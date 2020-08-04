Андрей Пионтковский: Вагнеровцы должны были ликвидировать Лукашенко. В разгаре каскадная операция против Украины и Беларуси

4 августа, 2020, 18:56

Антин Борковский

Знаковый российский политолог, находящийся в Вашингтоне, в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о демарше Козака, дипломатической пощечине Путина Зеленскому и подготовке спецоперации по устранению Лукашенко

События нарастают как снежный ком. Козак, который от Кремля курирует украинское направление, заявил фактически о выходе России из переговорной группы на уровне советников.

Действительно, история творится на наших глазах. Ультиматум Козака от девятого июля дополнен фактически разрывом дипломатических отношений от 30 июля. Я бы еще уточнил, что он заявил даже не о разрыве переговоров с Ермаком, он заявил о выходе России из группы советников Нормандского процесса, то есть, он разрывает переговоры с Украиной, Францией и Германией. И в его заявлении - прямая критика не только Украины, но и Франции и Германии. По моему мнению, это серьезная дипломатическая ошибка Москвы, потому что вся ее стратегия в последний год была направлена на то, чтобы доказать Франции и Германии, что это Украина не выполняет Минские договоренности, и поэтому, собственно, с России следует снимать санкции и вместе давить на Украину, чтобы она шла на политические уступки. Козак порывает со всей этой линией, при этом странно: буквально через два дня после того как официальный Киев во многом пошел ему навстречу. Я имею в виду и замену Кучмы на Кравчука в Трехсторонний группе. Это очень серьезная ошибка Кремля. Она вообще разворачивает симпатии той же Франции, Германии однозначно в пользу Украины. Это - хорошая новость. А плохая новость в том, что ястребы явно побеждают в Москве и готовы добиваться своих целей гораздо более резкими силовыми действиями, вплоть до возможной военной эскалации.

Не менее скандальной стала отставка и выход Леонида Кучмы из Контактной группы, одновременно речь идет и о не менее важном моменте, о так называемом странном разговоре между президентом Зеленским и президентом Путиным. Там очень угрожающий момент о готовности Путина вмешиваться в украинские внутренние дела, в частности, из-за вопроса местных выборыов.

Отставка Кучмы... Вы знаете, когда я услышал эту новость, я сразу вспомнил знаковое высказывание Леонида Даниловича в январе, когда его заставляли подписать протокол о согласии Украины на так называемую формулу Штайнмайера. Он сказал: "Хватит с меня одного Будапештского меморандума". Явно он чувствовал себя не в своей тарелке и ему очень не нравилась та миссия, которую ему навязывали. Поэтому, мне кажется, этот его отказ - это реакция несогласия, которая назревала. И в других многих его высказываниях чувствуется, что Кравчук будет более лояльным к этой линии, которую я назвал капитулянтской. Первоочередным и важным требованием Минских договоренностей является прекращении огня. А именно это никогда не выполняла Россия. Более того, огонь на линии разграничения для России - она никогда не скрывала этого - это средство давления на Украину, чтобы заставить ее пойти на политические уступки. Знаете, главы государств, особенно во времена кризиса иногда или даже часто говорят друг другу разное, любые резкие вещи. Но это не предназначено для наружного уха. Это никогда не выносится. Я никогда не видел, я думаю, специалисты не найдут примера похожего пресс-релиза Кремля, где Кремль с удовольствием рассказывает, что он сделал выволочку, Путин сделал выволочку президенту независимого государства за закон, принятый парламентом этого государства, Верховной Радой. Кроме того, Путин потребовал от своего собеседника, чтобы его словам, которые он сказал во время этого разговора, отвечали действия. Это абсолютно беспрецедентный тон! Что касается опубликованного пресс-релиза Зеленского, то он скорее подтверждает вопросы, которые обсуждались. Якобы мимоходом пресс-релиз Зеленского сообщает невероятное: что они обсуждали с Путиным изменение Конституции Украины. Кроме того, он акцентирует, цитирую пресс-релиз Зеленского, важность предстоящей встречи Нормандской четверки в Берлине. Это становится какой-то навязчивой идеей Зеленского - вымаливание, выпрашивание этой встречи.

Я думаю, он просто хочет, или переложить ответственность, или потянуть время. Несколько минут назад в нашем эфире был опытный украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, который в свое время активно работал в Минской группе. Он сказал, что подобного плана пресс-релизы принято согласовывать. И то, что это не было согласовано, даже на уровне пресс-служб, свидетельствует о колоссальном напряжение.

Напряжение чувствуется с одной стороны. Хамское пренебрежение и по отношению к собеседнику, и по отношению государства, которому указывают, какие законы это государство должно принимать и какие действия совершать, и что собеседник врет, - потому что что это означает: "действия не соответствуют вашим словам"?! И скорее заигрывающий тон с другой стороны. Мне кажется, что в такой острый для Украины момент, когда, собственно, решается судьба ее государственности, на самом верху нарисовались две противоречащие друг другу линии, которые условно я назвал линией Данилова-Резникова-Кулебы и линией, не побоюсь это сказать, Ермака -Зеленского-Коломойского.

Здесь очень опасный момент, поскольку Путин заявил, что проведение местных выборов (он даже не уточнял в официальном пресс-релизе, относительно временно оккупированных территорий), вообще - проведение местных выборов идет в разрез с Минском договоренностями. Это как понимать?

Более того, не знаю обратили ли внимание во всем мире и в Украине, что в процессе поправок в Конституцию была внесена знаменитая фраза из путинской "Крымско-Судетской" речи, которая тогда была просто риторикой, а сейчас она становится юридическим обязательством Российского государства, что он, Путин, не только имеет право, но и обязан защищать права русскоязычных вообще, в любой точке земного шара. Ну и плюс непосредственная демонстрация военной силы. Это явная угроза. Это еще одна историческая ассоциация. В прошлый раз мы с Вами ее даже обсуждали: в своей статье о Второй мировой войне он пишет, что инкорпорация прибалтийских государств в Советский Союз состоялась добровольно, с согласия руководства этих государств, в соответствии с нормами международного права. Он хочет получить политическую капитуляцию Украины, то есть полную легитимизацию в украинском правовом и политическом поле военно-террористического плацдарма ОРДЛО. И это осуществить руками руководителей Украины. Вот об этом свидетельствует его разговор с Зеленским. Именно этого в грубой и абсолютно наглой форме требуют от Зеленского.

Но с другой стороны, стороны якобы достигли определенного компромисса относительно очередного "всеобъемлющего" прекращение огня. И в то же время мы видим, что продолжаются обстрелы с российской стороны, точнее, со стороны, контролируемой российскими военными.

Вы правы. Они немедленно были нарушены Москвой. Более того, на следующий день Песков нагло заявил, что Москва не гарантирует выполнение перемирия. То есть, фактически он сказал: мы нарушали и будем нарушать, прикрываясь самодеятельностью так называемых ОРДЛО. Есть такой "дипломат" в ОРДЛО. Я не знаю его фамилии, в шоу Соловьева его представляют как Родиона. Так вот этот Родион наиболее точно и полно выразил политику Москвы, когда, помните, Козак предательски добился, подписал протокол о консультативном совете - совместном органе в верхней палате - и он был сорван благодаря сопротивлению гражданского общества. Так вот, это привело этих ордловских людей в такую ярость, что Родион тогда кричал: "Не согласитесь на консультативный совет - не видать вам никогда прекращении огня". Вот это наиболее точно выраженная политика Москвы. И другой не будет. "Если не пойдете путем политической капитуляции, мы будем стрелять и мы будем убивать ваших людей". Кстати, события буквально последних часов: задержана огромная группа вагнеровцев в Беларуси. Из них - 13 военных преступников, известных, зафиксированных в Украине, которые убивали украинцев на Донбассе. А сейчас они, очевидно, пришли убивать в Беларуси. И я вижу это событие как повтор операции 79-го года с ликвидацией Амина. Это - группа, которая послана ликвидировать Лукашенко, который все же в последнее время упорно противится полному поглощению Беларуси. Лукашенко суждено стать Амином, и подготовлено уже - впечатляющая даже игра слов - подготовлен новый Бабрак, точнее новый Бабарыка, который должен будет вернуть Беларусь в родную имперскую гавань. Лукашенко пошел на резкое обострение, арестовав эту группу. Мне кажется, государство, уважающее себя, должно немедленно требовать выдачи этих тринадцати военных преступников Украине. Это и усилит позиции Лукашенко в противостоянии Москве, и поставит в невигодное положение Кремль. Это надо делать просто в ближайшие часы.

По имеющейся у меня информации решение в Москве по так называемому украинскому вопросу якобы будет приниматься в зависимости от ситуации в Беларуси. То есть, белорусский кейс и кейс украинский в московских головах вяжется в единую стратегическую схему.

Чтобы не говорили о Лукашенко, о последнем диктаторе Европы, сейчас речь - не о нем, и не о власти в Беларуси. Сейчас речь идет о самом существовании Беларуси. И вы правильно сказали, что уничтожение суверенитета Беларуси связано в единую каскадную операцию с уничтожением суверенитета Украины. И вот этот провал вагнеровцев в Минске дает Украине очень хороший шанс для активного сопротивления.

А как может повлиять нынешняя ситуация в американском политическом истеблишменте перед американскими выборами в ноябре?

Конечно, американский истеблишмент занят прежде всего выборами, но предупреждение, которое секретарь Совета безопасности Брайан дал своему коллеге Патрушеву еще в конце апреля, не изменилось ни на йоту: в случае военной агрессии в Украине или в Беларуси "следствием станут жестокие меры невоенного характера", а именно - нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT и арест активов российских олигархов, приближенных к Путину. Объем этих активов в Соединенных Штатах оценивают в один триллион долларов.