке, который до недавнего времени был самым посещаемым во Львове.

Светлана Носач работает здесь уже 22 года.

По специальности женщина - экономист. Когда-то вместе с мужем - Богданом Носачем работали в Чернобыле. Во Львов перебрались еще до аварии на ЧАЭС. Мужчина работал на заводе по изготовлению хрусталя. Когда зарплату начали выдавать изделиями, Светлана ездила продавать их за границу. Это было сложно, поэтому впоследствии обосновалась на "Вернисаже". Вспоминает, сначала стеснялась, пряталась в углу, чтобы кто-то из знакомых не увидел. В советский период такое дело называли спекуляцией. "А потом рынок стал нашим вторым домом. До карантина работала здесь почти без выходных, с утра до вечера. Когда моя мама увлекалась куклами-мотанками, поэтому и я научилась их делать. Самодельные игрушки всегда охотно покупали как туристы, так и местные. Во время карантина два месяца сидели дома. Поэтому когда начали понемногу выходить, перешла от классических кукол на более креативные, - вспоминает Светлана. - Делала их в виде молодых музыкантов, молодых мам с младенцами, хозяек с варениками... ". На такие идеи жену вдохновил муж Богдан, а также недостаток покупателей.

Много лет назад у господина Богдана появилось хобби - изготавливал оригинальные изделия из дерева. Директор картинной галереи, ныне покойный Борис Возницкий посоветовал ему смастерить копии замков Золотой Подковы. Господин Богдан с энтузиазмом воплотил этот замысел в жизнь. Теперь музеи в Канаде и Германии гордятся его изделиями. А священник из Австралии заказал у него мини-копии украинских церквей и создал из них музей для их украинской диаспоры. На этом мастер свою деятельность не прекратил - продолжает мастерить деревянные лакированные церкви, мельницы и даже целые поселки. Жена продает их на "Вернисаже". Мастерской нет, поэтому летом творит на балконе, а в холодное время года - на кухне. Супруги признаются, что порой даже "воюют" за территорию: жене надо готовить кушать, а мужу - новый шедевр мастерить.

"До карантина мои работы охотно покупали туристы. Теперь здесь - лишь гости из Киева и Восточной Украины. Но они не особо ориентируются в товаре. Называют церкви замками и домиками. А их дети не знают, что такое вертеп", - говорит художник. Вся их семья - творческая. Дочь Наталью отец в детстве отвел в музыкальную школу. Девочка оказалась способной скрипачкой. Но поступила в Академию сухопутных войск, чтобы овладеть профессией переводчика. Усовершенствовав греческий и английский языки, выехала в Грецию. Там вышла замуж, сменила фамилию на Теодорату. Поскольку эта страна - колыбель Византийской иконы, молодая женщина вспомнила детское увлечение рисованием. По совету друзей поступила в иконописную школу. Вернувшись на Родину, творит иконы необычной формы на дереве, используя корни и стволы. Объясняет, что дерево - это символ креста, на котором распяли Иисуса. Краску изготавливает из яичного желтка и уксуса.

"Яйцо символизирует воскресение, а уксус - Христовы страдания. Использую также измельченное золото, которое олицетворяет духовный мир. Классические иконы пишут на липе. Но можно использовать и другие виды деревьев, кроме осины. По легенде, когда Богородица спряталась за этим деревом, оно шумело, и теперь считается грешным", - рассказывает художница. Отец часто создает рамы для дочкиных работ, а мама их продает. Семейная палатка привлекает посетителей. Зато с выручкой пока - затруднительно. Когда-то, по словам Светланы, часто покупали стеклянные фигурки - их любят коллекционировать дети. Несмотря на то, что здесь цена на них - минимальная (от 20 грн), все же случаются дни, когда не покупают даже их. "Мы живем недалеко - в районе Пидзамча. Не трачу средств на дорогу, поэтому часто выхожу на работу, надеясь, что покупатели все же появятся. Другие продавцы живут далеко или вообще за городом. Им невыгодно приезжать каждый день, зная, что ничего не заработают, а дорогу и обед придется оплатить ", - вздыхает Светлана.

Жалуются на ситуацию и владельцы другой продукции. "За выходные продал только футболку и платье. А вчера - два сувенира по 70 грн", - жалуется Иван.

Неплохим заработком всегда могли похвастаться торговцы вышивками. Здесь есть работы из разных регионов - рубашки, платья, полотенца, салфетки ... Раньше, продав два платья, можно было покрыть дневную кассу. Теперь некоторые вынуждены отдавать товар по цене ниже себестоимости. Мария Руснак приезжает на "Вернисаж" из Черновцов. Продает аутентичные вышиванки (многим из них - более ста лет), вязаные игрушки и куклы-мотанки собственного производства.

"Эту рубашку купила за 400 грн, а продаю - за 300. Приходится так делать, чтобы товар не залеживался", - демонстрирует продавец роскошную гуцульскую вышивку, которую носил кто-то из современниц моей прабабушки. Получает аутентичный полотенце: предлагает его всего лишь за 200 грн. Женщина пишет стихи, поэтому здесь можно приобрести и ее сборку. В карантин просила ее 150 грн, теперь - 100.

Мать с дочерью-подростком рассматривают цветные браслеты и ожерелья из бисера, которые соблазнительно сверкают на солнце. Они - не единственные потенциальные покупатели. Однако, примерив несколько изделий, уходят.

"Видимо, цены пришлось поднять?", - спрашиваю продавщицу.

"Да где там! Наоборот - опустила. При том, что бисер - значительно подорожал. Наведываются время от времени постоянные клиенты. Сегодня браслет приобрела женщина, которая имеет многолетнюю традицию: каждый год на свой день рождения покупает у меня какое-то изделие", - рассказывает Елена.

Товара у всех - много. Изготовили его достаточно, сидя дома во время карантина. Хотя потратили немало средств на материалы, вынуждены снижать цены, чтобы хоть часть продать. У подавляющего большинства продавцов торговля на "Вернисаже" - основной заработок. Те, кто доезжает из-за города, выживают за счет хозяства. Жалуются, что, вернувшись домой, до глубокой ночи работают на огороде и ухаживают за скотом.

Хотя карантин - основная опасность для выставки-продажи, Владимир Кравецкий напоминает и о том, что уже много лет стоит вопрос о его переносе. "Вернисаж" - визитная карточка Львова. Турист спешит прежде всего сюда - покупать произведения искусства, а не колбасу. Если его перенесут куда-то на окраину города, гости туда не поедут ", - объясняет он. Сейчас, перед выборами, об этой опасности речь не идет. Зато раньше работникам рынка неоднократно приходилось устраивать пикеты под городским советом. Небольшую часть территории отдали Национальному драматическому театру имени Марии Заньковецкой. Теперь там - лавочки, на которых ночью устраивают пиршество. Работники рынка говорят, что утром самостоятельно собирают здесь целые пакеты мусора.

Предприниматели надеются, что ближе к Рождеству ситуация с туристами улучшится. Однако опасаются, что нежелание городских властей идти им навстречу может уничтожить бизнес.